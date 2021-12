Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth hat seine Amtszeit bislang komplett im Krisenmodus verbracht. Gewählt wurde er einen Tag vor dem ersten Corona-Lockdown. Einen pandemiefreien Tag hat es seitdem nicht gegeben.

Im OZ-Interview schaut der 50-Jährige auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Im ersten Teil spricht Huth dabei über die Entwicklung der Corona-Proteste in der Stadt, die Kritik am Bernsteinresort und die größte Enttäuschung des Jahres.

2021 ist fast vorbei, das zweite Krisenjahr für die Welt, also auch für Ribnitz-Damgarten. Wie hat sich die Bernsteinstadt in diesem Jahr geschlagen?

Es war ein sehr bewegtes Jahr. Im Sommer waren wir noch alle zuversichtlich. Jetzt ist es umso bitterer, dass wir mit den gleichen Schwierigkeiten zu tun haben wie noch vor einem Jahr. Das Entzweien bzw. Auseinanderlaufen der Gesellschaft hat sich dabei noch verschärft. Andererseits: Obwohl die Rahmenbedingungen sehr schwierig sind, haben wir trotzdem enorm viel geschafft und bewegt.

„Je schneller man reagieren muss, desto schwieriger wird es“

Was waren die größten Baustellen dieses Jahr?

Die beiden Topthemen sind bei uns Schule und Pütnitz. Die Baumaßnahme Bernsteinschule bedeutet einen enorm hohen Aufwand. Mit dem Träger der Löwenzahnschule haben wir ein Projekt anschieben können, das wir zeitlich normalerweise deutlich nach dem Schulcampus Bernsteinschule einsortiert hätten.

Zu Pütnitz: Seit dem Frühjahr haben wir mit dem MOU ein verbindliches, ernsthaftes und dokumentiertes Engagement von Center Parcs. Das bedeutet unheimlich viel Arbeit und Entwicklung für uns. Wir haben trotz Corona viel zu schaffen und auch viel geschafft.

Was war die größte Herausforderung in diesem Jahr?

Neben Pütnitz und dem Schulcampus das Hin und Her. So schnell, wie sich manchmal Vorschriften wandeln, wie sich Lagen verändern, kann man kaum reagieren. Zum Beispiel bei den Testzentren: Erst hatten wir selbst eines betrieben, dann mit dem Kreis, dann der Wechsel zu einem privaten Betreiber. Wir haben jetzt auch wieder ein Testzentrum in Damgarten. Aber die Menschen, die man dafür braucht, wachsen nicht auf den Bäumen. Je schneller man reagieren muss, desto schwieriger wird es.

Was war für Sie die größte Überraschung?

Eher im enttäuschenden Sinn überraschend ist, wo wir uns gerade befinden. Ich dachte im Sommer, es geht jetzt raus aus der Krise. Und dann können wir die Wunden, die in den letzten anderthalb Jahre gerissen wurden, heilen. Aber die große, überraschende Enttäuschung ist, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Die Stimmung der Leute ist noch angespannter, teilweise aggressiv. Eigentlich stehen wir ja für das Gegenteil davon, für ein Miteinander, für ein gemeinsames Voranbringen und Vorankommen.

„Die meisten Menschen nehmen die Pandemie ernst.“

Ein Phänomen dieser Entwicklung sind die Proteste gegen die Corona-Politik. Auch in Ribnitz-Damgarten werden regelmäßig Demos und Kundgebungen veranstaltet. Wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr?

Einerseits finde ich es erschreckend, wie die Meinung zu einem bestimmten Thema zu einem Schmelztiegel für alle Strömungen werden kann. Menschen, die sonst ideologisch überhaupt nichts miteinander zu tun haben, verbünden sich, ohne dass es für den Einzelnen eine Rolle spielt, wer daneben steht. Das ist auch beängstigend.

Ansonsten bin ich froh, dass wir in einem Land leben, in dem Menschen, die anders denken als ich oder die Administration, trotzdem die Freiheit haben, das auch sagen zu können. Ich halte lieber das aus, als wenn ich aushalten müsste, dass sie ihre Meinung nicht sagen dürften.

Regelmäßig finden auf dem Ribnitzer Markplatz coronakritische Kundgebungen statt. Quelle: Robert Niemeyer

Für viele gibt es in dem Punkt oft Schwarz und Weiß, von einer Spaltung der Gesellschaft wird oft gesprochen. Wie sehen Sie das: Ist Ribnitz-Damgarten gespalten?

Das kommt darauf an, wo. Sicherlich nicht in der Mitte der Gesellschaft. Vielleicht sind es 15 Prozent, zehn Prozent oder auch nur fünf Prozent. Spaltung hört sich ja immer an nach Biden oder Trump, nahe der Mitte. Das glaube ich nicht. Die meisten Menschen nehmen die Pandemie meiner Meinung nach ernst. Und sie wissen, dass man das nicht einfach laufen lassen kann.

Aber diese gewisse Spaltung nervt natürlich im Alltag. Der Riss geht durch Familien, durch Arbeitskollektive, durch Freundeskreise. Es ist enttäuschend, dass wir noch immer an diesem Punkt stehen.

Stärkerer Gegenwind hat sich in diesem Jahr auch gegen das geplante Bernsteinresort auf Pütnitz entwickelt. Wie nehmen Sie diesen Protest war?

Wie gesagt: Es ist gut, dass jeder sagen kann, was er denkt. Die Art und Weise ist manchmal passend, manchmal nicht. Konstruktive Kritik ist erwünscht. Diese Elemente hatten wir gerade zum Anfang der Bewegung. Wir hätten die Baustraße sicherlich nicht auf dem Plan gehabt, wenn es nicht so laut geworden wäre. Das ist positiv.

Andererseits ist es schwer nachvollziehbar, wenn man versucht, irgendwelche Gründe zu erfinden, als einfach zu sagen: Ich habe etwas gegen das Resort und Punkt. Bei der Bürgerinitiative würde ich deshalb differenzieren. Einige Dinge sind konstruktiv, einige nicht.

„Es lohnt sich, um die öffentliche Meinung zu kämpfen.“

Wenn es diese konstruktiven Ansätze anfangs gab: Wie konnte es passieren, dass sich der Ton so sehr verschärft hat?

Es gibt ein paar Akteure, die wirklich fundamental dagegen sind. Da kommt es nicht darauf an, ob etwas verbessert wird oder nicht. Die sind einfach dagegen. Wir haben die Aufgabe, allen Menschen, die sich interessieren, klarzumachen, dass deutlich mehr dafür spricht, es zu tun, als dagegen. Wir können nicht alle kriegen. Das ist so.

Das heißt aber nicht, dass jede Kritik gleich abgeschoben wird. Es lohnt sich, um die öffentliche Meinung zu kämpfen, auch um das eine oder andere Mitglied der Bürgerinitiative. Und bei einigen lohnt es sich halt nicht, die Energie dafür aufzuwenden.

Wie beeinflusst die Kritik der BI das Projekt?

Die Baustraße bedeutet einen wesentlichen Aufwand. Das beeinflusst schon. Was in den letzten Wochen gekommen ist, beeinflusst eher weniger. Man hinterfragt trotzdem, denkt nochmal drüber nach. Aber der direkte gestalterische Einfluss kommt aus anderen Richtungen.

Mit Transparenten protestierten Mitglieder der BI gegen das Bernsteinresort auf Pütnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Wie ist der aktuelle Planungsstand des Bernsteinresorts?

Auf der Halbinsel laufen die umweltrechtlichen Kartierungen. Für die Anbindung der Baustraße laufen die verkehrstechnischen Untersuchungen, um die angemessene Anbindung an die Kreisstraße 2 in Damgarten und an die B 105 planen und projektieren zu können. Unter den Projektpartnern sind die Abstimmungen gelaufen, die Vorbereitungen für das eigentliche Bauleitverfahren. Es wurden viele Fragen gestellt, an denen wird nach wie vor gearbeitet.

Heißt nach wie vor: Im Frühjahr beginnt das B-Planverfahren?

Ja. Bis man Baurecht hat, ist es mindestens Sommer 2024. Es sind viele Fragen zu klären. Die Dauer ist auch Ausdruck dafür, dass wir uns mit den Fragen beschäftigen. Das soll alles geklärt werden. Das kann man aber nicht aus der Hüfte geschossen beantworten. Dafür gibt es Untersuchungen. Die müssen ausgeschrieben, beauftragt und durchgeführt werden. Und schwuppdiwupp sind zweieinhalb Jahre um, bis man einen bestandskräftigen B-Plan hat.

Von Robert Niemeyer