Ribnitz-Damgartener Sportler glücklich über Corona-Lockerungen

Aufatmen bei vielen Sportlern in der Region Ribnitz-Damgarten. Dank der Lockerungen der Corona-Einschränkungen sind Außensportanlagen wieder geöffnet und zumindest Training ist wieder möglich. Dennoch gelten nach wie vor strenge Regeln bei der Ausübung. Die OZ hat sich einmal umgehört.

Abstand beim Bogenschießen

Seit dem 27. April sind die Bogenschützen des Schützenvereins Ribnitzer Greif wieder aktiv. „Das ist toll. Mir hat das Bogenschießen gefehlt. Für mich ist das eine Abwechslung zur Schule“, freut sich Max Vollmann. Der Elfjährige übt seit einem Dreivierteljahr das Bogenschießen aus. Sechs Wochen konnte er nicht trainieren. Nun kann er wieder jeden Donnerstag mit einer Handvoll Mitstreitern auf dem Hartplatz im Stadion Am Bodden in Ribnitz seinem Hobby nachgehen.

"Das Bogenschießen hat mir gefehlt", sagt Max Vollmann, Mitglied im Schützenverein Ribnitzer Greif. Quelle: Robert Niemeyer

Nach der Freigabe der Sportstätten hatte der Deutsche Schützenbund Richtlinien für den Trainingsbetrieb an seine Mitgliedervereine herausgegeben, so Helmuth Höschel, Präsident des Schützenvereins Ribnitzer Greif und lizenzierter Trainer für Kugel- und Bogenschießen. Demnach müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, jeder Trainingsteilnehmer wird in einer Liste erfasst. Nach Rücksprache mit der Stadt konnten die Bogenschützen auf dieser Grundlager wieder starten. „Es war super, als es hieß, jetzt geht es wieder los“, so Höschel. Die Einhaltung der Regeln sei kein Problem. „Schützen sind an sich sehr disziplinierte Sportler“, sagt Helmuth Höschel.

Allerdings findet das Training derzeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das heißt, dass derzeit Gäste, die einmal in die Sportart reinschnuppern möchten, nicht vorbeikommen können. „Die Gäste haben in der Regel keinen eigenen Boden. Und wir können unsere Bögen nicht in andere Hände geben“, so der Vereinspräsident.

Endlich wieder auf den Bodden

„Jetzt ist es wieder viel besser. Man fühlt sich viel aktiver“, sagt Simon Kittel. Der 15-Jährige ist Mitglied der Ruderabteilung des Ribnitzer SV. Seit dem 21. April findet der Trainingsbetrieb am Damgartener Hafen wieder statt. Seit Anfang März konnte nicht trainiert werden. „Auf Schlag war alles vorbei“, erinnert sich Trainer Christoph Hübner-Engel.

Jetzt kann wieder trainiert werden. „Die Organisation des Trainings ist aber sehr aufwendig. Aber man ich mache das gern, damit überhaupt wieder gerudert werden kann“, sagt Hübner-Engel. Eine Trainingsgruppe besteht aus drei Sportlern und zwei Trainern. Am Abend vor dem Training, das montags, mittwochs und freitags stattfindet, fragt Hübner-Engel ab, wer am nächsten Tag trainieren möchte. Dann erstellt er den Zeitplan. In der Regel sind dann zwei Trainingsgruppen im Abstand von zwei Stunden nacheinander auf dem Wasser.

Gerudert wird nur im Einer, auf dem Anlegesteg befinden sich zeitgleich maximal zwei Menschen. Die Hände sind regelmäßig zu desinfizieren. Ebenso werden die Skulls nach dem Training desinfiziert. Auch wenn es keine Pflicht es, haben sich die Ruderer darauf geeinigt, am Land eine Maske zu tragen. Auf dem Wasser wird keine Maske getragen. „Wir wollen nicht riskieren, dass uns unser Sport wieder untersagt wird. Und wir wollen auch den Eltern der Kinder und Jugendlichen Sicherheit vermitteln“, sagt Christoph Hübner-Engel.

Traurig sei, dass die Wettkämpfe bis August abgesagt wurden. „Man trainiert ja immer auf ein Ziel hin“, so Hübner-Engel. Hoffnung setzen die RSV-Ruderer in die offenen Brandenburgischen Meisterschaften im September. „Das hilft ein bisschen, sich zu motivieren, sagt Simon Kittel.

Treppenhaus statt Sportplatz

Seit Mitte März ruht auch das Training beim Leichtathletik-Verein Ribnitz-Damgarten/ Sanitz. Doch gerade die Leistungssportler des LAV können nicht einfach eine Pause einlegen. Wiebke und Wencke Griephan trainieren deshalb seit Mitte April bereits wieder.

Da die Sportstätten geschlossen waren, mussten sie kreativ werden: Work-outs zu Hause, Läufe im Park oder Treppenläufe im Wohnhaus statt Runden auf dem Sportplatz. „Man musste sich Gedanken machen und sich selbst einteilen, was man macht“, sagt Wiebke Griephan (22). „Aber das war nicht so schwer. Das gute Wetter hat auch geholfen“, so Wenke Griephan (19).

Wencke und Wiebke Griephan freuen sich darüber, wieder auf dem Sportplatz trainieren zu können. Quelle: Robert Niemeyer

Die Schwestern gehören im Hürdensprint über 60 und 100 Meter zur Spitze des deutschen Sprinternachwuchses. Wencke Griephan wurde in diesem Jahr bei den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften Dritte. Wiebke startete im Februar bereits bei den Deutschen-Hallen-Meisterschaften der Erwachsenen und lief ihre eigene Saisonbestleistung.

Jetzt bereiten sie sich auf die Deutschen Freiluft-Meisterschaften vor. Möglich sei, dass im Herbst die Wettbewerbe stattfinden können. „Es ist definitiv besser, auf dem Sportplatz zu trainieren. Das habe ich schon vermisst“, sagt Wencke Griephan. Obwohl sie während der vergangenen Wochen das Beste draus gemachte hätte, „hatte ich kein richtiges Trainingsgefühl“, sagt Schwester Wiebke.

Guter Leistungsstand

Dennoch fühle sie sich auf einem guten Leistungsstand. „Aber ob es wirklich so ist, kann man nur im Wettkampf sehen“, so die Studentin. In Sanitz und auf dem kleinen Sportplatz in Damgarten trainieren die beiden.

Ein Ziel vor Augen zu haben, auf das man sich intensiv vorbereitet, sei deshalb wichtig für Leistungssportler. „Die Unsicherheit ist groß, gerade was die Wettbewerbe angeht“, sagt Wencke Griephan. Der Trainings-Motivation schade das jedoch nicht, sagt Schwester Wiebke. „Ich mache das ja für mich. Und irgendwann wird es ja definitiv wieder losgehen“, sagt die 22-Jährige. Fehlen würden jedoch die vielen Wiedersehen mit Sportlern und Freunden aus der ganzen Bundesrepublik.

Von Robert Niemeyer