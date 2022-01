Ribnitz-Damgarten bei Klarschiff: Mängel melden im 21. Jahrhundert

Ribnitz-Damgarten

Seit Beginn des Jahres ist auch die Stadt Ribnitz-Damgarten an ein System angeschlossen, das die Welt ein kleines bisschen besser machen soll. Und zwar an jeder noch so kleinen Ecke. Hier fehlt ein Mülleimer? Dort ist eine Straßenlampe kaputt? Hier liegt Müll? Kleine und größere Ärgernisse wie diese können nun ganz einfach bei den Behörden gemeldet werden. Keine Terminvereinbarung, kein langes Herumtelefonieren auf der Suche nach dem zuständigen Mitarbeiter. Und es ist sogar nachvollziehbar, ob und wann das Ärgernis beseitigt wurde.

Die Rede ist von der Klarschiff-Mängel-App bzw. -Website. Mit Beginn dieses Jahres gehört das Amt Ribnitz-Damgarten dazu. Im Amt Recknitz-Trebeltal ist bereits im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt dazu gestartet. In der Bernsteinstadt können nun auch Mängel gemeldet werden.

Portal zur Bürgerbeteiligung

Überschrieben ist die Website mit dem Titel „Portal zur Bürgerbeteiligung“. Landesweit machen dort mittlerweile etliche Kommunen mit. Ganz einfach können auf diesem Portal Probleme den Behörden gemeldet werden. Es gibt zwar keine App für das Smartphone – über den Browser, den Handys ja auch haben, können solche Meldungen aber dennoch unterwegs abgesendet werden. Oder halt zu Hause an PC oder Laptop.

Ein Wegweiser zum Bernsteinmuseum wurde zerstört. Quelle: Robert Niemeyer

Fotos vom Ort des Übels können hochgeladen bzw. angegeben werden. Dazu auch eine Beschreibung. Und das ist auch anonym möglich.

Und auf der Internetseite kann auch der Bearbeitungsstand verfolgt werden. Die Meldung wird nämlich direkt an das Rathaus, im besten Fall sogar an die direkt zuständige Abteilung, etwa das Ordnungsamt oder das Bauamt, gemeldet. Oder sie wird an die Zuständigen weitergeleitet. Das können nämlich auch Privatleute als Besitzer von Grundstücken sein. Und der Bearbeitungsstand zeigt an, ob das Problem bearbeitet wird oder ob es bereits behoben ist.

Mängelmelder Klarschiff: Schritt für Schritt zur Meldung Der Mängelmelder Klarschiff.MV ist auch für Ribnitz-Damgarten freigeschaltet. Die OZ erklärt, wie es funktioniert. Im ersten Schritt rufen Sie die Internetseite www.klarschiff-mv.de auf. Auf der Startseite finden Sie neben einigen Erläuterungen einen blauen Button „Meldungen erstellen oder ansehen“ bzw. in der Kartenübersicht oben links „Neue Meldung“. Mit Klick auf diese kann das Problem gemeldet werden. Im ersten von vier Schritten werden Sie nach dem Ort des Problems gefragt. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können den Ort oder auch die Straße im Suchfeld eingeben. Sie können die Karte zoomen und auf den Ort in der Karte klicken. Oder Sie können sich per GPS orten lassen. Ortung bietet sich an, wenn Sie mit dem Smartphone gerade an Ort und Stelle des Problems sind. Der gewählte Ort wird mit einer grauen Sprechblase angezeigt. Im zweiten Schritt geht es ums Was. Sie können ein Problem melden oder eine Idee vorschlagen, etwa wenn Sie eine Stelle gefunden haben, an der Bänke aufgestellt werden könnten. Wir haben ein Problem gemeldet, das nun spezifiziert werden soll. In den Hauptkategorien kann man beispielsweise „Müll“ oder „Parken“ auswählen. Wir wählen die Hauptkategorie „Gehweg/Radweg/Straße“. In der Unterkategorie wird das Problem genauer eingeordnet. Wir wählen: „bauliche Gefahrenstelle“. Im dritten Schritt können Sie ein Foto hochladen. Wichtig ist, dass Sie mit dem Bild keine persönlichen Rechte Dritter verletzen. Das Bild und die Meldung werden später nochmals geprüft, bevor die Meldung freigegeben wird. Im vierten Schritt müssen Sie eine gültige E-Mail-Adresse angeben. An diese soll eine Bestätigungsmail geschickt werden. Hier muss die Meldung nochmals bestätigt werden, bevor die Meldung geprüft und freigegeben werden kann. Wird die Meldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigt, wird sie wieder gelöscht.

Fast 30 Meldungen in Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten scheint sich das Portal bereits einiger Beliebtheit zu erfreuen. Fast 30 Meldungen sind am 12. Januar dort zu finden gewesen.

In der Suhr-Siedlung bzw. im Bereich der Neuhöfer Straße und Straße des Friedens beispielsweise wünschen sich Bürger, dass mehr Mülleimer aufgestellt werden. Im Bereich des Restaurants Ribnitzer Fischhafen wurden beispielsweise lockere Gehwegplatten gemeldet. Stolpergefahr! Gleiches gelte in der Nähe des Zugangs zur Mole.

Eine kaputte Straßenlampe am Kloster in Ribnitz Quelle: Robert Niemeyer

In der Moskauer Straße, Nähe Kita Boddenkieker, war die Beleuchtung beim Springbrunnen defekt. Etwas weiter westlich wird der Zustand der Boddenstraße bemängelt. Die Straße sollte doch erneuert werden, da vor allem bei Lkw-Verkehr die Lärmbelastung besonders hoch sei.

Im Ribnitzer Zentrum gibt es bislang wenige gemeldete Mängel, etwa einen schadhaften Baum in der Straße Klosterteich. Dafür aber einige Verbesserungsvorschläge. In der Predigerstraße sollten beispielsweise die Toreinfahrten sichtbar begrenzt werden, damit parkende Autos nicht davor stehen. Eine Idee, die von gleich acht Unterstützern gefordert wird. Denn in dem Portal ist es auch möglich, dasselbe Problem – quasi wie in sozialen Netzwerken – zu liken, um der Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. Der Vorteil: Ein und dasselbe Problem muss nicht immer wieder aufs Neue gemeldet werden.

Im Bereich der Gänsestraße bzw. des Marktes wünschen sich Anwohner Anwohnerparkplätze. In Damgarten wird das Fehlen eines Gehweges im Bereich der Wendeschleife Saaler Chaussee/Karl-Liebknecht-Straße nahe dem Ortsausgang Richtung Saal gefordert.

Technische Probleme zu Jahresbeginn

Etliche Probleme sind mittlerweile bearbeitet oder sogar gelöst. Zuletzt hatte es noch ein paar technische Hürden gegeben, wie Ingo Woyczeszik, Leiter des Ordnungsamtes, mitteilte. Nach einem Hackerangriff auf die Landesregierung im vergangenen Jahr war das gesamte Klarschiff-Portal vorübergehend vom Netz genommen worden. Zuletzt hatten noch ein paar Schnittstellen gefehlt, um die Meldungen an die zuständigen Fachabteilungen weiterzuleiten. Deshalb konnten Meldungen zwar angesehen, aber nicht weitergeleitet werden.

Bearbeitet wurden die Probleme dennoch. Mittlerweile kann der Bearbeitungsstatus auch online abgerufen werden. Einige grüne Haken sind auf der Klarschiff-Website nun zu sehen. Da wurden Büsche im Verbindungsweg zwischen Ulmenallee und Bahnhofstraße zurückgeschnitten, die angesprochenen lockeren Gehwegplatten befestigt oder es wurde Müll im Körkwitzer Weg weggeräumt. Hier wurde der Fall dem Eigentümer des Geländes gemeldet.

Die technischen Probleme wurden mittlerweile behoben. „Das Portal ist uns eine große Hilfe und erleichtert uns die Arbeit“, sagt Ingo Woyczeszik. Das Portal kann auch für andere Gemeinden genutzt werden. In Marlow und im Amt Recknitztal gibt es beispielsweise ebenfalls angeschlossene Behörden, die die Online-Meldungen bearbeiten.

Befürchtet wurde in der vorangegangenen Debatte zur Einführung des Systems, dass es genutzt werde, um Mitbürger zu denunzieren. Das soll verhindert werden, indem sämtliche Beiträge und Fotos vorher geprüft werden sollen, bevor sie auf der Plattform veröffentlicht werden.

Von Robert Niemeyer