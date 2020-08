Ribnitz-Damgartener Gelenkspezialist geht in den Ruhestand

Ribnitz-Damgarten

„21 Jahre habe ich in diesem Haus gearbeitet. Es waren glückliche Jahre, ich bin jeden Tag mit Freude zur Arbeit gegangen. Die Tage, an denen ich mich geärgert habe, kann ich an den Fingern einer Hand aufzählen.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Dr. Jan Svacina (66), Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten, am Montag in den Ruhestand.

Er bedankte sich herzlich beim gesamten Ärzte- und Pflegeteam für die gute Zusammenarbeit. Sein besonderer Dank galt am Tag seiner Verabschiedung seinem leitenden Oberarzt Dipl-Med. Lutz Neu. „Ich habe nicht nur immer seine fachliche Kompetenz geschätzt. Er ist auch ein Kollege, der eine eigene Meinung hat und diese auch vertritt.“

Anzeige

Konzentration auf die Endoprothetik

Als Dr. Svacina 1999 in den Bodden-Kliniken seine Arbeit aufnahm, war die Wende zwar schon Geschichte, aber es herrschte immer noch Aufbruchstimmung. Denn im Jahr 2000 wurde der Krankenhausneubau auf der Ribnitzer Sandhufe in Betrieb genommen.

Weitere OZ+ Artikel

Doch das war nicht der Hauptgrund für den damals 44-Jährigen, von Brandenburg an die Küste zu wechseln. Für ihn war es vielmehr reizvoll, die bereits gut aufgestellte Klinik weiter zu profilieren. Neben der Facharztausbildung auf dem Gebiet der Chirurgie hatte sich Dr. Svacina auf die Unfallchirurgie spezialisiert. Da lag es nahe, sich verstärkt auf Knochenbehandlungen und Gelenkersatz, der sogenannten Endoprothetik, zu konzentrieren.

Falko Milski hat als ehemaliger Geschäftsführer der Bodden-Kliniken 14 Jahre lang mit Dr. Svacina zusammengearbeitet. „Was mir von Anfang an besonders gefallen hat, war seine geradlinige Art. Man wusste immer, woran man bei ihm war“, sagte der jetzige Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums der Klinik bei der Verabschiedung.

Mehr als 500 Eingriffe im Jahr

Milski führte weiter aus: „Schrittweise wurden an der Klinik unter der Leitung von Dr. Svacina immer mehr Operationen an den Hüft- und Kniegelenken, später an den Schultergelenken, durchgeführt. Jetzt sind es mehr als 500 Eingriffe im Jahr. Damit gehört die Klinik zu den drei führenden Zentren in Mecklenburg-Vorpommern. Als eine der ersten in unserem Bundesland wurde sie im Jahr 2014 als Endo­prothetik-Zentrum zertifiziert.

Ein weiteres großes Fachgebiet ist die Fußchirurgie. Aufgrund der sehr guten Qualität hat sich die Klinik überregional einen Namen gemacht. Die beste Bestätigung dafür ist, dass sich fast alle Patienten nach dem ersten Gelenkwechsel wieder für die Bodden-Kliniken entscheiden.“

Nun übergab der scheidende Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten den Staffelstab an Dr. Dirk Flachsmeyer. „Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast“, so Dr. Svacina.

Neuer Chefarzt ist gebürtiger Rostocker

Der gebürtige Rostocker, dem nach eigenem Bekunden das Plattdeutsche nicht fremd ist, ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und der 52-Jährige ist in der Region kein Unbekannter. Er war von 2005 bis 2014 am Klinikum Rostock-Südstadt und hat dort als leitender Oberarzt ebenfalls die Endoprothetik geleitet. Anschließend ging er für sieben Jahre nach Berlin, wo er in zwei Kliniken als Chefarzt wirkte. Er freut sich besonders auf das hervorragende Team und die sehr gute OP-Ausstattung.

„Als orthopädischer Rheumatologe bringt er außerdem eine Spezialisierung mit, die es bisher nicht am Krankenhaus gab und nur an sehr wenigen Kliniken im Land gibt“, so Falko Milski.

Von Edwin Sternkiker