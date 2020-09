Ribnitz-Damgarten soll einen Vereinssportlehrer bekommen

Ribnitz-Damgarten

Braucht der Ribnitz-Damgartener Vereinssport einen Vereinssportlehrer? Die beiden größten Sportvereine der Bernsteinstadt, der Ribnitzer SV und der PSV Ribnitz-Damgarten jedenfalls würden einen hauptamtlichen Trainer begrüßen. Und auch der Sportausschuss der Stadtvertretung wagt nun den Vorstoß. „Wir sollten schauen, ob es die Möglichkeit dafür gibt. Wir könnten damit viel bewirken“, sagte Stephan Stuth, Mitglied des Sportausschusses, während dessen jüngster Sitzung. „Ein Vereinssportlehrer bringt sehr viel für die Jugendarbeit in der Stadt“, ist sich auch Hans-Dieter Konkol, Vorsitzender des Sportausschusses, sicher.

Allerdings gibt es noch etliche offene Fragen. Wie soll die Stelle finanziert werden? Bei wem ist der Vereinssportlehrer angestellt? Welche Aufgaben hat er? Und vor allem: Wer kommt für diese Stelle infrage?

Erster Schritt: Einen Kandidaten finden

Themen, die in den nächsten Tagen zwischen den drei großen Ribnitz-Damgartener Vereinen und der Verwaltung erörtert werden sollen. Schnellstmöglich jedenfalls – diese Aufgabe nahmen die Mitglieder des Sportausschusses mit auf den Weg – soll ein möglicher Kandidat für den Posten gefunden werden. Laut Andreas Boehk, Geschäftsführer des Kreissportbundes ( KSB) Vorpommern-Rügen, sei eine C-Übungsleiterlizenz Mindestvoraussetzung.

Über den KSB würde schließlich die Stelle und eine mögliche Förderung deren Kosten beantragt. Laut Boehk gibt es in Vorpommern-Rügen sechs Vereinssportlehrer. „Bei der Sportlandschaft wäre das auch für Ribnitz-Damgarten super“, so Boehk.

Ehrenamt entlasten

Das sehen die Vorsitzenden der Ribnitz-Damgartener Sportvereine ähnlich. „Es zeichnet sich zunehmend ab, dass es schwieriger wird, die Aufgaben in den Vereinen im Ehrenamt zu bewältigen“, sagt Ralf Lindemann, Präsident des PSV Ribnitz-Damgarten. Arbeit, Familie und Sport seien immer schwerer miteinander vereinbar. Gerade in den frühen Nachmittagsstunden, direkt nach der Schule, könne kein Training angeboten werden, da es an Trainern fehlt.

„Ein Vereinssportlehrer wäre ein Gewinn für die Stadt und eine Entlastung des Ehrenamts“, sagt auch Peter Norden, Vorsitzender des Ribnitzer Handballvereins. Gerade durch die zusätzlichen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie, deren Ende noch nicht absehbar ist, sei es hilfreich, wenn es jemanden gebe, der den Vereinen hauptamtlich unter die Arme greift.

Die Idee ist, dass der Vereinssportlehrer als Bindeglied zwischen den Schulen und den Sportvereinen fungiert. Laut Ralf Lindemann könnte er in den Schulen AGs anbieten oder auch Übungsstunden in den Vereinen übernehmen. Zudem sollte er als Vermittler zwischen Schulen und Vereinen fungieren oder auch Veranstaltungen oder Übungsleiterweiterbildungen organisieren. Die konkrete Ausgestaltung des Aufgabenfeldes müsse noch geklärt werden. Ebenso der zeitliche Umfang, also die Zahl der Arbeitsstunden.

Finanzierung aufteilen

Ebenso wie die Finanzierung. Laut Andreas Boehk würde ein Vereinssportlehrer jährlich in Vollzeit etwa 40 000 Euro kosten. Ein Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro über den Landessportbund sowie in Höhe von bis zu 6000 Euro über die Sportförderrichtlinie des Landkreises Vorpommern-Rügen seien möglich. Allerdings drängt hier die Zeit, sollte der Vereinssportlehrer – so wie es sich die Vereine wünschen – ab 1. Januar seine Arbeit aufnehmen. Bis Ende Oktober müssen nämlich die entsprechenden Anträge für die Förderung eingereicht werden.

Auch muss geklärt werden, bei wem der Vereinssportlehrer letztlich angestellt ist. Sinnvoll sei laut Boehk, dass er bei einem Verein mit mindestens 500 Mitgliedern angesiedelt ist. Kooperationen zwischen zwei Vereinen, beispielsweise zwischen dem PSV und dem RSV, seien jedoch möglich.

Auch muss geklärt werden, in welchem Umfang der Vereinssportlehrer anteilig für die beteiligten Sportvereine tätig ist. Danach könnte sich dann auch bemessen, wie viel jeder Verein zur Finanzierung der Stelle beisteuert. Abzüglich der möglichen Zuschüsse von Landessportbund und Landkreis müssen 24 000 Euro in Ribnitz-Damgarten aufgebracht werden. Wie viel das sein kann, können die Vorsitzenden derzeit noch nicht sagen. „Aber wir haben auch keine Reichtümer“, sagt Horst Schacht, Präsident des Ribnitzer SV.

Deshalb hoffen die Sportvereine auf eine Unterstützung aus dem städtischen Haushalt. Klar ist, dass es eine zusätzliche Stelle im Stellenplan der Verwaltung dafür nicht geben wird. Inwiefern der Vereinssportlehrer bezuschusst werden kann, sollen ebenfalls die weiteren Gespräche zeigen.

Von Robert Niemeyer