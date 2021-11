Ribnitz-Damgarten

Das Projekt Wohngebiet Boddenwiese geht auf die Zielgerade: Im kommenden Jahr soll die Sanierung der Berliner Straße 2 bis 4 abgeschlossen werden. Die ersten Mieter sollen im März 2022 einziehen können, die letzten im Juli. Im vergangenen Jahr wurde mit der Kernsanierung der 50 Wohnungen begonnen. Es ist der dritte Bauabschnitt des Projektes Wohngebiet Boddenwiese. Zuvor waren in unmittelbarer Nachbarschaft in zwei Bauabschnitten drei neue Blöcke mit 80 Wohnungen fertiggestellt worden.

Die Wohnungsgenossenschaft „Am Bodden“ investiert insgesamt 23,5 Millionen Euro in das Gesamtprojekt. Bisher wurden rund 18 Millionen Euro verbaut. Allerdings habe man es wie überall mit einem deutlichen Anstieg bei Material- und Lohnkosten zu tun bekommen. Doch auch diese Herausforderungen habe man insgesamt gut bewältigen können, sagt Anke Glatzel, Kaufmännischer Vorstand des Ribnitz-Damgartener Wohnungsunternehmens.

Die Wohnungen in der Berliner Straße werden vollständig umgekrempelt. So werden die Grundrisse verändert und alle Wohnungen bekommen einen neuen Balkon sowie Tageslichtbäder. Die Aufzüge halten auf der Etage, die Wohnzimmer verfügen über bodentiefe Fenster.

Mietpreise bleiben unter 10 Euro pro Quadratmeter

In der Berliner Straße 2 liegt der Fokus auf Zweiraumwohnungen zwischen 37 und 60 Quadratmeter. Die Mieten betragen zwischen 8,60 und 9,21 Euro pro Quadratmeter. In der Berliner Straße 3 und 4 werden Zwei- und Dreiraumwohnungen mit Wohnflächen zwischen 52 und 71 Quadratmeter entstehen. Die Mieten liegen zwischen 8,60 und 9,14 Euro. Die Nachfrage sei bereits jetzt erfreulich groß, berichtet Anke Glatzel. Die Interessenten kommen nicht nur aus dem eigenen Bestand, sondern auch aus Hamburg, Rostock und Berlin.

Mit dem Wohngebiet Boddenwiese will die Genossenschaft bei Interessenten nicht nur mit modernen Wohnungen, sondern auch mit einer stimmigen Infrastruktur und einem entsprechenden Wohnumfeld punkten. Dazu gehören unter anderem gepflegte Grünanlagen, Bänke und ein kleiner Spielplatz. Überdies sei die Boddenwiese für neue Mieter auch interessant, weil Begegnungszentrum und Schulkomplex quasi vor der Haustür liegen und sich viele Einkäufe im nahe gelegenen Boddencenter erledigen lassen. Nicht zu vergessen, so Anke Glatzel: Auch der Boddenwanderweg, Hafen und die Ribnitzer Innenstadt seien gut erreichbar.

Wenn auch das Großprojekt Boddenwiese nicht nur viel Geld, sondern auch viel Kraft und Zeit gekostet habe – und immer noch kostet –, so habe man andere wichtige Vorhaben nicht aus den Augen verloren, macht Alexander Köhne, Technischer Vorstand, deutlich. Er nennt als Beispiele den Aufzugeinbau in der Minsker Straße 1 und den Umbau von Vierraumwohnungen zu Dreiraumwohnungen sowie deren Modernisierung. Außerdem seien in der Minsker Straße Außenanlagen saniert und in der Jiciner Straße 1 bis 2 und im Mittelweg 46 bis 52 sowie 70 bis 78 Müllplätze für Müllschleusen geschaffen oder erneuert worden.

60 Wohnungen im Altbestand werden modernisiert

Im kommenden Jahr sollen rund 60 weitere Wohnungen im Altbestand modern hergerichtet werden. Umfangreiche Sanierungsarbeiten sind auch in den Treppenhäusern Herderstraße 25 bis 43 im Stadtteil Damgarten vorgesehen. Die Aufträge werden überwiegend an Baufirmen und Handwerksbetriebe der Region vergeben, betont Alexander Köhne.

Im kommenden Jahr soll auch gefeiert werden. Nämlich 65 Jahre Wohnungsgenossenschaft. Aus diesem Anlass soll ein Mieterfest stattfinden – so Corona es denn zulässt. Anke Glatzel verweist darauf, dass man sich über eine wachsende Mitgliederzahl freuen könne. Derzeit seien es 1198. Der Vorteil einer Genossenschaft: Jedes Mitglied ist Miteigentümer am Wohnungsbestand und hat Mitwirkungsrecht.

Die erwirtschafteten Überschüsse werden bei einer Genossenschaft in die Erhaltung und Verbesserung des Wohnungsbestandes und des Wohnumfeldes investiert. Diese Praxis zahlt sich aus. Das drückt sich auch und nicht zuletzt in der Leerstandsquote aus. Die liegt derzeit unter gerade einmal 2 Prozent, berichtet Anke Glatzel. Dass Leerstand für die Wohnungsgenossenschaft kein Problem ist, führt sie aber auch darauf zurück, dass Ribnitz-Damgarten über eine sehr gute Infrastruktur verfügt. Das mache die Stadt auch für Menschen von außerhalb sehr attraktiv.

Von Edwin Sternkiker