Ribnitz-Damgarten/Marlow

Zwei Jugendliche haben am Wochenende die Ribnitz-Damgartener Polizei auf den Plan gerufen: Ein 16-Jähriger hinderte Rettungkräfte am Ribnitzer Hafen an ihrer Arbeit, ein 15-Jähriger beging in Marlow zunächst Sachbeschädigung und setzte sich dann mit Gewalt gegen die eintreffenden Beamten zur Wehr. Gegen beide ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Der 16-Jährige stellte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz vor Mitternacht zwei Rettungskräften in den Weg, die eine junge Frau behandeln wollten, die über Schmerzen klagte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei diskutierte er mehrfach mit den Sanitätern und hinderte sie daran, die Trage aus dem Rettungswagen zu holen. Auch habe er „Heil Hitler“ gerufen.

Erst als die Rettungskräfte die Polizei riefen, hörte der Jugendliche auf und entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Beamten aus dem Ribnitzer Hafen. Im Nachhinein konnte die Polizei den Namen des Jungen herausfinden. Die Ermittlungen zum Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen laufen derzeit.

Wutausbruch nach Streit mit 49-Jährigem

In Marlow war der zweite randalierende Jugendliche am späten Samstagnachmittag in einen Streit mit einem 49-Jährigen geraten und hatte daraufhin einen Mülleimer von der einer Bushaltestelle abgetreten. Wie die Polizei mitteilt, war der 15-Jährige beim Eintreffen der verständigten Beamten dermaßen in Rage, dass die Beamten nicht vernünftig mit ihm sprechen konnten.

Die Situation eskalierte, als sich der Jugendliche unerlaubter Weise entfernen wollte und die Beamten ihn davon abhielten: Er versuchte sich loszureißen und schlug in deren Richtung.

Mittels einfacher körperlicher Gewalt brachten die Beamten den Jugendlichen zu Boden. Erst danach beruhigte sich der 15-Jährige wieder. Verletzt wurde dabei niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Sachbeschädigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Von OZ