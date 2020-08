Ribnitz-Damgarten

Das ist sportlich: Bereits ab der Urlaubssaison 2021 möchte der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst in Zusammenarbeit mit den Kommunen der Region Fischland-Darß-Zingst und des Küstenvorlandes eine gemeinsame Gästekarte einführen. Voraussetzung ist, dass die Kommunen einen sogenannten „Letter of Intent“ unterzeichnen. Mit dieser Absichtserklärung signalisieren sie ihre Bereitschaft, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Die Ribnitz-Damgartener Stadtvertreter votierten in ihrer Sitzung am Mittwoch einstimmig für die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung.

Mit der Einführung einer gemeinsamen Gästekarte soll Touristen auf unkompliziertem Weg die Inanspruchnahme verschiedener Leistungen ermöglicht werden. Den Ausbau und die gegenseitige Anerkennung der Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber möchte man so auf eine stabile Grundlage stellen.

Kosten sollen über Kurabgabe bestritten werden

Geradezu als Meilenstein zur weiteren touristischen Entwicklung der Gesamtregion wird die Einführung der kostenlosen Nutzung der Busse zwischen Graal-Müritz, der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie Barth und Ribnitz-Damgarten angesehen. Die soll durch ein entsprechendes Umlageverfahren der Kommunen finanziert werden. Nach einem ersten Aufschlag der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) sei von rund 50 Cent pro Übernachtung auszugehen, erläuterte Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur Ribnitz-Damgarten in der Sitzung der Stadtvertreter.

Bei rund 100 000 Übernachtungen seien das 50 000 Euro für Ribnitz-Damgarten. Dieses Geld müsse nicht aus dem Haushalt aufgebracht werden, betonte sie. Vielmehr können die Kosten ganz oder teilweise über eine entsprechende Erhöhung der Kurabgabe bestritten werden.

Neben diesen Kosten wird für die beteiligten Kommunen noch eine einmalige Systemeinführungsgebühr in einer Gesamthöhe von rund 31 000 Euro fällig. Für diese Kosten wird eine Förderung angestrebt, indem sich der Landkreis Vorpommern-Rügen in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst als Modellregion im Rahmen des Projektwettbewerbs „Modellregionen 2020/2021“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit MV bewirbt. In ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen die Stadtvertreter von Ribnitz-Damgarten einstimmig, diese Bewerbung als Modellregion zu unterstützen.

Ribnitz-Damgarten wird am meisten profitieren

Stadtvertreter Tino Leipold (Die Unabhängigen) zeigte sich überzeugt, dass Ribnitz-Damgarten am meisten von der Einführung der Gästekarte profitieren werde, „denn viele Gäste von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst kommen zu uns. Wir sollten dieses Projekt deshalb mit wehenden Fahnen weiter vorantreiben.“

Dies auch und vor allem deshalb, um die Straßen zu entlasten, machte Stadtvertreter Andreas Gohs ( CDU/FDP-Fraktion) deutlich. Man rede immer von dem hohen Verkehrsaufkommen, jetzt bestehe die Möglichkeit, da Druck rauszubekommen, so Gohs. „Es wäre toll, wenn die Gästekarte bereits im nächsten Jahr kommt. Das ist ein greifbares Ziel.“

Taktung auf der Line 210 soll verbessert werden

Mehr Menschen in Busse zu bringen und damit die Straßen zu entlasten, findet auch Horst Schacht ( Die Linke) sehr gut. Er regte eine Linienverlängerung nach Stralsund und Rostock an, das habe man schon mal gehabt. Und wenn die kostenlose Nutzung der Busse Erfolg haben soll, dann müsse auch die Taktfolge stimmen. „Was hilft es mir, wenn nur morgens um 9 Uhr und am Nachmittag um 15 Uhr ein Bus fährt“, so Schacht.

Silke Kunz machte deutlich, dass die Einführung der Gästekarte und die damit verbundene kostenlose Nutzung der Busse auf der Linie 210 nur ein erster Schritt sei. Eine Verbesserung der Taktung auf der Linie 210 sei bereits vorgesehen.

Von Edwin Sternkiker