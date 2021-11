Ribnitz-Damgarten und Umgebung: Was diese Woche wichtig wird

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Regeln werden immer strenger. Veranstaltungen werden mittlerweile wieder abgesagt. In der Kommunalpolitik finden dennoch weiterhin Sitzungen statt. Hier gibt es die Übersicht über die wichtigsten lokalpolitischen Themen der Woche

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Montag, 29. November, tagt um 18 Uhr der Ausschuss für Ordnung Sicherheit und Verkehr der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Im Begegnungszentrum in Ribnitz geht es dann unter anderem um Informationen zum Winterdienst in der Stadt sowie um die Vorschläge der Ausschussmitglieder zum geplanten Verkehrskonzept für Ribnitz-Damgarten. Außerdem ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind maximal 30 Gäste zugelassen.

Am Dienstag um 18 Uhr tagt der Stadtausschuss in Damgarten. In der Bibliothek in der Wasserstraße wird dann über den aktuellen Sachstand zum geplanten Bernsteinresort auf Pütnitz informiert. Auch geht es um diverse Anträge zu Tempobegrenzungen und weiteren Veränderungen im Straßenverkehr der Bernsteinstadt. Dafür sind Vertreter des Landkreises eingeladen. Außerdem geht es um die Verkehrsmessung in der Pütnitzer Straße. Eine Einwohnerfragestunde ist ebenfalls vorgesehen. Auch hier sind maximal 30 Gäste möglich.

Am Mittwoch um 17.30 Uhr tagt die Gemeindevertretung Semlows. Im Pfarrhaus, An der Kirche 2, geht es dann unter anderem um die Schmutzwassergebührensatzung und die Grundstücksabwassergebührensatzung. Darüber hinaus wird über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde informiert. Auch können Einwohner Fragen stellen. Während der gesamten Sitzung gilt Maskenpflicht (OP oder FFP2) und Abstandspflicht von mindestens 1,50 Meter.

Stadt und Amt Barth

Am Montag, 29. November, tagt in Barth der Ausschuss für Schule und Soziales der Stadtverwaltung. Die Sitzung findet in der Bibliothek des Gymnasialen Schulzentrums, Uhlenflucht 5, statt. Neben einer Einwohnerfragestunde soll die Verwaltung über verschiedene Themen informieren, unter anderem über den Sachstand beim Spielplatz Bleicherwall, über die Schul- und Jugendsozialarbeit und über den Sachstand Funktionsgebäude. Auch wird über die Neufassung der Satzung zur Unterhaltung der kommunalen Kitas in Barth diskutiert. Die Satzung hatte für Aufregung gesorgt, weil darin festgehalten werden soll, dass Kinder nur noch mit von der Stiko empfohlenen Impfungen einen Kita-Platz erhalten sollen. Die Gästezahl ist bei dieser Sitzung beschränkt.

Am Mittwoch, 1. Dezember, tagt die Gemeindevertretung der Gemeinde Divitz-Spoldershagen. Um 19 Uhr geht es im Dorfgemeinschaftshaus in Divitz los. Auch hier ist die Anzahl der Gäste begrenzt. Die Gemeindevertreter beschäftigen sich unter anderem mit den Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Räume und mit dem Haushaltsplan für das kommende Jahr. Auch ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen. Über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde wird ebenfalls informiert.

Amt Darß-Fischland

Am Donnerstag, 2. Dezember, tagt die Gemeindevertretung Prerow. Um 19 Uhr beginnt die Sitzung im „Kiek in“ in Prerow. Unter anderem steht der Mietvertrag mit dem neuen Träger der Prerower Kindertagesstätte zur Abstimmung. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Pflege eines 150 Quadratmeter großen Grundstücks. Diskutiert wird auch über die Möglichkeit, die Gemeindevertretersitzung per Tonaufzeichnung festzuhalten. Außerdem wird über aktuelle Angelegenheiten der Gemeinde informiert. Einwohner können Fragen stellen. Der Platz ist aufgrund der aktuellen Corona-Regeln begrenzt.

Nicht öffentlich tagen in dieser Woche der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Born am Montag sowie der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur der Gemeinde Ahrenshoop, der Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Gemeinde Wustrow und der Ausschuss für Tourismus, Kultur und Soziales in Wieck, alle am Donnerstag.

In Marlow finden keine öffentlichen Sitzungen in der Kommunalpolitik statt. Der Hauptausschuss tagt nicht öffentlich am Mittwoch, 1. Dezember, um 18 Uhr. Auch im Amt Recknitz-Trebeltal finden keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Robert Niemeyer