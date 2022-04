Ribnitz-Damgarten

Die Zukunft des Stadtkulturhauses in Ribnitz-Damgarten ist nach wie vor offen. Nun bringt die Stadtverwaltung eine Idee ins Spiel, die das Veranstaltungshaus möglicherweise auf etwas andere Weise als bisher geplant retten könnte. Ribnitz-Damgarten hat sich als Standort für den sogenannten Kultur-Campus Nordost beworben. „Es geht darum, einen Ort zu schaffen, an dem Kulturgruppen proben und Wettbewerbe stattfinden können“, sagt jüngst Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur.

Anfang April wurde die Bewerbung eingereicht. Ende April soll eine Auswahl von drei favorisierten Orten stehen, die dann besucht werden sollen. Die Ribnitz-Damgartener hoffen, dass die Bernsteinstadt dann dazugehört. Und so ganz anders ist die Idee dann doch nicht.

Was geplant ist

Und darum geht es: Das Opernale-Institut für Musik und Theater in Vorpommern hat vor einiger Zeit eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen und veröffentlicht. Demnach wird ein Standort gesucht, um eine Bundes- und Landesakademie für die künstlerisch-kulturelle Bildung in Mecklenburg-Vorpommern zu errichten. Außer MV und Bremen haben alle Bundesländer Deutschlands eine solche Landesakademie. Von der Breitenkultur bis zur Hochkultur soll in dieser Akademie Platz sein für Akteure aus allen Professionalisierungsgraden und Altersgruppen. Der Schwerpunkt der Akademie soll dabei in der Breitenkultur liegen. Sitz der Akademie soll in Vorpommern sein. In Ribnitz-Damgarten setzt man auf die Verbindung der Doppelstadt mit je einem Stadtteil in Mecklenburg und in Vorpommern.

Projekte und Projektwochen, Tagungen, Fort- und Weiterbildungen, Konferenzen, Wettbewerbe, Konzerte, interkulturelle Feste, Festivals und vieles mehr sind an dem zu schaffenden Ort der Akademie denkbar. Entsprechend sind Konzertsäle, Konferenzräume, Proberäume, Unterbringungsmöglichkeiten und einiges mehr notwendig. Auch Außenanlagen, etwa mit einem Spielplatz und einem Fußballplatz, sind denkbar, ebenso wie ein gastronomischer Bereich.

„Wir denken, dass wir ideale Voraussetzungen haben, die sich mit den Ideen des Kulturcampus Nordost decken“, sagt Silke Kunz. Der Blick richtet sich dabei auf das Gelände des Stadtkulturhauses und das Umfeld nahe der Klosterwiese. Im Zuge der sogenannten Kulturwerkstatt, deren Mitglieder seit 2018 regelmäßig und in verschiedenen Arbeitsgruppen tagen, soll ein sogenanntes Kulturentwicklungskonzept erarbeitet werden. Kernfrage ist: Wie kann das Stadtkulturhaus sinnvoll und auch wirtschaftlich genutzt werden? Im Laufe der Beratungen ist tatsächlich bereits der Name Kultur-Campus für das Areal entstanden.

Was Ribnitz-Damgarten bietet

Denn neben dem Stadtkulturhaus spielt auch das benachbarte Alternative Jugendzentrum (AJZ) „Kita“ in den Überlegungen eine Rolle. Auch die Klosterwiese oder die im vergangenen Jahr reaktivierte Freilichtbühne sind Bestandteil der Überlegungen. Die vorhandene Kantine sei ebenfalls ein Pluspunkt. All dies und mehr seien Argumente für einen Kultur-Campus Nordost in Ribnitz-Damgarten. Der Bahnhof ist in der Nähe, Parkplätze könnten südlich des Stadtkulturhauses an den Bahnschienen entstehen.

Das Engagement des Opernale-Vereins in der Bernsteinstadt sei eine große Chance für Ribnitz-Damgarten. Denn bislang sei es schwierig, ein Konzept für das Gelände mit Zahlen zu untermauern. „Bislang ist eine notwendige Frequenz zum Stadtkulturhaus nicht darstellbar“, so Silke Kunz. Das könnte sich mit einer Landesakademie ändern, wenn Künstler aus ganz MV und der Bundesrepublik hier wirken. Gleichzeitig können die bisher erarbeiteten Nutzungen durch lokale Vereine aus Ribnitz-Damgarten und Umgebung in das Konzept für den Kulturcampus Nordost eingearbeitet werden. Die innerhalb der Kulturwerkstatt entstandenen Ideen sollen jedenfalls nicht verloren gehen.

Offene Fragen

Doch es gibt offene Fragen. „Ribnitz-Damgarten ist mit dem Gelände des Stadtkulturhauses und dessen kultureller Geschichte prädestiniert für das Projekt“, sagt Tino Leipold, Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Den innerhalb der Kulturwerkstatt entwickelten Ideen könnte Leben eingehaucht werden. „Die Finanzierung ist aber nicht geklärt“, so Leipold. 30,5 Millionen Euro soll der Bau kosten. Wer was bezahlt und welche Fördermittel zur Verfügung stehen, muss noch geklärt werden. Auch der laufende Betrieb bedürfe eines Zuschusses aus öffentlicher Hand, bis zu 500 000 Euro. In erster Linie soll diesen Zuschuss das Land tragen.

Auch die Zukunft des AJZs müsse geklärt werden. „Grundsätzlich ist das eine sehr interessante Sache“, sagt Oliver Müller vom AJZ-Verein. In den bisherigen Plänen für den rein städtischen Kultur-Campus soll das Jugendzentrum integriert werden. Im Falle eines Zuschlags müsse mit den Beteiligten abgesprochen werden, „wie es mit uns weitergeht. Wichtig ist, dass wir unsere Freiheit behalten und nicht eingeschränkt werden.“

Beworben als Standort für den Kultur-Campus Nordost haben sich neben Ribnitz-Damgarten auch Anklam, Demmin, Grimmen, Loecknitz-Penkun, Peenetal/Loitz und die Stadt Strasburg. Nach Ostern sollen drei Standorte in der engeren Auswahl aufgenommen werden. In der letzten Aprilwoche werden diese besucht, am 29. April fällt die Entscheidung, wo der Kultur-Campus Nordost entstehen soll. Danach soll das Konzept gemeinsam mit den Verantwortlichen des ausgewählten Standorts verfeinert werden. Die Mittelakquise soll bis Ende 2023, Planung und Bau in den Jahren 2026/27 und 2030 der Einzug in die Kunstakademie erfolgen.

Von Robert Niemeyer