Ribnitz-Damgarten

Julia Thieme ist gelernte Altenpflegerin. Seit Februar dieses Jahres arbeitet sie für den Hospiz-Verein Ribnitz-Damgarten als Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst. „Tätig bin ich im Krankenhaus, in Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich in Ribnitz-Damgarten und Umgebung, so unter anderem in Barth und Tribsees“, berichtet die 32-Jährige. Ihre Hauptaufgaben bestehen darin, Erstkontakt zu schwererkrankten Menschen aufzunehmen und den Einsatz der ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter zu organisieren. Bevor sie die Arbeit als Koordinatorin aufnahm, habe sie entsprechende Zusatzqualifikationen erworben, erzählt sie weiter. „Das geschah in Form von Seminaren.“

Julia Thieme ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. In ihrer Freizeit singe sie sehr gern zu Hause Karaoke, erzählt sie weiter. „Beim Singen kann ich sehr gut abschalten und mich erholen.“ Auftritte vor „Publikum“ habe sie bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Familienfesten, so die Ribnitz-Damgartnerin abschließend.

Von Edwin Sternkiker