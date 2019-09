Ribnitz-Damgarten feiert den Zusammenhalt

Ribnitz-Damgarten

Wie viele Menschen sich in Ribnitz-Damgarten ehrenamtlich engagieren, wurde am Sonnabend wieder einmal ganz deutlich. Ab 14 Uhr präsentierten beim Tag der Integration und des Ehrenamtes auf dem Ribnitzer Marktplatz Vereine, Initiativen und Schulen ihre Arbeit. Bürgermeister Frank Ilchmann, Stadtpräsident Thomas Huth und Stadtvertreter Tino Leipold eröffneten die Veranstaltung, zu der pünktlich die Sonne hinter den Wolken hervorkam. Und das Angebot war vielfältig – von der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs, dem Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft über die evangelische Kirchengemeinde bis hin zum Hospizverein und vielen mehr. Während die Vereine ihre Arbeit an den Ständen vorstellten, gab es auf der Bühne eine buntes Programm, unter anderem von der Kindern der Kita „Kleine Weltentdecker“.

Auch Mitarbeiter von European Homecare, die die Gemeinschaftsunterkunft in Körkwitz betreuen, sowie einige Bewohner der Unterkunft waren mit einem Stand vor Ort. In der Unterkunft leben derzeit rund 60 Bewohner, von denen die Hälfte Kinder sind. So ein Tag sei eine gute Möglichkeit, um mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Dabei sei der größte Wunsch, dass sich Ehrenamtliche finden, die für die Kinder in der Unterkunft Angebote organisieren – von der Hausaufgabenhilfe bis hin zu Freizeitaktivitäten. Dass wichtigste Ziel sei es, dass die Kinder sich nicht ausgegrenzt fühlen und gut in ihrer neuen Heimat integriert würden. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann am besten direkt in der Unterkunft in Körwkitz, dem ehemaligen Sunshine Ferienpark, montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr vorbeikommen.

Am Stand nebenan präsentierte die Gruppe Frauenselbsthilfe nach Krebs ihre Arbeit. „Bei uns sind natürlich auch Männer willkommen“, stellte Adelheid Wilms, die Leiterin der Gruppe, klar. „Und auch Angehörige bekommen bei uns Hilfe.“ Derzeit hat der Verein 47 Mitglieder, ein Mal im Monat findet ein Treffen im Begegnungszentrum statt.

In luftiger Höhe Kisten stapeln

Die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten war am Sonnabend mit einer Drehleiter vor Ort und lud zum Kistenstapeln ein. Alicia hatte von oben den besten Blick auf den gut besuchten Marktplatz in Ribnitz. Wirklich genießen konnte die Neunjährige diesen Ausblick allerdings nicht. Schließlich galt es, in luftiger Höhe an einem Seil befestigt, so viele Getränkekisten wie möglich aufeinanderzustapeln. Die Turnerin zeigte Talent, bei 18 Kisten brachen die Nachwuchs-Retter die Aktion allerdings aus Sicherheitsgründen ab.

Die Mitarbeiter der Tafel Bad Sülze verkauften gegen eine Spende Kuchen und hatten einen kleinen Flohmarkt aufgebaut. „Wir sind schon seit vielen Jahren bei diesem Tag dabei“, berichtete Vorstandsmitglied Krystian Wagner. „Wir wollen auf uns aufmerksam machen und der Öffentlichkeit von unserer Arbeit berichten.“ An sechs Orten – Bad Sülze, Ribnitz-Damgarten, Marlow, Semlow, Tessin und Tribsees – hat die Tafel Essensausgaben. „Wir retten Lebensmittel vor dem Müll und geben sie Bedürftigen“, erklärte Krystian Wagner.

Während Tino Leipold alle Vereine und Initiativen einzeln vorstellte, gab es für den Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft eine ganz besondere Überraschung. Schüler der Bernsteinschule hatten in ihrer ersten Themenwoche bei einer großen Casinonacht 1000 Euro eingenommen und überreichten den Tierschützern nun einen Scheck über diese Summe. „Wir sind gerade dabei, neue Räumlichkeiten zu schaffen, da können wir das Geld natürlich sehr gut gebrauchen“, freute sich die Schatzmeisterin Birgit Röwer-Alms.

