In der Region Ribnitz-Damgarten finden in dieser Woche, 29. November bis 3. Dezember, einige Sitzungen statt. In Damgarten geht es dabei um das Bernsteinresort, in Barth um die Neufassung der Kitasatzung. In Prerow soll ein Mietvertrag mit einem neuen Träger der Kita abgeschlossen werden. Die Sitzungswoche in der Übersicht.