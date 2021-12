Ribnitz-Damgarten

Die Infektionszahlen steigen, die Omikron-Variante sorgt für Verunsicherung: Die Corona-Pandemie hat die Menschen und ihr Leben nach wie vor fest im Griff. Strenge Regeln, wie 3G, 2G oder 2G plus, bestimmen den Alltag. Immer mehr Menschen wollen sich offenbar vor der Krankheit, die dieses Virus auslösen kann, schützen.

Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung: Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist nach wie vor hoch. Die Hoffnung vieler Ribnitz-Damgarten war und ist, dass in der Bernsteinstadt wieder ein Impfzentrum eingerichtet wird. Das dürfte jedoch noch ein paar Tage dauern.

Impfzentrum im Begegnungszentrum

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, werde erst im Januar ein Impfzentrum eingerichtet. Laut Kreissprecher Olaf Manzke könnte dies bereits in der ersten Januar-Woche (3. bis 7. Januar) so sein. Laut Stadtverwaltung sei geplant, dass das Impfzentrum in der dritten Kalenderwoche (17. bis 21. Januar) startet. Entgegen erster Angaben soll das Impfzentrum doch wieder im Begegnungszentrum in Ribnitz eingerichtet werden. Ziel sei es, von Montag bis Mittwoch Impftermine anzubieten.

Ursprünglich hieß es, dass bereits Anfang Dezember, also zum 1. oder 6. Dezember, wieder ein Impfzentrum in der Bernsteinstadt eingerichtet wird. Stattdessen wurde zuletzt zumindest am Montag dort mit Terminvergabe geimpft, so auch an diesem Montag, 13. Dezember, und am Montag, 20. Dezember, jeweils von 12 bis 16 Uhr. Der Impfstoff von Moderna wird verimpft. Termine gibt es unter Tel. 0385/202 71 115. Von 8 bis 16 Uhr ist die Hotline des Landes freigeschaltet. Online kann man sich unter www.corona-impftermin-mv.de anmelden.

Testzentrum jetzt sieben Tage pro Woche geöffnet

Das Testzentrum in Ribnitz hat ebenfalls auf Anfragen der Bürger reagiert und die Öffnungszeiten ausgeweitet. In der Langen Straße, ehemals Bäcker Hornung, wird nun sieben Tage pro Woche getestet und zwar von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr. Die letzte Annahme erfolgt jeweils 15 Minuten vor Ende der Nachmittagsschicht.

Auch Damgarten soll ein eigenes Testzentrum bekommen. Die Verwaltung prüft derzeit mit dem Betreiber des Ribnitzer Testzentrums Räumlichkeiten im östlichen Stadtteil. Der Sportplatz in Damgarten werde es wohl nicht mehr. Es soll ein mehr zentraler Ort für ein Testzentrum gefunden werden. Unter anderem ist der Pavillon am Hafen eine Option.

