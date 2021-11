Ribnitz-Damgarten

Kunst und Kultur sind das Salz in der Suppe des Lebens, heißt es so schön. Ein Satz, der besonders jetzt in Corona-Zeiten seine Gültigkeit hat. Zwar wurden wegen Corona einige für dieses Wochenende geplante Veranstaltungen abgesagt, einige kulturelle Angebote gibt es aber. Hier unsere Übersicht.

Zum Schlossweihnachtsmarkt wird am Sonnabend nach Semlow zu den geltenden Corona-Regelungen eingeladen. Traditionell eröffnen der Posaunenchor der Kirchgemeinde Eixen-Semlow vom Balkon den Markt um 11 Uhr. Draußen wird gegrillt, drinnen locken Marktstände zum Weihnachtseinkauf.

„Willkommen Advent“ heißt es am Sonnabend in der Kirche zu Kölzow. Ab 17 Uhr werden weihnachtliche Musik und Texte geboten.

Malerei, Grafik und Keramik in Ahrenshoop

Der St.-Klaren-Chor Ribnitz unter der Leitung von Frank Flade lädt zum diesjährigen Weihnachtskonzert am Sonnabend um 18 Uhr in die Neuapostolische Kirche Ribnitz (Musikantenweg 4) ein. Es werden unter anderem weihnachtliche Weisen aus verschiedenen Jahrhunderten sowie Werke von Händel und ein Bach-Choral zu hören sein. Zudem erklingen bekannte Lieder, mit denen die Mitglieder des Chores auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit einstimmen möchten. Bei freiem Eintritt zu den geltenden Corona-Regelungen wird um eine Spende gebeten.

Mit dem „Abendklang“ wurde in den vergangenen Jahren die kleine Kapelle St. Jürgen im Bibelzentrum Barth regelmäßig zum Klingen gebracht. Die Corona-Regeln verhinderten dies dann jedoch, stattdessen gab es mehrere Podcasts. Nun ist der „Abendklang“ wieder live zu erleben, allerdings aus Corona-Platzbegrenzungen nicht im Bibelzentrum, sondern in der katholischen Kirche im Barther Schilfgraben. Dazu wird am Sonntag um 19 Uhr eingeladen.

Die Ahrenshooper Künstler und Kunsthandwerker laden zur Ausstellung „Ahrenshooper Eigenart“ ein. Vom 27. November bis zum 19. Dezember zeigt die Verkaufsausstellung die aktuellen Ergebnisse des künstlerischen Schaffens auf den Gebieten Malerei, Grafik, Fotografie und Keramik. Die Schau verschafft den Besuchern nicht nur einen Überblick über das künstlerische Potenzial des Ostseebades Ahrenshoop, sondern bietet auch die Möglichkeit, noch ein Weihnachtsgeschenk zu finden. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonnabend um 11 Uhr in der Strandhalle (Dorfstr. 16 b) statt.

Veranstaltungen, die ausfallen

Zu den angekündigten Angeboten, die abgesagt wurden, gehört die Veranstaltung mit den Literaturkritikern Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz am Samstag, 27. November im Stadtkulturhaus Ribnitz-Damgarten. Seites der Stadtverwaltung wurde mitgeteilt: „Die Landesregierung hat neue Corona-Schutzregeln für Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. Demnach gilt für Veranstaltungen in Innenräumen ab sofort die 2G+-Regel. Vor diesem Hintergrund muss diese Veranstaltung leider abgesagt werden.“

Auch das für Sonnabend, 27. November, in der Barther St.-Marien-Kirche geplante Konzert in der Reihe der Grimmener Blasmusik „Besinnlich im Kerzenschein 2021/2022“ wird bedingt durch die aktuelle Lage abgesagt.

Von Edwin Sternkiker