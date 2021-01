Ribnitz-Damgarten: Wohnungsgenossenschaft macht Tempo bei Modernisierung

Ribnitz-Damgarten

Das vergangene Jahr war für die Wohnungsgenossenschaft „Am Bodden“ ein besonders erfolgreiches. Vor allem deshalb, weil der zweite Bauabschnitt des Projektes Wohngebiet „Boddenwiese“ in der Berliner Straße abgeschlossen werden konnte. 80 Wohnungen sind hier in drei neu errichteten Blöcken entstanden. Die Wohnungen verfügen über Aufzüge, die auf der Wohnetage halten, sowie über schwellen- und barrierefreie Übergänge. Auch der Schallschutz ist deutlich besser als in den alten Gebäuden.

„Die Nachfrage war sehr groß. Sämtliche Wohnungen sind vermietet“, berichtet Anke Köhn, Kaufmännischer Vorstand des Ribnitz-Damgartener Wohnungsunternehmens. Die eine Hälfte der Mieter komme aus dem eigenen Bestand, die andere Hälfte seien neue Mieter. „Dass die Vermietung so flott vonstatten ging, zeigt, wie groß die Nachfrage nach modernem Wohnraum ist. Damit bestätigt sich, dass unsere Entscheidung, mit den drei Neubauten im Wohngebiet zu bleiben und nicht auf der grünen Wiese zu bauen, richtig war. Mit diesen neuen Gebäuden und den Außenanlagen konnten auch alle umliegenden Wohngebäude aufgewertet werden“, sagt Anke Köhn weiter.

Wohnungen bekommen neuen Grundriss

Und die Wohnungsgenossenschaft macht weiter Tempo: In der Berliner Straße 2 bis 4 wurde im vergangenen Jahr mit der Kernsanierung von 50 Wohnungen begonnen. Es ist der dritte Bauabschnitt des Projektes „Boddenwiese“. Hier bleibt sozusagen kein Stein auf dem anderen. Sämtliche Installationen, Türen, Fußböden und leichten Trennwände wurden entsorgt. Außen verschwanden der alte Putz, die Wärmedämmung und die alten Balkone. Derzeit laufen die Arbeiten an den neuen Wohnungsgrundrissen.

In der Berliner Straße 3 und 4 werden neue zentrale Treppenhäuser eingebaut. Ein sehr aufwändiges Unterfangen, weil dafür Teile aus der Fassade herausgeschnitten werden mussten. Um neuen Wohnraum zu gewinnen, wurden in fünf von sechs Treppenhäusern Decken eingezogen. „Die ersten Wohnungen sollen Ende 2021 vermietet werden, bis Mitte kommenden Jahres, so sehen es unsere Planungen vor, werden dann alle Wohnungen bezugsfertig sein“, informiert Alexander Köhne.

Alexander Köhne und Petra Rackow bei der symbolischen Schlüsselübergabe Anfang Januar. Quelle: Wohnungsgenossenschaft

Der 37-Jährige trat Anfang Januar dieses Jahres als Technischer Vorstand die Nachfolge von Petra Rackow an, die zehn Jahre lang sehr erfolgreich das Wohnungsunternehmen geführt und sich nun in den Ruhestand verabschiedet hat. Köhne ist gelernter Elektroninstallateur und hat ein Studium als Bauingenieur absolviert. Er ist Vater von drei Kindern und wohnt in Rostock. Er und seine Partnerin wollten im vergangenen Jahr eigentlich heiraten. „Doch Corona machte uns erst einmal einen dicken Strich durch die Rechnung“, erzählt Alexander Köhne.

Bevor er den Staffelstab als Technischer Vorstand übernahm, konnte er sich in einer dreimonatigen Einarbeitungszeit mit Unterstützung von Petra Rackow einen genauen Überblick über Projekte und Arbeitsbereiche verschaffen. Köhne: „Dafür bin ich Frau Rackow sehr dankbar, das hat mir den Einstieg sehr erleichtert. Sehr dankbar bis ich auch allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohnungsgenossenschaft für die sehr freundliche Aufnahme.“

In den letzten zehn Jahren wurden rund 350 Wohnungen teilweise sehr aufwändig saniert und modernisiert. Dieser Weg soll fortgesetzt und deshalb in diesem Jahr rund 60 weitere Wohnungen im Bestand modern hergerichtet werden. Dafür werden rund 650 000 Euro aufgewendet. Die Aufträge werden überwiegend an Baufirmen und Handwerksbetriebe der Region vergeben, betont Anke Köhn. „Mit ihnen pflegen wir seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit.“ Das treffe im Übrigen auch auf die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH, die Stadtverwaltung und die Stadtwerke zu.

Leerstandsquote liegt bei 2,3 Prozent

Die bisherigen umfangreichen Investitionen in die Verbesserung der Wohnbedingungen und des Wohnumfeldes haben sich ausgezahlt. Das drückt sich auch und nicht zuletzt in der Leerstandsquote aus. Die lag per 31. Dezember letzten Jahres bei gerade einmal 2,3 Prozent, berichtet Anke Köhn.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 lag die Leerstandsquote auf dem Wohnungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern bei etwa 4,8 Prozent. Dass Leerstand für die Wohnungsgenossenschaft kein Problem ist, führt Anke Köhn auch darauf zurück, dass Ribnitz-Damgarten über eine sehr gute Infrastruktur verfügt. Das mache die Stadt auch für Menschen von außerhalb sehr attraktiv.

Verstärkt werde man sich dem energetischen und digitalen Bereich widmen, ergänzt Alexander Köhne. So habe die von der Bundespolitik im Sommer letzten Jahres besiegelte CO2-Bepreisung natürlich auch Auswirkungen auf die Betriebskosten, Stichwort Fernwärme.

Die Betriebskosten wolle man im Interesse der Mieter so gering wie möglich halten, so Alexander Köhne. Was den digitalen Bereich angehe, habe man vor zwei Jahren damit begonnen, ein elektronisches Archiv aufzubauen, berichtet Anke Köhn. Um eine schnelle und moderne Vermietung sowie Verwaltung in elektronischer Form zu sichern, sei neue Hard- und Software angeschafft worden. „Wir sind gut vorangekommen, Corona hat die Digitalisierung in unserem Hause zusätzlich beschleunigt“, so Anke Köhn.

