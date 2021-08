Ribnitz-Damgarten: Zwei Bürgerforen zu Center Parcs auf Pütnitz

Ribnitz-Damgarten

Die Sommerferien sind vorbei, somit auch die Sommerpause in der Kommunalpolitik. Mehrere Sitzungen kommunalpolitischer Gremien finden in dieser Woche statt. Hier unser gewohnter Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 10. August, ist die nächste Sitzung des Stadtausschusses Damgarten angesetzt. Diese findet in einem ganz besonderen Rahmen statt. In der Sporthalle des Gymnasiums in Damgarten stellen sich anlässlich des lange geplanten Diskussionsforums die Investoren des Bernsteinresorts auf dem ehemaligen Flugplatz Pütnitz den Fragen der Bürger. Um 18 Uhr geht es los. Ab 17 Uhr ist Einlass. Moderiert wird der Abend vom Vorsitzenden des Stadtausschusses und der OSTSEE-ZEITUNG. Es wird einen Livestream geben.

Am Montag, 9. August, findet das erste Bürgerforum zu dem Thema statt. Beginn ist auch hier um 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das Begegnungszentrum in Ribnitz. Einlass ist ebenfalls ab 17 Uhr. Moderiert wird der Abend von der OZ. Die Diskussion können Sie auch dann hier verfolgen.

Am Mittwoch, 11. August, findet die nächste Gemeindevertretersitzung Semlows statt. Beginn ist um 17 Uhr im Pfarrhaus. Bürgermeisterin Andrea Eichler informiert über aktuelle Themen. Einwohner können Fragen stellen. Außerdem beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit der Schmutzwassergebührensatzung der Gemeinde.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Der Ausschuss für Stadtentwicklung Bad Sülze tagt am Dienstag, 10. August, um 18 Uhr im Sitzungssaal im Bad Sülzer Rathaus. Dann geht es unter anderem um den Flächennutzungsplan der Stadt, die Bebauungspläne „Wohngebiet am Haselbusch“, „Scheunenviertel“ und Mühle, die Parkplätze „Kurze Straße“ und Amtsverwaltung sowie um die Parkplatzkonzeption und Informationen zu einer Tempo-30-Zone.

Am Donnerstag, 12. August, tagt um 18 Uhr die Gemeindevertretung Eixens im Gemeindezentrum in der Barther Straße. Bürgermeister André Bonitz informiert über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde, Einwohner können Fragen stellen. Die Beratung und Beschlussfassung zum Standort für den neuen Spielplatz im Ortsteil Kavelsdorf sowie zur Antragsstellung für Fördermittel für eine Notrufsäule und Heckenpflanzung am Eixener See stehen ebenfalls auf der Tagesordnung.

Amt Darß-Fischland/Gemeinde Zingst

Die Gemeindevertretung des Ostseebades Ahrenshoop tagt am 12. August im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Althagen. Themen im öffentlichen Teil der Sitzung, dieser beginnt um 20 Uhr, sind unter anderem die Einrichtung einer Wasserwehr und die Genehmigung außerplanmäßiger Mittel für den Bau eines Parkplatzes am Kunstmuseum.

Stadt und Amt Barth

Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung u. Sicherheit der Stadt Barth findet am Dienstag, den 10. August, um 18.30 Uhr im Rathaussaal statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einwohnerfragestunde, das Sicherheitskonzept Verkehrsführung für die Innenstadt, der Sachstand Monser Haken, der Bericht des Bauamtes über den Stand der ­B-Pläne, der Bericht des Bauamtes über aktuelle Bauangelegenheiten und die Verkehrsführung im Bereich Westhafen.

Von Robert Niemeyer