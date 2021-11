Ribnitz-Damgarten/Jahnkendorf

Schafe sind ja eigentlich Fluchttiere. Hermann allerdings hat es nicht so mit dem Flüchten. Ganz im Gegenteil. Hermann lässt sich von seinem Herrchen, Dirk Will, ohne zu bocken an die Leine nehmen und ausführen. Gern auch in Gesellschaft von seinen Freunden, den Hunden Elli, Molly und Bonnie.

Schafbock Hermann hat sein Zuhause in Jahnkendorf bei Ribnitz-Damgarten, wo Dirk Will und seine Frau Ute einen Hof gekauft haben. Den bevölkern neben Hermann und weiteren Schafen sowie den Hunden auch mehrere Ponys, Enten, Gänse und Hühner.

Hermann wurde im Februar dieses Jahres geboren und stammt aus einer Herde aus der Nähe von Rostock. Dass der Schafbock so zahm ist, hat vor allem mit der Tatsache zu tun, dass er mit der Flasche aufgezogen wurde. Eine Arbeit, die die Schwiegermutter von Dirk Will, Ingelore Schwank, übernommen hatte, weil Hermann nicht von seiner Mutter angenommen wurde. „Das Aufziehen mit der Flasche und die damit verbundene besondere Nähe meiner Schwiegermutter zu ihm war die Voraussetzung dafür, dass wir heute mit Hermann und den Hunden gemeinsame Ausflüge unternehmen können“, erzählt der Jahnkendorfer.

Spaziergang über den Ribnitzer Marktplatz

Besonders gern macht Hermann Ausflüge nach Ribnitz-Damgarten. Am liebsten dann, wenn Markttag ist. Da gibt es jede Menge zu sehen und am Marktstand der Gemüsehändlerin gibt es auch mal ein Salatblatt oder einen Apfel zwischendurch. „Na ja, den Apfel hat er eigentlich gemopst“, erzählt Dirk Will. Nach dem Spaziergang über den Ribnitzer Marktplatz führt der Weg zum Café in der Langen Straße.

Während Herrchen sich in Begleitung von Nichte Henriette Kaegebein an einem Tisch vor dem Café den Kaffee schmecken lässt, ist Hermann damit beschäftigt, die Fußgänger auf dem Gehweg genauer anzuschauen. Und die schauen teils verwundert, teils überrascht, immer aber sehr interessiert zurück. „Ein Schaf an der Leine in der Lange Straße, das sieht man ja auch nicht alle Tage“, lacht eine Frau und zückt fix ihr iPhone, um ein Foto zu machen. Hermann nimmt es gelassen. Es ist an diesem Tag nicht das erste und auch nicht das letzte Foto-Shooting für den Jahnkendorfer Schafbock.

Streicheleinheiten extra am Strand

Manchmal führen die Ausflüge auch an den Ostseestrand, zum Beispiel nach Wustrow. Dann heißt es ab in die Kiste, die im Kofferraum des Autos von Dirk Will für Hermann bereitsteht. „Am Strand fühlt er sich sehr wohl und genießt besonders die Aufmerksamkeit der Kinder, denen wir am Strand begegnen, Die Kinder sind hellauf begeistert. Dann gibt es natürlich immer auch mal ein paar Streicheleinheiten extra“, berichtet Dirk Will.

Und wenn man schon an der Ostseeküste unterwegs ist, ist auch ein Spaziergang auf der Seebrücke fällig. Da lässt es sich Hermann nicht nehmen, bis zum Brückenkopf zu marschieren. Dort schaut er gern mal in die Eimer der Angler, um zu sehen, was die denn so aus der Ostsee gefischt haben.

In Deutschland werden über 40 Schafrassen gehalten. Das Hausschaf ist die domestizierte Form des Mufflons. Und wie steht es mit Hermann? Er sei das Produkt einer Kreuzung mehrerer Schafrassen, erzählt Dirk Will. Der Vater von Hermann sei eine Kreuzung von Nolana-Schaf und Dorper-Schaf. Die Mutter sei ein Kamerunschaf-Mix. Die Mischung sei der Grund dafür, dass Hermann ein so genanntes Haarschaf ist. Das ist sehr praktisch, weil Haarschafe nicht geschoren werden müssen. Vor allem sei Hermann aber ausgesprochen ruhig und ausgeglichen, sagt Dirk Will. Und meistens höre er auch und sei recht folgsam. Und wenn er mal nicht so will und sich doch ein bisschen bockig anstellt, dann hat Herrchen immer ein paar Leckerlis in der Hinterhand. Die helfen eigentlich immer.

Von Edwin Sternkiker