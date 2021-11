Ribnitz-Damgarten

Die Haushaltslage der Stadt Ribnitz-Damgarten gestaltet sich schwierig. Fast vier Millionen Euro groß ist die Lücke laut den Planungen im kommenden Jahr (Finanzhaushalt) zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Es muss gespart werden. Dennoch soll auch 2022 investiert werden, unter anderem in die Kindertagesstätten und Schulen der Bernsteinstadt. „In dem Bereich ist ganz viel los“, sagt Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur.

Bernsteinschule Ribnitz

Die ehemalige Grundschule in der Demmlerstraße in Ribnitz Quelle: Robert Niemeyer

Ein Grund für die Haushaltsmisere liegt tatsächlich in der Bernsteinschule. Ein Grund, den die Beteiligten jedoch in Kauf nehmen. Schließlich geht es darum, den Bildungsstandort Ribnitz zukunftsfähig zu gestalten. Das kostet allerdings fast 30 Millionen Euro, wovon aus der städtischen Kasse etwa 12,8 Millionen Euro gewuppt werden müssen.

Im kommenden Jahr soll der große Umzug stattfinden – und zwar in den Sommerferien. Die Grundschüler kehren dann von der Straße Mühlenberg in die Demmlerstraße zurück, dort aber ziehen sie in den Neubau. Die Schüler der Orientierungsstufe, die derzeit in der Container-Schule am Standort in Ribnitz West unterrichtet werden, ziehen in die dann sanierte Demmlerschule.

Der Regionalschulteil der Ribnitzer „Bernsteinschule“ in der Berliner Straße Quelle: Robert Niemeyer

Das Projekt Bildungscampus ist damit noch nicht beendet. Die Schüler der Regionalschule in der Berliner Straße (7. bis 10. Klasse) müssen dann umziehen und zwar in die Mühlenberg-Schule. Die Container-Schule wird für den Hort der Bernsteinschule benötigt.

Bis zu den Sommerferien 2023 soll dann die Sanierung des Gebäudes in der Berliner Straße abgeschlossen sein. Der Standort Mühlenberg wird wohl als Schulstandort aufgegeben. „Die Mühlenbergschule ist ein Auslaufmodell“, sagt Silke Kunz. Deshalb steckt die Stadt hier auch nur noch das notwendigste Geld in die Unterhaltung der Gebäude.

Grundschule „Theodor Bauermeister“ Ribnitz

Die Grundschule „Theodor Bauermeister“ in Ribnitz Quelle: Robert Niemeyer

Große Investitionen sind an der Bauermeister-Grundschule nicht vorgesehen. Für Malerarbeiten in den Klassenräumen sind 10 000 Euro eingeplant. Für die Unterhaltung des Gebäudes plant die Stadt 12 000 Euro als Grundbetrag ein, die Bewirtschaftungskosten würden aber steigen. Mit Kosten von 95 000 Euro rechnet die Verwaltung mittlerweile pro Jahr.

Die Reinigungskosten würden demnach steigen, die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterialien oder auch die Wartung von Hard- und Software.

Es wird aber auch gespart. Während in den vergangenen Jahren jährlich ein neuer Klassensatz an Möbeln beschafft wurde, gibt es diesen nun nur noch alle zwei Jahre. Im kommenden Jahr bekommt die Bauermeisterschule keinen neuen Klassensatz Möbel. „Grundsätzlich beschaffen wir Möbel nach Bedarf“, sagt Silke Kunz.

Außerdem soll in die digitale Infrastruktur investiert werden – und zwar soll ein neuer Klassensatz Laptops angeschafft werden, auch wird in neue Software investiert. Die Lizenzen für Microsoft Office wurden jedoch gestrichen. Stattdessen werden lizenzfreie Programme verwendet. Die Erneuerung des Computerkabinetts, die eigentlich in diesem Jahr eingeplant war, wird laut Silke Kunz im kommenden Jahr umgesetzt.

Löwenzahn-Grundschule Damgarten

Die Löwenzahn-Grundschule in Damgarten Quelle: Robert Niemeyer

Die evangelische Grundschule in Damgarten befindet sich in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung. Die Grundschule spielt aber auch in der Gesamtbetrachtung des Schulstandorts im östlichen Stadtteil eine Rolle. Auch hier soll der Campus-Gedanke, ähnlich wie in Ribnitz, in den Fokus rücken.

Die Trägerin der Grundschule hat einen ersten Schritt gemacht und Fördermittel für die Sanierung und den Ausbau der Grundschule beantragt. Unter anderem soll ein Anbau entstehen. Bis zu fünf Millionen Euro soll es aus dem Schulbauprogramm des M-V Schutzfonds geben.

Rudolf-Harbig-Regionalschule Damgarten

Die Überlegungen zur Sanierung der Grundschule seien mit der Harbigschule abgestimmt. Wie der künftige Bildungscampus in Damgarten aussehen soll, soll in den nächsten Jahren erarbeitet werden. Für die Planungen in diesem Zeitraum sind 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Bekanntlich fehlen unter anderem Räume. Die Lehrer der Schule sollen zunächst ein Raumkonzept erarbeiten, das Grundlage ist für ein Planungsbüro, das dann verschiedene Varianten erarbeitet.

Die Rudolf-Harbig-Schule in Damgarten Quelle: Robert Niemeyer

Dass der Bildungscampus in Damgarten geplant wird, heißt allerdings noch nicht, dass auch im Anschluss sofort gebaut wird. Das hängt von der Finanzierung ab. Die wiederum hängt an Fördermitteln und der (aktuell eher klammen) städtischen Kasse. „Wenn wir aber nicht die Planung auf den Weg bringen, dann werden wir auch keine Fördermittel bekommen“, so Silke Kunz.

Ansonsten sollen im kommenden Jahr die Heizung, Lichtschächte und Wasseranschlüsse saniert werden. Investiert wird auch: 53 000 Euro werden für einen neuen Server oder den Tausch von Laptops ausgegeben. Tische und eine neue Küchenzeile für das Lehrerzimmer soll es ebenfalls geben. Auch an der Harbigschule wurden Microsoft-Office Lizenzen gestrichen.

Städtische Kitas

Die Kita „Boddenkieker“ in Ribnitz Quelle: Robert Niemeyer

In der Kindertagesstätte „Boddenkieker“ wird in den kommenden anderthalb Jahren alles ein wenig anders sein. „Da kommt richtig was auf uns zu“, sagt Silke Kunz. Über diesen Zeitraum hinweg soll die Elektroanlage im gesamten Haus saniert werden. Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen. Eine halbe Million Euro ist dafür als Kostenrahmen vorgesehen.

Eine Frage, die geklärt werden muss, ist, ob der Kita-Betrieb während der aufwendigen Arbeiten aufrechterhalten werden kann oder ob die Kita vorübergehend umziehen muss.

In der Kita „Sonnenblume“ in Damgarten muss der Putz in einem Gebäudeteil erneuert werden. Die veranschlagten Kosten liegen hier bei 16 500 Euro.

Von Robert Niemeyer