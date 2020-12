Ribnitz-Damgarten

Thomas Huth ist seit diesem Jahr Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten. Ausgerechnet im Corona-Jahr hat der 49-Jährige den Posten des Stadtoberhauptes der zweitgrößten Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen übernommen. Die OZ hat sich mit Huth zum Interview getroffen.

Im ersten Teil spricht Ribnitz-Damgartens Bürgermeister über die Herausforderungen zu Beginn seiner Tätigkeit, wie die Stadt die Corona-Krise bislang gemeistert hat und warum ausgefallene Veranstaltungen auch etwas Positives haben.

OZ: Herr Huth, wie haben Sie sich den Job als Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten vorgestellt, als Sie dafür zur Wahl kandidiert haben?

Thomas Huth: So ähnlich, wie es sich in der Realität darstellt. Da ich vorher über 20 Jahre in der Kommunalpolitik und auch im Hauptausschuss tätig war, kannte ich die meisten Vorgänge. Zwar von der anderen Seite des Schreibtisches, aber ich wusste, worum es geht und dass es extrem viel Arbeit ist. Ich wusste, dass ich mich auf eine Arbeitswoche um die 60 Stunden einlasse. Das wollte ich aber auch. Ein bisschen überrascht hat mich, dass die Gehetztheit im Tag, zum Beispiel zwischen den Terminen, noch krasser ist, als ich es erwartet hätte. Aber es macht viel Spaß, gestalten zu können, wie ich es mir vorgestellt habe.

Vorbereitung war coronabestimmt

Beim Wechsel von der Seite der Politik in die Verwaltung: Was war die größte Umstellung?

Ohne, dass das despektierlich klingen soll, aber auf der Seite der Politik ist es viel einfacher, zu kritisieren oder Verbesserungsvorschläge zu machen, weil der gute Ansatz und die gute Idee ausreichen. So war ich auch gestrickt. Aber wenn man die Umsetzungsverantwortung hat und auch noch die Leute braucht, die das umsetzen, dann holen einen die Mühen der Ebene schon ein. Dann sieht man viel eher, was tatsächlich realistisch ist und was nicht. Das soll auf keinen Fall bremsend rüberkommen. So muss Politik sein, so soll sie auch sein. Aber wenn du auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt, musst du zwangsläufig das eine oder andere relativieren und dir vergegenwärtigen, dass es ein Marathon und kein Sprint ist. Das musste ich auch lernen.

Die Stichwahl um das Bürgermeisteramt fand kurz vor dem ersten Lockdown statt. Ein paar Wochen später haben Sie ihr Amt angetreten. Wie schwierig war es, gleich als Krisenmanager gefordert zu sein?

Das hatte Gutes und Negatives. Das Gute war, dass man gleich in eine sehr intensive Kommunikation mit Feuerwehr, Polizei, überhaupt mit dem gesamten Krisenstab und bis in den Landkreis hinein eingestiegen ist. Negativ war, dass ich gleich am Tag nach der Stichwahl der Lockdown kam und ich in den Krisenstab berufen wurde. Die Zeit wollte ich eigentlich nutzen, um mich selbstbestimmt auf mein Bürgermeisteramt vorzubereiten. Nun war die Vorbereitung coronabestimmt.

Was hätte anders laufen sollen?

All die Sachen, die ich gerne in der Kommunikation mit den Mitarbeitern machen wollte, wie Mitarbeiterversammlungen, Gruppentreffen, sich austauschen. Das fiel alles flach. Ich wollte auf die kommunikative und konstruktive Ebene zwischen mir und den Mitarbeitern setzen. Das ist leider ein wenig auf der Strecke geblieben. Und ich konnte das bislang auch nicht nachholen. Aber dafür läuft es trotzdem wirklich sehr gut.

Disziplin und Verständnis

Wie hat aus Ihrer Sicht Ribnitz-Damgarten die Corona-Krise bislang gemeistert?

Sehr gut. Die Stadt ist natürlich großer Profiteur davon gewesen, dass der Tourismus in den Monaten, in denen es möglich war, in sehr hohem Maße stattgefunden hat. Dadurch konnten viele Gewerbetreibende vieles aufholen, auch weil die Nachsaison wirklich besser war als in den vergangenen Jahren. Hinzu kommt, dass unsere Gewerbetreibenden gewohnt sind, im Sommer ihr Geld zu verdienen und nicht im Winter. Deswegen trifft uns der zweite Lockdown auch nicht so hart. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch Branchen gibt, die es genauso hart trifft, wie in anderen Bundesländern. Darüber hinaus haben uns die Infiziertenzahlen nie richtig in die Bredouille gebracht. Der größte Aufreger bei uns war, dass wir den langen Verkaufssamstag eine Stunde früher abbrechen mussten. Ich finde, das ist ziemlich überschaubar. Da möchte ich mich auch bei unseren Bürgern für die Disziplin und ihr Verständnis, aber auch für ihr Engagement in diesem Jahr bedanken. Wir hatten bislang zwar viel Arbeit, aber wenig Stress mit Corona.

Wie schwierig war beziehungsweise ist es, die „normalen“ Aufgaben neben dem ganzen Corona-Geschehen zu bewältigen?

Da wir zwar Untere Ordnungsbehörde sind, aber nicht im Wesentlichen für Corona zuständig, sondern das Thema bei den Landkreisen läuft, ist bei uns der erhöhte Arbeitsaufwand nicht so groß. Und außerdem kann man nicht so viel Zeit in der Öffentlichkeit verbringen, etwa auf runden Geburtstagen oder Eisernen Hochzeiten. Das klingt jetzt erst mal nicht sehr nett, aber man muss realistisch sagen: Dadurch, dass man viel weniger Veranstaltungen hat, ist die Nettoarbeitszeit viel größer. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so viel Bürozeit haben wie jetzt. Trotzdem möchte ich diesen Zustand nicht konservieren, im Gegenteil.

Das heißt also jetzt nicht, dass der Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten zukünftig keine Veranstaltungen mehr wahrnimmt?

Auf keinen Fall. Wir ersehnen uns alle die Zeit, in der wir wieder miteinander veranstalten können, einander näher kommen können. Es wäre jetzt aber unfair, zu sagen, wir haben durch Corona so viel Mehrbelastung.

Großinvestitionen in der Bernsteinstadt

Was waren die wichtigsten Entwicklungsschritte für Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr?

Wir bohren gerade extrem dicke Bretter. Das bringt dieses Jahr auf eine kleine, kurze Formel, würde ich sagen. Da ist natürlich der Schulcampus. Was den Eigenanteil an der Finanzierung angeht, ist der Bildungscampus das Größte, was Ribnitz-Damgarten je geleistet hat. Im Hinblick auf den Schulcampus bin ich total froh und dankbar, dass wir sehr gute Leute dabei haben, dass wir in Zeit und Budget sind und bleiben, und dass wir uns die Mühe gönnen, in kleinen Losen auszuschreiben, um Kostenvorteile zu haben. Und dann kommt noch das Bernsteinresort dazu. Ein Projekt mit größerem Investitionsvolumen gab es in der Stadt noch gar nicht. Hier gibt es einen extrem großen Abstimmungsbedarf, unter anderem mit den Trägern öffentlicher Belange und vor allem mit den Projektpartnern.

Und die weniger dicken Bretter?

Hier zum Beispiel die Umsetzung der Zuwendung aus dem Digitalpakt in den Schulen. Der bei uns angestellte Administrator für die Schul-IT hatte dafür mal eben 150 Laptops vorbereitet. Oder wenn wir uns dem Schulessen annehmen, um das auf bessere Gleise zu bringen als vorher. Auch das ist eine Riesenaufgabe, die viel Zeit frisst. By the way haben wir auch noch das Stromnetz zurück ins Eigentum der Stadtwerke überführt. Wir haben neue Wohngebiete erschlossen und werden nicht müde, das weiter zu tun.

Das heißt also, dass sich in diesem Jahr sehr viel bewegt hat. Ist es da nicht ein bisschen schade, dass das Thema Corona-Krise diese Entwicklungen in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen überschattet?

Vielleicht aus Marketing-Gesichtspunkten, aber ich denke, dass die Menschen es trotzdem wahrnehmen, auch wenn wir nicht jedes Mal eine Eröffnungsfeier machen können. Sie merken ja auch, dass wir die Bänke sanieren und Mülleimer aufstellen, und freuen sich darüber. Bei der Gelegenheit möchte ich auch den Mitarbeitern der Verwaltung für ihre engagierte Arbeit in diesem anspruchsvollen Jahr danken.

Von Robert Niemeyer