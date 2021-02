Ribnitz-Damgarten

Es bleibt dabei: Die seit Jahren zu beobachtende Nachfrage nach Baugrundstücken in Ribnitz-Damgarten ist nach wie vor groß. Egal wo neue Parzellen erschlossen werden, sie gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Besonders beliebt ist der Ortsteil Klockenhagen. Hier wurden im Wohngebiet Achterberg II insgesamt 21 Parzellen für Einfamilienhäuser erschlossen. Sämtliche Grundstücke sind bereits im Gebotsverfahren an die Frau und den Mann gebracht worden. Die Veräußerungen dieser Grundstücke beschlossen die Stadtvertreter in ihrer Sitzung im Dezember letzten Jahres.

Wie groß das Interesse war, zeigt die Tatsache, dass es für die 21 Grundstücke 42 Bewerbungen gab. Kleiner Trost für diejenigen, die nicht zum Zuge kamen: In einem zweiten Bauabschnitt sollen noch einmal sechs weitere Parzellen hinzukommen.

Und wo bleiben all die anderen Interessenten? Man versuche, den Bedarf zu decken, macht Bauamtsleiter Heiko Körner deutlich. So seien in den Haushalt für dieses Jahr immerhin 2,5 Millionen Euro für Grundstücksankäufe eingestellt worden. Zum Teil für den Erwerb von Kompensationsflächen, vor allem aber, um weitere Wohngebiete entwickeln zu können. Weitere 200 000 Euro seien eingestellt worden für städtebauliche Planungen, da gehe es um die Planungen für die Wohngebiete Sandhufe V, Feldstraße Damgarten, Sanitzer Straße/Rostocker Landweg und Damgartener Chaussee.

Weitere Ein- und Zweifamilienhäuser auf der Sandhufe

Für das künftige Wohngebiet Sandhufe V haben die Stadtvertreter bereits in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Auf den derzeit noch überwiegend landwirtschaftlich genutzten Grundstücken sollen Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet werden. Ein Teil der Flächen gehört der Stadt, die meisten Flächen befinden sich jedoch in Privathand.

Auch im Stadtteil Damgarten sind Baugrundstücke knapp. Zwar gibt es den ein oder anderen privaten Anbieter, die Stadt selbst kann aber derzeit kein baureifes Land anbieten, da alle vorhandenen Parzellen vergeben worden sind. Ein bisschen Luft geschaffen wird auf einem Teil des ehemaligen Betriebsgeländes der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) zwischen der Stralsunder Straße und der Richtenberger Straße durch einen privaten Investor aus Rostock. Hier laufen derzeit die Erschließungsarbeiten für sieben Einfamilienhäuser sowie einige Mehrfamilienhäuser. Die Erschließung des Areals soll im Mai dieses Jahres abgeschlossen werden.

Der Investor will zur Refinanzierung des Vorhabens die Bauparzellen für die Einfamilienhäuser verkaufen. Die Mehrfamilienhäuser möchte er in Eigenregie errichten. Von den sieben Parzellen für die Einfamilienhäuser sind bereits vier verkauft, ein Verkauf muss noch beurkundet werden, und für die beiden letzten Grundstücke liegen bereits Reservierungen vor.

30 Bauparzellen nördlich der Pütnitzer Straße

Über 30 Baugrundstücke sollen im Ortsteil Pütnitz nördlich der Pütnitzer Straße erschlossen werden. 29 Parzellen sind für Einzelhäuser vorgesehen, auf einem Grundstück könnte ein Doppelhaus errichtet werden, und Platz für zwei Reihenhäuser wäre auch noch. Acht Parzellen gehören der Stadt, der andere Teil des Areals befindet sich in Privathand. Damit das Gebiet erschlossen werden kann, müssen als erstes die noch aus DDR-Zeiten stammenden landwirtschaftlich genutzten Lagerhallen abgerissen werden. Die Arbeiten sollen jetzt im Februar beginnen.

Nördlich der Pütnitzer Straße sollen 30 Bauparzellen erschlossen werden.Bevor mit den eigentlichen Erschließungsarbeiten begonnen werden kann, müssen die aus DDR-Zeiten stammenden Hallen abgerissen werden. Quelle: Edwin Sternkiker

Während die Erschließung des künftigen Wohngebietes nördlich der Pütnitzer Straße noch am Anfang steht, konnte die Erschließung des „Südstichs“ am Heideweg im Ortsteil Langendamm Ende letzten Jahres abgeschlossen werden. Hier entstanden vier städtische und drei private Baugrundstücke.

