Ribnitz-Damgarten: Zweites Testzentrum eröffnet

Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag bildete sich abermals eine lange Schlange im Stadion Am Bodden in Ribnitz. Abermals wollten sich viele Menschen hier auf eine Corona-Infektion testen lassen bzw. sich den Nachweis eines negativen Corona-Tests holen.

10 bis 18 Uhr geöffnet

Bekanntlich ist seit Dienstag der Shopping-Tag oder der Friseurbesuch nur noch mit Negativ-Test möglich. Um die Nachfrage bedienen zu können, ist in der Bernsteinstadt nun ein zweites Corona-Testzentrum eröffnet worden. Im Sportlerheim in Damgarten können sich Menschen nun auf das Virus testen lassen.

Von 10 bis 18 Uhr ist das Zentrum montags bis freitags geöffnet. Eine vorherige Terminabsprache ist laut Stadtverwaltung nicht notwendig. Parkplätze sind vor Ort vorhanden. Mitzubringen ist der Personalausweis. Allerdings dürfen sich dort nur Menschen testen lassen, die keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben. In diesem Fall sollte ein Hausarzt kontaktiert werden.

Tests in Apotheken möglich

Diese Regeln gelten auch für andere Testzentren in der Region. Unter anderem sind in Marlow, Ahrenshoop und Wieck weitere Testzentren eingerichtet worden. Corona-Schnelltests sind außerdem in zahlreichen Apotheken in der Region möglich. Das sind unter anderem die Apotheke am Bodden: Lange Straße 80, 18311 Ribnitz-Damgarten, 03821/812913, die Bodden-Apotheke: Blaue Wiese 4, 18356 Barth, 038231/89036, die Ostsee-Apotheke: Reifergang 5, 18356 Barth, 038231/3833, die Strand-Apotheke: Strandstraße 44, 18374 Zingst oder die Apotheke Velgast: Straße der Jugend 37, 18469 Velgast.

In der vergangenen Woche hatten täglich etwa 140 Menschen das Ribnitzer Testzentrum in Anspruch genommen. Die Teststrecke selbst sei auf 100 Tests am Tag ausgelegt. Das Zentrum im Stadion Am Bodden ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

