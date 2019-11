Festspiele MV kommen erneut nach Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

30 Jahre Festspiele Mecklenburg-Vorpommern – das wird im Festspielsommer 2020 an 83 Spielstätten gefeiert. Eine dieser Spielstätten ist Ribnitz-Damgarten. Am 19. Juli wird das Armida Quartett in der Bernsteinstadt zu Gast sein und in der Klosterkirche Beethoven und Mozart spielen. Die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten unterstützen diese Veranstaltung als Sponsor. Der Kartenverkauf (37 bzw. 27 Euro) beginnt am Donnerstag, dem 28. November, um 10 Uhr in der Stadtinformation Ribnitz-Damgarten, informierte Christine Lohrmann vom Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur.

Musikfreunde dürfen sich auf ein Ensemble freuen, dessen Karriere sich nach dem spektakulären Erfolg beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2012, bei dem das Quartett mit dem 1. Preis und sieben weiteren Preisen ausgezeichnet wurde, rasant entwickelt hat. Seitdem sind Martin Funda (Violine 1), Johanna Staemmler (Violine 2), Teresa Schwamm (Viola) und Peter-Philipp Staemmler (Violoncello) international sehr gefragt. Höhepunkte der Saison 2019/2020 sind unter anderem Konzerte in New York, London, Paris, Barcelona, Bilbao und Genf.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dieses Quartett trotz der vielen Termine im Ausland für den Festspielsommer 2020 zu verpflichten“, sagte Christian Kahlstorff, der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, während eines Pressetermins am Dienstag im Café des Bernsteinmuseums. Solche hochkarätigen Angebote können jedoch nur dann gemacht werden, wenn es auch in den jeweiligen Kommunen ein entsprechend großes Engagement gebe. In dieser Beziehung steche Ribnitz-Damgarten hervor. „Wir fühlen uns sehr wohl in der Bernsteinstadt“, machte Kahlstorff deutlich und erinnerte daran, dass erst im September dieses Jahres der Weltklasse-Pianist Martin Stadtfeld in der Ribnitzer Klosterkirche zu erleben war.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Stadt erneut Spielort dieser renommierten Konzertreihe sein wird“, sagte Bürgermeister Frank Ilchmann.

Von Edwin Sternkiker