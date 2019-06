Ribnitz-Damgarten

Einen Kurzbesuch stattete am Dienstag Krzysztof Frankenstein, Bürgermeister des polnischen Slawno, Ribnitz-Damgarten ab. Hintergrund waren die Vorbereitungen eines Hilfstransports. „Die großen Krankenhäuser in Polen sind sehr gut ausgestattet. Aber in kleinen Krankenhäusern wie in unserem in Slawno mangelt es an allem“, sagte Frankenstein. Betten, Gehhilfen, Rollatoren, Rollstühle und vieles mehr stellen die Seniorenresidenz Im Park in Damgarten sowie die Bodden-Kliniken in Ribnitz zur Verfügung. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung“, so der Bürgermeister von Slawno.

„Die Möbel und Geräte sind alle noch voll funktionsfähig, entsprechen nur nicht mehr unseren Standards“, sagte Andrea Klingbeil, Leiterin der Seniorenresidenz Im Park.

Seit 2007 besucht Krzysztof Frankenstein regelmäßig die Bernsteinstadt. Auch Delegationen aus Ribnitz-Damgarten reisen regelmäßig nach Polen. „Im Laufe der Zeit sind echte Freundschaften entstanden“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann.

In den kommenden Tagen werden die Hilfsgüter abtransportiert. Die polnische Delegation reist am Mittwoch wieder ab.

Robert Niemeyer