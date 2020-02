Ribnitz-Damgartens Jugend optimiert sich im Fitnessstudio

Ribnitz-Damgarten

Tobias Müller lehnt sich an den Empfangstresen. Hinter ihm raumhohe Regale mit Packungen voller Proteinpulver, neben ihm die brummende Kaffeemaschine und vor ihm Listen mit Namen. In der Ecke stehen Pokale. Im Hintergrund läuft Musik. Die Stimmung ist gut im Fitmacher in Ribnitz. Zwischen den modernen Geräten des Fitnessstudios wird gescherzt. Stammkunden plaudern während ihrer Pausen mit dem 40-jährigen Studio-Inhaber, der – vorbildlich – selbst enorm durchtrainiert ist.

Nur 30 Prozent halten durch

Tobias Müller (40), Inhaber des einzigen Fitnessstudios in Ribnitz-Damgarten, am Empfangstresen. Quelle: Elias Wehring

Müller lässt seinen Blick zufrieden über seine trainierenden Besucher schweifen: „Am Jahresanfang melden sich ungefähr 20 bis 30 Prozent unserer Neukunden an. Das hängt natürlich mit den Neujahrsvorsätzen zusammen.“ Statistischen Erhebungen zufolge lauten diese in rund der Hälfte der Fälle gleich: Mehr Sport treiben!

Doch wie viele halten sich dran? Tobias Müller grinst vielsagend in Richtung einiger Stammkunden: ,,70 Prozent geben bis zum Frühling wieder auf, der Rest hält durch.“

Im Februar 2012 gründete er das Fitnessstudio in der Bernsteinstadt. Seitdem müssen Sportbegeisterte aus der Region nicht mehr nach Stralsund oder Rostock fahren. Dies macht das Studio für Kunden von Marlow bis Saal interessant. Im Sommer sind dort auch viele Touristen. In dem 700 Quadratmeter großen Fitnessstudio kann in der Regel von morgens bis abends trainiert werden.

Antje Wischmann ist seit Jahren Kundin im Fitmacher. 70 Prozent der jährlichen Neuanmeldungen geben im Frühjahr wieder auf, sagt Studiochef Tobias Müller. Quelle: Elias Wehring

,,Es ist wieder cool, seinen Körper zu trainieren.“

Dieses Angebot werde gut angenommen, die Mitgliederzahlen seien konstant. „Im letzten Jahr stiegen sie leicht an“, sagt Tobias Müller. Das jüngste Mitglied ist 14, das älteste 83 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt liegt bei ungefähr 30 Jahren.

Vor allem der Anteil der Jugendlichen wächst. „In den letzten Jahren konnte ich ein Umdenken bei der Jugend beobachten, es ist wieder cool, seinen Körper zu trainieren“, sagt Tobias Müller mit zufriedener Miene. Hauptsächlich würden die Jugendlichen die modernen Fitnessgeräte nutzen.

Jonas Kalney (18) besucht den Fitmacher dreimal in der Woche. Quelle: Elias Wehring

Jonas Kalney ist einer von ihnen. Sein Vater entwirft seinen Trainingsplan, nach dem der 18-Jährige dann dreimal in der Woche für anderthalb Stunden trainiert. Sport bezeichnet er als sein Hobby. Warum er ins Fitnessstudio geht? Der sportliche Teenager rückt sein Cap zurecht: ,,Ich hatte früher Probleme mit meiner Körperhaltung, doch seit ich trainiere, geht es wieder bergauf.“

Der Schüler ist seit einem Dreivierteljahr Mitglied im Fitmacher. ,,Ich treffe hier Freunde und trainiere mit ihnen“, sagt der 18-Jährige und widmet sich wieder seinen Hanteln.

Mehr Freiheit als im Verein

Aus diesem Grund besucht auch Leon Kasch gleich fünfmal in der Woche den Fitmacher. ,,Ich habe eigentlich kein konkretes Ziel, ich versuche einfach, meine Kraft und Ausdauer stetig zu verbessern. Aber, es gibt immer noch Luft nach oben.“ Seit anderthalb Jahren ist er nun schon Mitglied. Der 18-Jährige entwirft seine Trainingspläne selbst und passt sie ständig an seine Anforderungen an. So könne man wesentlich individueller trainieren, sagt der muskulöse Teenager, setzt seine Kopfhörer wieder auf und legt sich zurück auf die Hantelbank.

Auch für Lia-Marie Sturm ist die Individualität der Grund, warum sie sich für das Fitnessstudio entschieden hat. ,,Ich habe hier viel mehr Freiheit als im Verein, hier kann ich mir aussuchen, was ich wann und wie lange trainiere.“ Viermal in der Woche bringt sich die 18-Jährige für anderthalb Stunden an ihre Grenzen. Ihr Ziel sei es, fit und gesund zu bleiben. ,,Ich trainiere vor allem als Ausgleich für die Schule. Dort sitzt man sieben Stunden in stickigen Räumen. Wenn ich Sport mache, merke ich, wie ich auch geistig fitter werde und einen klaren Kopf bekomme.“

Lesen Sie mehr

Von Elias Wehring