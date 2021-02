Ribnitz-Damgarten

Das Corona-Jahr hat auch die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten vor besondere Herausforderungen gestellt. „Es war ein turbulentes Jahr mit Höhen und Tiefen“, fasst Oliver Rybicki, Ribnitz-Damgartens Gemeindewehrführer, das vergangene Jahr zusammen.

Was bis März noch wie ein ganz normales Jahr aussah, änderte sich auch für die Brandschützer in der Bernsteinstadt schlagartig. Davon betroffen waren vor allem die so wichtigen Ausbildungen. Von Mitte März bis Ende Mai durften keine Ausbildungsabende stattfinden, danach und bis zum derzeitigen zweiten Lockdown zwar im üblichen Umfang, aber dennoch nur unter strengen Hygienevorschriften. Gruppenausbildungen fanden jedoch nicht statt. „Die Auswirkungen waren schon enorm, wenn ein Feuerwehrmann, der für die Feuerwehr lebt, die Feuerwehr nicht betreten darf“, so Oliver Rybicki. Während des harten Lockdowns waren bzw. sind vor allem die Kameraden in den Gerätehäusern, die sich um die Technik kümmern. Darüber hinaus ist nicht viel los.

Schutz vor Corona

Auch die Ausrückeordnungen mussten an die Pandemielage angepasst werden, vor allem was eine der häufigsten Arten der Alarmierung der Feuerwehr ist: Person in Notlage bzw. Türöffnung. „Wir mussten in der Regel davon ausgehen, dass es sich dabei auch um jemanden mit einer Corona-Infektion handeln könnte“, sagt der Gemeindewehrführer. Elf Kameraden wurden für diese Einsätze eingeteilt und mussten speziell geschult und geschützt werden.

Bei einem Brand in Ahrenshagen-Daskow wurden eine Scheune komplett und ein Wohnhaus teilweise zerstört. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

„Die Einsatzbereitschaft war und ist durch die Pandemie aber nicht eingeschränkt“, sagt Robert Berndt, stellvertretender Gemeindewehrführer und Zugführer des Löschzugs Ribnitz. Was auch daran liegt, dass es der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr gelungen ist, seit einigen Jahren die Zahl der aktiven Mitglieder zu stabilisieren. 122 Kameradinnen und Kameraden stehen für den Einsatz zur Verfügung. „Das ist eine gute Zahl“, sagt Oliver Rybicki. Im vergangenen Jahr waren es 123. Einen Austritt aus der Feuerwehr und drei Verabschiedungen in die Ehrenabteilung gab es 2020. Dank Nachrückern aus der Jugendabteilung konnten drei Abgänge kompensiert werden.

Nachwuchsabteilung wächst

Die Nachwuchsarbeit der Brandschützer trägt also Früchte. Die Jugendwehr wächst und wächst. 45 Mitglieder hat die Nachwuchsabteilung derzeit, acht mehr als 2019. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Oliver Rybicki. Die Herausforderung hier sei, die Kinder und Jugendlichen auch angemessen betreuen zu können. „Momentan geht es noch“, sagt Rybicki. Ein Jugendwart, ein stellvertretender Jugendwart und drei Unterstützer stehen dafür zur Verfügung.

Ein mit zwölf Personen besetzter Anhänger kippte während des Festivals „Love Culture“ in Pütnitz um. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Auch die in den vergangenem Jahren viel zitierte Einsatzbereitschaft werktags können die Ribnitz-Damgartener gewährleisten. „Wir sind hier gut aufgestellt. Im Schnitt haben wir hier zehn bis zwölf Kameraden“, sagt Rybicki, „das liegt aber auch an den Arbeitgebern, die unsere Kameraden zum Einsatz ziehen lassen.“ Insgesamt würden in Ribnitz-Damgarten circa 25 Feuerwehrleute arbeiten.

Weniger Alarmierungen

Erwartungsgemäß ging die Zahl der Einsätze für die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr im vergangenen Jahr zurück. 178 Mal wurden die Kameraden 2020 alarmiert. Im Jahr zuvor waren es noch 240 Alarmierungen, 2018 waren es 198. Allerdings spiele die Corona-Pandemie hier nur bedingt eine Rolle. „Wir hatten kein größeres Sturmtief und auch keine größeren Überschwemmungen“, sagt Oliver Rybicki. Es habe aber zumindest im Ribnitz-Damgartener Bereich eher weniger Verkehrsunfälle gegeben, zu denen die Brandschützer der Bernsteinstadt gerufen werden mussten.

Anfang Februar 2020 brannte es im Technikmuseum auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

„Wir konnten alle Einsätze absolvieren. Auch die gemeindeübergreifenede Zusammenarbeit hat immer gut funktioniert“, so Oliver Rybicki. Zu den größten Einsätzen gehörte der Großbrand einer Lagerhalle im Rostocker Landweg im Juli, der Unfall mit zwölf Verletzten beim Festival „Love Culture“ auf der Halbinsel Pütnitz und der Brand eines Einfamilienhauses in Ahrenshagen-Daskow im November.

Neue Drehleiter soll gekauft werden

Auch an anderer Stelle wurden Fortschritte gemacht. So steht seit vergangenem Jahr eine Notfallwohnung zur Verfügung, beispielsweise für Menschen, die ihr Zuhause wegen eines Feuers verloren haben. Für die Einsatzabteilung konnte zudem ein zweiter Satz Atemschutzausrüstung besorgt werden. Ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) wurde 2020 beschafft. „Technisch sind wir gut ausgestattet. Unser Fahrzeugpool ist auf einem guten Stand. Aber wir müssen am Ball bleiben“, sagt Robert Berndt. In diesem Jahr wird unter anderem für den Löschzug Damgarten ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft. Außerdem hat sich die Feuerwehr beim Land für die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs beworben. Folgen soll im kommenden Jahr außerdem ein neuer Drehleiterwagen.

Schade sei, dass im vergangenen Jahr keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Nicht nur, dass die Feuerwehr Veranstaltungen wie den Tag der Feuerwehr, das Damgartener Badewannenrennen oder den Ribnitzer Weihnachtsmarkt für Eigenwerbung nutzt. Auch sammeln die Kameraden hier wichtige Spenden für kleinere Anschaffungen. Das fiel weitestgehend weg. „Aber wir haben tolle Sponsoren“, so Rybicki. So konnte beispielsweise die Jugendwehr mit T-Shirts und Jacken ausgestattet werden. Die Bundeswehr aus Bad Sülze, das Bestattungsunternehmen Schwinkendorf sowie Ex-Bürgermeister Frank Ilchmann, der zu seinem Abschied aus dem Amt im vergangenen Jahr Spenden gesammelt hatte, machten diese Anschaffung möglich.

Von Robert Niemeyer