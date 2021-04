Ribnitz-Damgarten

Mitarbeiter der Barther Forst- und Baumdienst GmbH Martens werden in den kommenden Tagen in Ribnitz-Damgarten richtig viel zu tun bekommen. Immerhin 296 Bäumen in acht Alleen der Stadt soll an die Kronen gegangen werden. Die Bäume, um die es geht, sind mit einem „T“ markiert.

„Das „T“ steht für ‚Totholzentfernung‘. Etliche Bäume sind auch mit einem „BS“ markiert. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei diesen Bäumen bei der nächsten turnusmäßig anstehenden Baumschau noch einmal genauer hingeschaut werden soll.

Die Kronenpflegearbeiten würden im Rahmen des Alleenschutzprogrammes des Landes vorgenommen, erläutert Doreen Wilke vom Sachgebiet Umweltplanung der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten. Alle mit „T“ versehenen Bäume wurden durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises zuvor begutachtet, weil auch das Thema Artenschutz berührt wird. So legt der Specht in stehendem Totholz seine Bruthöhle an.

Acht Baumalleen in Ribnitz-Damgarten und den Ortsteilen

Neben der Entfernung toter Äste solle auch einiges fürs Lichtraumprofil getan sowie Stamm- und Stockaustriebe entfernt werden, ergänzt Bauamtsleiter Heiko Körner. „Es werden keine starken Äste, in denen sich Bruthöhlen befinden, entfernt“, fügt Doreen Wilke hinzu. Bleibt aber dennoch die Frage: Warum Baumpflegearbeiten ausgerechnet jetzt im Frühling zu Beginn der Brutzeit? „Wir müssen unserer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Die Alleen werden von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt, und wenn wir an die Richtenberger Straße in Damgarten denken, auch von zahlreichen Fahrzeugen. Um hier für alle Nutzer die Sicherheit zu garantieren, darf Totholz über das ganze Jahr entnommen werden“, informiert Doreen Wilke.

Acht Baumalleen gibt es in Ribnitz-Damgarten und den Ortsteilen: In Ribnitz im Nizzepark und auf dem Neuen Friedhof, Damgarten verfügt mit der Schwarzen Straße, dem Neuen Friedhof und dem Alten Friedhof sowie mit der Richtenberger Straße über vier Alleen-Standorte. Im Ortsteil Freudenberg gibt es auf dem Friedhof eine Allee und in Pütnitz Dorf eine weitere.

Unterm Strich kosten die Entfernung des Totholzes und die weiteren Arbeiten rund 21 700 Euro. Davon kommen rund 17 400 Euro aus dem Alleenfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf rund 4300 Euro. Abgenommene Äste, die eine bestimmte Dicke haben, sollen übrigens für das Anlegen von Benjes-Hecken verwendet werden.

Arbeit an digitalem Baumkataster beginnt demnächst

Künftig soll es möglich sein, mit nur einem Klick über jeden Alleebaum und auch über alle anderen Bäume im Stadtgebiet Ribnitz-Damgarten und in den Ortsteilen Informationen abzurufen. Dazu will die Stadtverwaltung ein digitales Baumkataster schaffen. Um das auf den Weg zu bringen, wird demnächst eine Baumsachverständige ihre Arbeit aufnehmen. Ihre Aufgabe ist es, die Angaben, die das bereits vorhandene analoge Baumkataster der Stadt enthält, in das digitale Baumkataster einzuarbeiten. Insgesamt 1250 Bäume sind hier erfasst.

In das digitale Kataster werden verschiedene Angaben aufgenommen, so zur Baumart, zum Alter, zum Standort des Baumes, in welcher Entwicklungsphase sich der Baum gerade befindet, Größe und Stammumfang und es wird auch vermerkt, welche Krankheiten und Schäden er aufweist. Konzentrieren wolle man sich zunächst auf solche Bereiche, wo besonders viele Menschen zusammenkommen. Dazu gehören Kindertagesstätten, Schulen, Spiel- und Sportplätze sowie viel befahrene Straßen, so Doreen Wilke.

Wenn der erste Schritt getan und das digitale Kataster erst einmal erstellt ist, wird künftig Stadtgärtnerin Sybille Wulf dafür sorgen, dass alle Ergebnisse der zweimal im Jahr durchgeführten Baumkontrollen in das Kataster aufgenommen und so nach und nach alle Bäume der Stadt Ribnitz-Damgarten und der Ortsteile digital erfasst werden.

Von Edwin Sternkiker