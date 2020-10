Dudendorf

Nahe Ribnitz-Damgarten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) musste ein Wolf erschossen werden, weil er sich bei der Kollision mit einer Erntemaschine schwer verletzt hatte.

Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag, 11. Oktober, auf einem Maisfeld bei Dudendorf. Das streng geschützte Tier war den Angaben zufolge bei Erntearbeiten in das Schneidwerk der Arbeitsmaschine geraten.

„Der Wolf hatte schwerste Verletzungen an den Läufen erlitten“, berichtete die Polizeisprecherin. In Abstimmung mit einem Amtstierarzt und dem Landkreis sei eine tierschutzgerechte Nottötung durch zwei Schüsse aus der Dienstwaffe eines Polizisten veranlasst worden.

m Nordosten gibt es nach Angaben des Schweriner Agrarministeriums derzeit mindestens elf Wolfsrudel mit zuletzt 21 Welpen, etliche Wolfspaare sowie Einzeltiere, die regelmäßig durch das ganze Land streifen.

