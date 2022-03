Ribnitz-Damgarten

Die Solidarität ist scheinbar grenzenlos. In der gesamten Region Ribnitz-Damgarten starteten und starten in diesen Tagen Hilfstransporte in die Ukraine oder an die ukrainische Grenze. Doch auch hierzulande sind jetzt Antworten gefragt. Täglich erreichen mehr Kriegsflüchtlinge unsere Region, in den meisten Fällen Frauen und Kinder, während die Männer im Krieg gegen Russland ihr Land verteidigen. In allen Amtsbereichen stellen sich die Verwaltungen und ehrenamtlichen Helfer nun gemeinsam auf, um schnellstmöglich und unkompliziert zu helfen.

Im Mittelpunkt steht dabei der Landkreis. Der hat selbst bereits Notunterkünfte geschaffen. Seit Sonnabend stehen etwa 540 Betten im Kreisgebiet zur Verfügung. Doch auch die Erfassung der Flüchtenden sowie die Sammlung von Hilfsangeboten läuft über den Landkreis.

Dass die Solidarität und der Wille da ist, zeigte sich am Freitag unter anderem in Ribnitz-Damgarten. Dort fand sich ein runder Tisch zusammen, an dem neben der Stadtverwaltung auch Vertreter der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, der Jam GmbH, von Kita Boddenkieker und Bernsteinschule, der Volkshochschule, der Stadtvertretung, der Polizei, der Gebäudewirtschaft, der Feuerwehr und der Malteser, die die Flüchtlingsunterkunft in Körkwitz betreuen, teilnahmen. Die Stellvertretende Landrätin Kathrin Meyer gab vonseiten der Kreisverwaltung Hilfestellung und beantwortete Fragen.

Derer gibt es einige, angefangen von der Suche nach Wohnraum über die Annahme und Verteilung von Spenden bis zu Betreuungsangeboten oder Sprachkursen. Grundsätzlich müsse sichergestellt werden, dass vor allem die Erstbetreuung funktioniert. Und Helfer werden natürlich auch gebraucht.

Der Landkreis hat außerdem ein Bürgertelefon geschaltet, das unter 03831/357-1240 erreichbar ist. Doch die Kommunen bereiten sich auch eigenständig vor. Die Internetseite des Landkreises: www.lk-vr.de.

Ribnitz-Damgarten

Die Stadtverwaltung hat die Homepage der Stadt, www.ribnitz-damgarten.de, überarbeitet und einen eigenen Bereich für die Ukraine-Hilfe erstellt. Hier können Wohnungsangebote, Hilfsangebote oder Ansprechpartner gefunden werden. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet (IBAN: DE15 15 0505 0005 3000 0628, BIC: NOLADE21GRW, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe). Sachspenden können im Rathaus abgegeben werden. Benötigt werden vor allem Medikamente, Hygieneartikel und Nahrung. Über die Spendenaktion des AJZ „Kita“ und des Vereins „Chance für Kinder“ sollen die Spenden in der Bernsteinstadt verteilt werden.

Die Verwaltung hat ein Infoschreiben auf Deutsch, Englisch und Russisch vorbereitet. Die Stadtbibliothek in Ribnitz bietet Kriegsflüchtlingen an, Dokumente zu scannen, zu drucken oder zu kopieren. Auch die Arbeitsstationen mit PCs können kostenlos genutzt werden.

Die Gebäudewirtschaft hat fünf Wohnungen an den Landkreis vermietet. Weitere Wohnraumangebote können gemacht werden. Vielleicht, so Silke Kunz, 2. Stellvertretende Bürgermeisterin, könnten auch Ferienwohnungen zumindest bis zum Saisonbeginn angeboten werden. Die Jugendherberge und weitere Angebote werden derzeit geprüft, so Kathrin Meyer. „Ich rechne stark damit, dass die Zahl der Kriegsflüchtlinge in den nächsten Tagen stark steigt“, so Meyer.

Außerdem einigte man sich darauf, zumindest einen kurzfristigen Plan in der Schublade zu haben, auch in Ribnitz-Damgarten eine Notunterkunft anbieten zu können. Im Auge haben die Verantwortlichen die kleine Mühlenberg-Sporthalle. Betten und weitere Ausstattung sollten so vorbereitet werden, dass die Halle schnell umgewandelt werden könne. So lange sie nicht benötigt wird, solle dort weiter Sport stattfinden.

Kathrin Meyer teilte zudem mit, dass Ukrainer ab Montag auch geimpft werden können. Viele Flüchtlinge sind ungeimpft oder mit Impfstoffen aus Russland oder China, die nicht in der EU zugelassen sind.

Amt Barth

In Barth wurde der Corona-Krisenstab zum allgemeinen Krisenstab umgewandelt. Die Stadtverwaltung ist in Kontakt mit der Barther Wohnungsbaugesellschaft und dem Willkommensverein. Erste Angebote wurden dem Landkreis gemeldet. Laut Friedrich-Carl Hellwig, Bürgermeister der Stadt Barth und Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Barth, sei es wichtig, dass die Hilfen zentral koordiniert werden. Der Landkreis sei hier der richtige Anlaufpunkt. In der Verwaltung ist Kerstin Braun Kontaktperson, Telefon 038231/37147, E-Mail: kerstin.braun@amt-barth.de. Kerstin Braun hilft und vermittelt bei allen Fragen rund um das Thema Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Stadt Marlow

Die Stadt Marlow hat jüngst fünf Mütter und 13 Kinder aus der Ukraine untergebracht. Die Bäckerei Kröger und die Fleischerei Kaeding helfen bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Der Kontakt mit der Schule sei hergestellt. „Die Netzwerke der Marlower funktionieren richtig gut. Die Unterstützung ist überwältigend“, sagt Marlows Bürgermeister Norbert Schöler. Die Stadt arbeite eng mit dem Landkreis zusammen und versuche auch durch Ansprache von möglichen Vermietern Wohnraum zu finden. Auch im Marlower Rathaus soll der Weg zu Informationen kurz gehalten werden. Gabi Trompa ist die Ansprechpartnerin, Telefon 038221/41017, E-Mail: verwaltung@stadtmarlow.de. Auch ein Spendenkonto gibt es (IBAN DE15 1505 0500 0533 0011 29, Kennwort: Ukraine-Hilfe).

Amt Darß-Fischland

Die Wohnungssuche auf der Halbinsel gestaltet sich eher schwierig. „Das ist nicht besonders üppig, aber das war zu erwarten“, sagt Benjamin Heinke, Amtsvorsteher des Amtes Darß-Fischland und Bürgermeister von Ahrenshoop. Und so ist derzeit sehr viel Wohnraum zwar ungenutzt, steht als Ferienwohnung mit Blick auf die bald startende Tourismussaison aber nicht zur Verfügung. Kommunale Wohnungen gibt es nur wenige. Angebote jedweder Art können beim Landkreis oder beim Amt Darß-Fischland abgegeben werden. Das Amt ist unter Telefon 038234/503-0 oder per E-Mail an info@darss-fischland.de erreichbar.

Amt Recknitz-Trebeltal

Das Amt habe laut Anke Haß, Leitende Verwaltungsbeamte, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg abgefragt und die zur Verfügung stehenden Wohnungen dem Landkreis gemeldet. Über die Bürgermeister der Gemeinden im Amt spreche man auch private Wohnungsvermieter an. Der Arbeitskreis Asyl in Tribsees sowie der Kultur- und Heimatverein Bad Sülze haben sich bereiterklärt, die Flüchtenden zu betreuen. Möbel- und Sachspenden können im Amt gemeldet werden, Telefon 038229/710, E-Mail: amt@recknitz-trebeltal.de. Die Verteilung wird hier koordiniert. „Wir laufen nicht kopflos drauf los, sondern versuchen, die Hilfe vernünftig zu organisieren“, sagt Anke Haß. Auch das Amt Recknitz-Trebeltal stehe in engem Kontakt mit dem Landkreis.

Von Robert Niemeyer