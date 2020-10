Ribnitz-Damgarten

Eigentlich sollte Ribnitz-Damgarten überspitzt formuliert schon fast ausgestorben sein. Noch vor einigen Jahren gingen die Prognosen davon aus, dass die Einwohnerzahl in der Bernsteinstadt im Jahr 2017 die Marke von 15 000 unterschreitet. Abwanderung, demografischer Wandel, fehlende Jobs – ein fast schon düsteres Bild wurde seinerzeit gemalt. Nun haben wir 2020 und Ribnitz-Damgarten geht es längst nicht so schlecht, wie einst vorausgesagt. Das zeigt ein Blick in die Statistiken für das Jahr 2019, die kürzlich von Barbara Genschow vom Regionalentwicklungsbüro Wimes in Rostock vorgestellt wurden.

Das Büro begleitet die Stadt seit einigen Jahren und gibt jährlich einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen: eine wichtige Grundlage für die Stadtverwaltung und Stadtpolitik für weitere Entscheidungen. Und die Statistik zeigt, dass die jüngsten Entscheidungen gar nicht so verkehrt waren. In einem Punkt erhöht sich jedoch der Druck.

Düstere Prognose ist nicht eingetreten

Noch 2001 lebten etwas mehr als 16 600 Menschen in Ribnitz-Damgarten. Innerhalb von zehn Jahren verlor die Bernsteinstadt unter anderem aufgrund von Wegzügen und demografischem Wandel mehr als 1000 Einwohner. Doch die Befürchtung, Ribnitz-Damgarten würde weiter schrumpfen, bewahrheitete sich offenbar nicht. Seit 2011 hat sich die Einwohnerzahl grundsätzlich stabilisiert, ist in den Jahren darauf sogar wieder leicht angewachsen. 15 556 Einwohner hatte Ribnitz-Damgarten 2011. Ende 2019 waren es 15 780 Einwohner, 86 mehr als 2018.

Nach wie vor ist die Sterberate höher als die Geburtenrate. 270 Menschen starben 2019, 114 Kinder wurden geboren. Die sogenannte natürliche Bevölkerungsentwicklung, also das Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen, liegt seit etwa 2005 auf diesem Niveau.

Immer mehr Menschen ziehen nach Ribnitz-Damgarten

Ausgeglichen wird dieser Verlust an Einwohnern mittlerweile durch Zuzüge. Ab 2004 bis 2011 zogen jährlich – bis auf eine Ausnahme in 2010 – mehr Menschen aus Ribnitz-Damgarten weg als in die Bernsteinstadt. Dieser Trend kehrte sich 2012 um. Seit diesem Jahr entscheiden sich mehr Menschen für die Bernsteinstadt als neuen Wohnort als Menschen wegziehen. 843 Menschen zogen 2019 nach Ribnitz-Damgarten. 607 zogen vergangenes Jahr weg. Das ist übrigens die geringste Zahl an Wegzügen seit 2001.

Aufgrund dieser Entwicklung in der Realität wurde mit den Erkenntnissen aus den vergangenen Jahren eine neue Bevölkerungsprognose erstellt. Laut dieser bleibe die Einwohnerzahl in den kommenden zehn Jahren weitestgehend stabil bzw. sinke bis 2030 nur leicht. Ende des Jahrzehnts, so die Prognose des Wimes-Büros, werden voraussichtlich etwa 15 375 Menschen in der Bernsteinstadt leben.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauche Ribnitz-Damgarten jedoch mehr Wohnraum. Der Grund: Aufgrund der Altersstruktur der Bernsteinstadt ist nicht zu erwarten, dass in näherer Zukunft mehr Kinder geboren werden als Menschen sterben. Oder anders gesagt: Ribnitz-Damgarten wird immer älter. Lag der Anteil der Einwohner ab 65 Jahren 2001 noch bei 17,6 Prozent, lag er 2019 bereits bei 29,1 Prozent. „Das ist ein sehr hoher Anteil“, so Barbara Genschow. Die Sterberate werde steigen. Und nur durch weiteren Zuzug könne der Bevölkerungsverlust ausgeglichen werden.

Trend zum Single-Haushalt

Ribnitz-Damgarten braucht mehr Wohnraum: Unter anderem soll dafür das Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung entwickelt werden. Quelle: Robert Niemeyer

„Es ist wichtig, für diesen Zuzug die Infrastruktur zu schaffen“, so Genschow. Bis 2030, so die Berechnung, müssen in Ribnitz-Damgarten etwa 700 neue Wohnungen gebaut werden, also im Schnitt etwa 70 Wohnungen pro Jahr. Ein anspruchsvolles Unterfangen, wenn man bedenkt, dass seit 2009 durchschnittlich ca. 44 Wohnungen jährlich neu entstanden sind. Ende 2019 lag die Leerstandsquote im Wohnungsbestand der Stadt bei tatsächlich bewohnbaren Wohnungen bei lediglich 1,2 Prozent.

Nun könnte man meinen, aufgrund der Sterberate würden Wohnungen auch frei werden. Es gibt laut Barbara Genschow jedoch noch einen weiteren Trend, der deutschlandweit zu beobachten sei. Die Größe der Haushalte wird immer kleiner. Lebten 2005 noch durchschnittlich 2,29 Personen in einem Haushalt, sank dieser Wert bis 2019 auf 1,96 Personen. Immer mehr Single-Haushalte entstehen. Und nicht nur ältere Menschen leben dabei immer öfter allein, sondern aufgrund neuer Familienformen auch überdurchschnittlich viele Personen mittleren Alters.

Es wird kräftig gebaut

Allerdings sei auch festzustellen, dass sich in den vergangenen Jahren bereits etwas getan hat. Und auch aktuell und künftig wird in der Bernsteinstadt kräftig gebaut. So hat beispielsweise die Wohnungsgenossenschaft am Bodden das Quartier „Boddenwiese“ in der Berliner Straße fertiggestellt. Am Rostocker Tor befinden sich zwei Mehrparteienhäuser im Bau. Ein Privatinvestor will auf dem Gelände des ehemaligen Polizeireviers in der Damgartener Chaussee Wohnraum schaffen. In Damgarten sollen auf dem Gelände der alten Mühle mehrere Wohnhäuser entstehen. Zuletzt wurden neue Baugebiete erschlossen, etwa in Petersdorf oder in der Sandhufe. Hier ist eine Erweiterung bereits in Planung. In Klockenhagen wird derzeit das Wohngebiet Achterberg II erschlossen. In Pütnitz sollen nördlich der Pütnitzer Straße etwa 30 neue Baugrundstücke ausgewiesen werden.

Die Gebäudewirtschaft, Tochterunternehmen der Stadt, plant in der Bahnhofstraße/Ecke Mittelweg ein Mehrparteienhaus. Eines der größten Projekte dürfte außerdem die Entwicklung des Geländes der ehemaligen Kreisverwaltung in der Damgartener Chaussee sein. Hier sucht die Stadt mithilfe eines Realisierungswettbewerbs nach der bestmöglichen Lösung.

Höherwertige und größere Wohnungen sowie nach wie vor Einfamilienhäuser würden laut Barbara Genschow künftig benötigt. „Und wenn man kein Angebot hat, dann gehen die Menschen in andere Städte.“

Von Robert Niemeyer