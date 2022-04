Ribnitz-Damgarten und Umgebung: Das volle Osterprogramm

Ribnitz-Damgarten

Großes Aufatmen in der Region. Das Osterwochenende 2022 dürfte nach zweijähriger Durststrecke das erste nahezu normale Feiertagswochenende werden. Die Corona-Pandemie sorgt zwar nach wie vor für steigende Infektionszahlen. Dennoch lassen die aktuellen Corona-Regeln es zu, dass am Osterwochenende zahlreiche Veranstaltungen in der Region Ribnitz-Damgarten stattfinden können. Wir geben Ihnen heute eine Übersicht über die spannendsten Oster-Events am Wochenende.

Strandgalopp und Ostereiersuche

Ein Höhepunkt des Osterwochenendes ist das Fischländer Strandgalopprennen an der Wustrower Seebrücke. Reiter der Region kommen zusammen, um sich Rennen zu liefern. Um 13 Uhr beginnen die Vorläufe, gefolgt von den Finalläufen. Ab 18.30 Uhr gibt es ein Osterfeuer mit Livemusik. Um 20 Uhr beginnt eine Disco.

Am Osterwochenende bietet auch das Freilichtmuseum Klockenhagen ein besonderes Programm. Geboten wird beim Familienostertag am Ostersonntag eine österliche Tierschau, Osterkuchen wird gebacken, es gibt Handwerkervorführungen, Mittmachaktionen, eine Ostereiersuche. Um 14 Uhr beginnt ein Ostergottesdienst. Von 10 bis 17 Uhr ist das Freilichtmuseum geöffnet.

Auch in Hessenburg können Kinder Ostereier suchen, und zwar am Ostersonntag von 11 bis 15 Uhr im Gutspark Hessenburg. In Asthöhlen, zwischen Baumwurzeln und in moosigen Erdkuhlen sind Überraschungen zu entdecken. Der Spielpfad „Ich werde ein Kranich“ wartet ebenfalls im Park auf Kinder. Das Kranich-Café in der alten Schmiede hat von Freitag bis Ostermontag geöffnet. Das Kranich-Museum ist von Ostersamstag bis Ostermontag geöffnet.

In Dierhagen findet am Ostersamstag ein Kunsthandwerkermarkt statt. Von 10 bis 18 Uhr kann in Dierhagen Strand auf dem Plateau gestöbert werden. Außerdem sind in Dierhagen zwei Osterfeuer geplant (siehe Infokasten).

Osterfest und Theaterpremiere

In Barth wird Ostern am Sonnabend und Sonntag ebenfalls groß gefeiert. Los geht es am Sonnabend mit einem Osterfeuer auf der Festwiese an der Umgehungsstraße mit der Barther Feuerwehr, Musik, Grill und Getränken. Am Ostersonntag steigt der große Familien-Osterspaß am Barther Stadthafen mit Piratenhüpfburg, Kinderschminken, Riesendarts, Fußballwand, Bobby-Car-Parcours und vielem mehr. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr.

Osterfeuer in der Region Endlich auch wieder Osterfeuer. Hier wird es am Osterwochenende warm. Donnerstag, 14. April Osterfeuer der Feuerwehr Damgarten, Barther Straße 88, 18 Uhr. Osterfeuer mit dem Dorfverein Tribohm, Teich Tribohm am Tribohmer Bach, 17.30 Uhr. Osterfeuer im Marlower Ortsteil Dänschenburg, Festplatz Dänschenburg, 18 Uhr. Karfreitag, 15. April Osterfeuer des Fuhlensdorfer Sportvereins 96 auf Bodstedter Sportplatz in der Gemeinde Fuhlendorf, 18 Uhr. Samstag, 16. April Osterfeuer im Ahrenshooper Ortsteil Althagen, Festplatz, mit Livemusik der Summer Sun Band, 18 Uhr. Osterfeuer der Feuerwehr Ribnitz, Gänsewiese, Am See 50, 18 Uhr. Osternacht auf dem Gelände des Bibelzentrums in Barth, 20 Uhr. Osterfeuer mit dem Feuerwehrverein Pantlitz, Feuerwehrgerätehaus Pantlitz, Am Burgwall 1, 18 Uhr. Osterfeuer im Gutspark Hessenburg mit der Hessenburger Feuerwehr, 18 Uhr. Osterfeuer im Marlower Ortsteil Gresenhorst, Gresenhus, inklusive Grill und Osterüberraschungen für Kinder, 18 Uhr. Osterfeuer im Marlower Ortsteil Bookhorst, mit Ostereierschießen und Eierknacken, Schützenverein, 16 Uhr. Osterfeuer der Gemeinde Zingst mit der Zingster Feuerwehr, Festwiese Zingst, Jordanstraße 45, 17 Uhr. Von 9 bis 12 Uhr können Zingster Sträucher zum Verbrennen beisteuern (keine Bäume, kein Bau- und Nutzholz). Osterfeuer im Dierhäger Ortsteil Dändorf mit chilliger Musik und Grill, Hafen Dändorf, 17 Uhr. Osterfeuer an der Seebrücke Wustrow, 18.30 Uhr. Osterfeuer in Born, Fest- und Erlebniswiese am Kirchweg, 18 Uhr Osterfeuer in Wieck a. Darß, Darßer Arche, Bliesenrader Weg 2, 17 Uhr Ostersonntag, 17. April Osterfeuer in Dierhagen Strand, Plateau, mit dem singenden Feuerwehrmann Alex und Technikschau der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen. Strandaufgang 15. 15 Uhr.

Bereits am Donnerstag feiert das Theaterstück „School of Crime - eine Mafia-Soup“ Premiere in der Barther Boddenbühne, und zwar um 19.30 Uhr. Ein witziges Stück des Barther Jugend-Ensembles, in dem zwei Mafiafamilien ihre Kinder auf ein Internat schicken und dort in Ermangelung an Lehrkräften auf eigene Faust Schmiergeldhöhen, ballistische Kurven und chemische Formeln von Drogen berechnen. Am Ostersonntag, 16 Uhr, gibt es in der Barther Boddenbühne das Stück „Hase und Igel“ nach den Brüdern Grimm. Der klassische Grimm’sche Wettlauf zwischen Hase und Igel modern und witzig erzählt.

In Zingst lädt am Samstag der Museumshof von 11 bis 17 Uhr zu einem vorösterlichen Kreativtag ein. Neben Osterglocken und Krokussen, die auf dem Hof erblühen, bietet die Pommernstube Bastelangebote und Osterfloristik an. Witzige Ostergeschichten werden vorgelesen und laden zum Verweilen mit der ganzen Familie ein. In der Spielzeugausstellung können Kultspielzeuge wie Zauberwürfel und Monchichi entdeckt werden und vielleicht auch das ein oder andere Osterspielzeug aus Omas Zeiten.

In Prerow heißt es am Ostermontag „Die Osterhasen sind los“. Das traditionelle Ostereiersuchen im Kurpark Prerow findet in diesem Jahr mit Alice im Wunderland statt. Große und kleine Gäste sind um 14 Uhr an der Freilichtbühne eingeladen, sich mit dem interaktiven Theaterstück vom Theater Phoebus verzaubern zu lassen.

Konzerte und Kreativität

Ein angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine besonderes Konzert gibt es am Ostersonntag um 20 Uhr in der Fischerkirche Born. Die aus Belarus stammende Pianistin Tatjana Karpouk wird ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe geben. Titel des Solokonzerts: „Russische Impressionen.“

„Angesichts des schrecklichen Krieges in der Ukraine war ich zuerst nicht sicher, ob es jetzt angebracht ist, russische Musik zu spielen. Es ist meiner Meinung nach aber wichtig, gerade in diesen Zeiten, die Kultur als verbindende, gegenseitig inspirierende, friedenstiftende Energie zu verstehen“, so die Musikerin. Tatjana Karpouk spielt Musik russischer und ukrainischer Komponisten. Die Gage dieses Konzerts sowie weiterer Konzerte werde sie für die Ukrainehilfe spenden. Karten: 14 Euro, ohne Kurkarte 16 Euro, Tickethotline bei der Kurverwaltung Born, 038 234 / 50 421, E-Mail: info@darss.org. Es gilt die 3G-Regel.

Das Kunstmuseum Ahrenshoop lädt Klein und Groß ab 5 Jahren am Donnerstag und Freitag jeweils von 11 bis 12.30 Uhr zu einem österlichen Kreativworkshop ein. Die entstehenden Bilder werden anlässlich einer Sonderausstellung zum 10. Geburtstag des Museums ausgestellt. Anmeldung unter Tel. 038 220 / 66 790. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnahmegebühr: 4 Euro.

Am Ostermontag, den 18. April, um 17.00 Uhr ist „Pasternack in Church“ in der Kirche St. Marien in Barth zu erleben. Andreas Pasternack bietet ein Programm, das weit über den klassischen Jazz hinausgeht und auch beliebte Oldies der 50er- und 60er-Jahre bietet. Karten gibt es im Vorverkauf in der Touristeninformation Barth. Reservierungen sind unter 0176 / 25 71 88 25 möglich.

