Ribnitz-Damgarten

„Verblüht sind Dahlien und auch Ginster, abends wird es früher finster. Die Rechnung steigt für Gas und Licht. Der Tag nimmt ab, ich leider nicht.“ Frei nach einem unbekannten Autor aus dem Internet mag es so in etwa derzeit vielen gehen. Kein Grund jedoch, Trübsal zu blasen, denn hier kommen unsere OZ-Wochenendtipps, um die Laune etwas zu bessern.

Salzlauf in Marlow und Bad Sülze

Am Wochenende findet der 2. Salzlauf statt, dabei erstmals so wie ursprünglich geplant als gemeinsame, echte Laufveranstaltung zwischen Marlow und Bad Sülze. Im vergangenen Jahr war der Salzlauf noch wegen der Corona-Pandemie ausgefallen bzw. in veränderter Form angeboten worden. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen konnten Läufer die Strecke unter die Füße nehmen und sich online in Bestenlisten eintragen. Nun gehen alle gemeinsam an den Start, und zwar am Sonnabend, 20. November, um 10 Uhr.

Der Startschuss fällt an der Marlower Grundschule, wo ab 8 Uhr auch die Startnummern ausgegeben werden. An der Kirche und dem Rathaus vorbei geht es entlang der Recknitz bis nach Bad Sülze, wo die Grundschule, der Marktplatz und die Kirche passiert werden. Dann geht es wieder zurück nach Marlow. Das gilt für die längste Strecke, den Halbmarathon. Alle anderen kehren früher um. Zwei, fünf oder zehn Kilometer können neben dem Halbmarathon angegangen werden. Anmeldung unter www.recknitztallaufverein.de/Salzlauf.

Die sieben Waffen der Frau in Ribnitz

Frau kommt schon von Natur her unbewaffnet auf die Welt. Um sich erfolgreich durchs Leben zu schlagen, benötigt sie andere Strategien als der Mann. Die Waffen der Frau sind subtiler: eine hohe Stimme, die sich gnadenlos durchsetzen kann, und ein nicht enden wollender Wortschwall greifen die sensiblen Synapsen des Mannes unbarmherzig an. Mit gekonnter Kriegsbemalung in Form von aufreizend leuchtenden Lippen führt sie den Mann mühelos in den Hinterhalt. Tränen, zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, lassen den Mann entnervt aufgeben.

Kabarett mit Andrea Kulka gibt es im Stadtkulturhaus in Ribnitz. Quelle: privat

Je nachdem, ob sie einen Mann gewinnen oder loswerden möchte – eine Frau zieht die passende Waffe. Davon berichtet Andrea Kulka am Freitag, 19. November, im Stadtkulturhaus. Das Kabarett beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets gibt es in der Tourist-Info am Ribnitzer Marktplatz, Tel: 038 21 / 22 01. Angesichts der Corona-Pandemie gilt die 2G-Regel.

Adventsausstellung in Ribnitz

Inspirationen für die Advents- bzw. Weihnachtsdeko gibt es am Sonntag in Ribnitz. Die Ribnitzer Blumen- und Dekogeschäfte laden zur Adventsausstellung. Folgende Geschäfte läuten die Weihnachtszeit stimmungsvoll ein: Blütenmeisterei (Gänsestraße), Vergissmeinnicht (Am Markt), Raum & Ausstattung Bauer (Am Markt), Blumenhof Lewerenz (Lange Straße) und Wecks Schenken-Dekorieren-Mode (Lange Straße). Geöffnet sind die Läden am Sonntag, 21. November, von 9 bis 17 Uhr.

Flohmarkt in Wieck

In der Darßer Arche in Wieck findet am Sonnabend, 20. November, ein Flohmarkt statt. Es werden von 10 bis 16 Uhr gebrauchte Waren, angefangen bei Kinderkleidung und Spielsachen über Gemälde und Haushaltswaren bis hin zu Dekoartikeln angeboten. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Corona-Auflagen statt. Es gilt entsprechend der Corona-Warnstufe Orange die 2G-Regel.

Adventsmarkt in Gresenhorst

Einen Adventsmarkt können Interessierte am Sonnabend in Gresenhorst besuchen. Am Dorfgemeinschaftshaus „Gresenhus“ gibt es Adventsgestecke, selbst gebackene Kekse, Crêpes, Backbananen, Kaffee und Kinderpunsch, Glühwein und Bratwurst. Der Dorfverein lädt von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr ein.

Familientheater in Barth

Eine Theaterkrimi für die ganze Familie gibt es ab Sonnabend, 20. November, in der Boddenbühne in Barth. „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ heißt das neue Familienstück. Darin führt die Suche nach einem wertvollen Stein drei Kinder hinaus aus Berlin bis an die Ostsee.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Freunde Rico und Oskar finden einen Toten im Treppenhaus. Es ist ihr verrückter Nachbar, der Steinezüchter Fitzke. Seine Sammlung hat er tatsächlich Rico vermacht. Allerdings fehlt ein wertvoller Stein. Ein waghalsiges Abenteuer beginnt, zum Glück ist Svenja dabei, und schließlich landen die Freunde an der Ostsee. Spielzeiten am Wochenende: Samstag und Sonntag, 15 Uhr. Montag um 11 Uhr.

Von Robert Niemeyer