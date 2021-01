Ribnitz-Damgartenerin fotografiert am liebsten ihren Sohn

Ribnitz-Damgarten

Vor zehn Monaten änderte sich das Leben von Maria-Magdalena Link komplett. Die 26-Jährige aus Ribnitz-Damgarten bekam ein Kind. Nun befindet sie sich in der Elternzeit und ist erst einmal nicht mehr als Kundenberaterin in der Telekommunikation tätig. Die ausgebildete Restaurantfachfrau träumt allerdings davon, sich in ihrem gelernten Beruf selbstständig zu machen – am liebsten mit einer kleinen Einrichtung auf dem Darß.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Fotografieren als Hobby

Soweit ist es aktuell noch nicht. Denn erst einmal genießt sie die viele gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn. Und der kommt bei ihr ganz groß raus. Denn Maria-Magdalena ist begeisterte Fotografin. Und natürlich ist es sehr häufig der Nachwuchs, den sie in den Fokus nimmt. Schon gibt es viele Aufnahmen mit dem Kleinen. Auch die Familie wird immer wieder abgelichtet. Ansonsten nutzt sie die freie Zeit und ist viel mit ihrem Sohn draußen unterwegs

Von Timo Richter