Ribnitz-Damgarten und Umgebung: Mehr als 160 Sturmeinsätze

Ribnitz-Damgarten

Die Antworten klangen alle ähnlich: „Nein.“, „Nicht wirklich.“, „Eigentlich nicht.“ Egal, bei welcher Einsatzstelle man am Samstag vorbeikam, die Augen der Kameraden verrieten: Geschlafen hatte diese Nacht keiner von ihnen. Sturmtief „Zeynep“ hat die Einsatzkräfte auch im Bereich Ribnitz-Damgarten die gesamte Nacht über beschäftigt.

Im Gebiet der Führungsgruppe West 1 von Ahrenshoop über Ribnitz-Damgarten bis Marlow wurden mehr als 160 Einsätze der Feuerwehren gezählt. Im Bereich der Führungsgruppe West 2 (Darß, Zingst, Amt Barth, Richtenberg) waren es weit mehr als 100 Einsätze.

„Das war teilweise beängstigend.“

„So viele hatten wir als Führungsgruppe noch nicht bei einem Sturm“, sagte Oliver Rybicki, Leiter der Gruppe und Chef der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten. „An einigen Ecken sieht es schon wüst aus“, sagte Falk Matthies, Amtswehrführer im Amt Barth am Samstagmorgen. Vor Jahren hätte es zuletzt derart stark gestürmt. Erinnert sei dabei beispielsweise an Orkantief „Xaver“ 2013. „Zeynep“ dürfte in dieser Liga gespielt haben. „Wir hatten lange nicht so viel Wind“, sagte auch Kay Mittelbach, Wehrführer in Dierhagen und Amtswehrführer des Amtes Darß/Fischland. „Das war teilweise beängstigend.“ Vor allem mit in der Nacht in Bereichen mit vielen Bäumen. „Das hat um uns herum nur noch geknackt“, so Mittelbach.

Zu etlichen umgestürzten Bäumen wurde die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr gerufen. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Etliche umgestürzte Bäume mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren von der Straße räumen, im Laufe des Vormittags ging es dann darum, Bäume zu entfernen, die umzustürzen drohten. Drehleiterwagen waren dabei besonders gefragt, so wie gegen Mittag in Dierhagen, wo in der Nähe der Kurverwaltung eine Birke kürzer gemacht werden musste. Zu diesem Zeitpunkt drehte „Zeynep“ im Ostseebad noch einmal auf, als ein heftiger Hagelschauer von Westen aus durchzog.

Bereits um 9 Uhr am Morgen hatte die Einsatzleitstelle mehr als 400 Einsätze registriert. Die Koordination der einzelnen Einsätze wurde dabei wie im Vorfeld bereits angekündigt an die verschiedenen Führungsgruppen im Landkreis verteilt. So wurden aus dem Einsatzleitungswagen der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr heraus die verschiedenen Einsatzgruppen im Laufe der Nacht verteilt.

19-Jähriger fährt in umgestürzten Baum

Nach Angaben der Behörden blieb es überwiegend bei Sachschäden. Nur eine Person wurde demnach durch die Folgen des Sturms verletzt. Im Bereich des Ravenhorster Kreuzes zwischen Franzburg und Schlemmin war nach Angaben der Polizei ein Pkw mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus nach Ribnitz. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro.

Die Polizei in Vorpommern-Rügen hatte 34 sturmbedingte Notrufe aufgenommen. Auf dem Alten Markt in Stralsund fielen Dachziegel auf die Straße. Weiterhin wurden in Stralsund durch den Sturm Bauteile von der Baustelle des Revierneubaus in der Barther Straße geweht. In Ribnitz fiel im Mittelweg ein Baum auf ein parkendes Auto.

In Pruchten zerstörte "Zeynep" die Giebelseite eines Gebäudes. Quelle: Robert Niemeyer

In Pruchten stürzte in der Nacht die Giebelseite eines Reihenhauses durch den Sturm um. Das Gebäude ist unbewohnt. Das Haus ist offenbar seit Jahren eine Baustelle. Die Mitglieder des Technischen Hilfswerks sicherten das Gebäude, indem sie einige Querbalken abstützten.

Einzelne Straßen gesperrt

Mancherorts mussten Straßen in der Nacht gesperrt werden, wie beispielsweise die Kreisstraße zwischen Neuendorf Heide und Fuhlendorf, die durch ein Waldgebiet führt. Bereits im Vorfeld hatte die Feuerwehr angekündigt, dass manche Straßen gesperrt werden könnten, unter anderem, weil der nächtliche Sturmeinsatz für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute an dieser Stelle besonders gefährlich werden könnte. Auch die Straße zwischen Alt Guthendorf und Brünkendorf im Gemeindegebiet Marlow musste in der Nacht gesperrt werden. Im Laufe des Samstagvormittags war der Weg wieder frei.

Auf der B105-Umgehung in Ribnitz fiel eine Ampel aus. Der Sturm hatte die Anlage an der Abfahrt zum Freudenberger Weg zerstört.

Auch für Fußgänger gab es Einschränkungen. So wurde beispielsweise die Seebrücke in Zingst gesperrt. Am Samstag machten sich allerdings dennoch viele Menschen zu einem Spaziergang am Strand auf. Die ODEG hatte ihren Bahnverkehr an der Küste bereits am Freitagnachmittag eingestellt. Am Samstagvormittag fuhr auf der Strecke zwischen Rostock und Stralsund kein einziger Zug.

Im Laufe des Nachmittags ließ „Zeynep“ nach. Die Feuerwehren waren bis in den späten Nachmittag hinein mit den Folgen des Sturms beschäftigt. In der Nacht wurden vereinzelt aber auch noch andere Einsätze gemeldet. In Barth hatte jemand sein Essen auf dem Herd anbrennen lassen. In der Danziger Straße in Ribnitz wurden die Kameraden zu einem Rohrbruch gerufen.

„Ein Dankeschön geht auch an unsere Versorger“, sagt Oliver Rybicki. Unter anderem hatte der Edeka-Markt Kepp in Dierhagen die Kameraden mit Verpflegung unterstützt.

„Zeynep“ war der zweite schwere Sturm der vergangenen Tage. In der Nacht zu Freitag war bereits Sturmtief „Ylenia“ durchgezogen. Allerdings hielt sich die Zahl der Einsätze stark in Grenzen.

Von Robert Niemeyer