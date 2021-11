Ribnitz-Damgartens große Ziele und was aus ihnen wurde

Ribnitz-Damgarten

Kennen Sie ISEK? Keine Sorge, das ist kein Internationales Irgendwas. Das ist lediglich die Abkürzung für Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Wissen Sie, was das ist? Kommunalpolitiker und Mitarbeiter von Stadtverwaltungen und ein paar mehr dürften jetzt heftig mit dem Kopf nicken. Für alle anderen: Das ist quasi der Fahrplan für die Entwicklung einer Region oder Stadt.

In unserem Fall geht es um das ISEK der Stadt Ribnitz-Damgarten. Das ist 2002 das erste Mal beschlossen worden. Immer wieder beschäftigen sich die Stadtvertreter und Mitarbeiter der Verwaltung mit dem Thema. Das ISEK hat unter anderem ganz konkrete Auswirkungen auf die Stadtkasse. Denn ein solches Konzept gehört oft zu den Voraussetzungen, Fördermittel zu bekommen. Ohne die geht bekanntlich mittlerweile so gut wie gar nichts mehr, wenn es darum geht, etwa eine Straße zu sanieren oder eine Schule zu bauen.

Noch konkreter sind in diesem Konzept Maßnahmen und Ziele formuliert. In vier Kategorien wurden Maßnahmen festgelegt, die abgearbeitet werden sollen. Zuletzt wurde das ISEK 2018 fortgeschrieben. Wir haben einmal hineingeschaut, welche Ziele bereits erreicht sind und welche nicht. Die wichtigsten Entwicklungen haben wir einmal zusammengefasst.

Stadtkultur und Tourismus

Das Ziel: In dieser Kategorie geht es etwas hochtrabend formuliert unter anderem um „die Sicherung und Bewahrung des kulturellen Erbes sowie Erweiterung des Angebotes an Kulturgütern“. Dahinter stecken konkrete Maßnahmen.

Das ist erreicht: Die Sanierung der Klosterkirche beispielsweise. Die ist seit einigen Jahren in vollem Gange. Zuletzt wurde Ende vergangenen Jahres die Turmsanierung abgeschlossen. Grün hinterlegt ist auch die Schließung der Baulücken in den Innenstädten von Ribnitz und Damgarten, wobei zumindest ein Beispiel einfällt, das noch auf Umsetzung wartet: das freie Grundstück in der Nähe des Rostocker Tores in der Langen Straße in Ribnitz.

Als Positivbeispiel ist auch das Rathaus in Damgarten zu sehen, das unter Bürgermeister Frank Ilchmann aufgegeben wurde, mittlerweile aber dank privatem Engagement saniert wurde und nun ein Wohnhaus ist.

Das ist in Vorbereitung: Ein weiteres Ziel ist die Sicherung, Sanierung und Umnutzung denkmalgeschützter Gebäude auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz. Das ist bekanntlich in Planung, und zwar im Zuge des Baus des Bernsteinresorts. Auch der Rückbau und die Entwicklung des Gebietes der ehemaligen Kreisverwaltung ist quasi „in der Mache“. Zuletzt wurde der Architektenwettbewerb für die Entwicklung des Wohngebietes am Ribnitzer See abgeschlossen.

Der Masterplan des Bernsteinresorts auf Pütnitz. Quelle: privat

Da stockt es: Ein formuliertes Ziel ist der Neubau eines Haus des Gastes. Hier haben sich die Entwicklungen verändert. Mittlerweile geht es eher um den Erhalt des Stadtkulturhauses. Am Ribnitzer Hafen soll die Fläche der ehemaligen Marina dennoch vermarktet werden. Zuletzt hieß es, dass die Kriterien dafür, was dort gebaut werden kann, erarbeitet werden. Die Sanierung des Rostocker Tores steht auch nach wie vor auf der Agenda.

Natur und Wohnumfeld

Das Ziel: Hier sollen unter anderem stadtnahe Brachflächen entwickelt und erschlossen bzw. frei werdende Gewerbe- und Kleingartenflächen reaktiviert bzw. umgenutzt werden.

Das ist erreicht: Ein Kleingartenentwicklungskonzept wurde wie beabsichtigt erarbeitet, um schrittweise Kleingärten in Wohngebiete umzuwandeln. Unter anderem wird in der Richtenberger Straße eine ehemalige Kleingartenanlage zu einem Wohngebiet mit bis zu 45 Bauparzellen.

Von der Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ ist nicht mehr viel zu sehen. Hier sollen in Damgarten mehr als 40 Baugrundstücke entstehen. Quelle: Robert Niemeyer

Umgesetzt worden ist vor einigen Jahren auch die Beseitigung von Altlasten auf der Gewerbefläche am Damgartener Hafen. Dort sollen Wohnmobilstellplätze und Freiflächen für die Freizeitnutzung entstehen. Außerdem wurde das ehemalige KVG-Gelände in der Richtenberger Straße „angefasst“. Ein Privatinvestor hat hier erste Baugrundstücke erschlossen und möchte weitere Bereiche des Areals entwickeln.

Das ist in Vorbereitung: Die Altlasten- und Munitionsentsorgung auf dem Militärflugplatz Pütnitz soll im kommenden Jahr beginnen.

Da stockt es: Ansonsten ist in diesem Bereich noch einiges zu tun. Ziele sind beispielsweise die Neugestaltung der Klosterwiesen, die Wohnumfeldgestaltung in Ribnitz West (Freiflächen und Parkplätze), die zum Teil durch die Neubauten der Wohnungsgenossenschaft „Am Bodden“ passierte, oder die Revitalisierung des ehemaligen Bestwood-Geländes.

Infrastruktur und Einzelhandel

Das Ziel: Die Verkehrsinfrastruktur und die Nahversorgung inklusive kleinteiligem Einzelhandel sind hier die Schwerpunkte, die auch unter Umweltaspekten bearbeitet werden sollen.

Das ist erreicht: Die Ulmenallee und die Straße Klosterteich sind saniert. Es gibt ein Einzelhandelskonzept, das umgesetzt wird.

Das wird vorbereitet: Die Sanierung der Bahnhofstraße hängt vor allem an Fördermitteln und ist zuletzt deswegen immer wieder verschoben worden. Die Hoffnung liegt im kommenden Jahr.

Die Bahnhofstraße in Ribnitz Quelle: Edwin Sternkiker

Die touristische Erschließung des Militärgeländes Pütnitz mit Ortsumfahrung für Damgarten ist ebenfalls in der Planung. Im Frühjahr soll das B-Plan-Verfahren für das Bernsteinresort starten. Erste Planungsschritte sind für eine Baustraße gemacht worden. Der Bahnhof Ribnitz West soll belebt werden. Das macht vor allem die Deutsche Bahn selbst, die ab Februar den Bahnhof modernisiert. Ein neuer ICE-Bahnsteig sowie eine Unterführung entstehen.

Der Bahnhof in Ribnitz wird modernisiert. Quelle: Robert Niemeyer

Das Radwegenetz wurde zuletzt dann doch fortbewegt. Zwischen Altheide und Klockenhagen wurde in diesem Jahr eine Radverbindung eingeweiht. Der Radweg zwischen Freudenberg und Carlewitz wird gebaut. Der Lückenschluss von Gelbensande bis Altheide befindet sich in der Umsetzung. In Altheide muss noch geklärt werden, auf welcher Straßenseite der Radweg gebaut werden soll.

Da stockt es: So wirklich steht das Projekt nicht still, aber abgesehen vom Abriss der ehemaligen Marina ist in den vergangenen Jahren am Ribnitzer Hafen nicht viel passiert. Das formulierte Ziel im ISEK lautet hier: „Erschließung Hafen im Zusammenhang mit der Maßnahme Haus des Gastes“. Ein Parkkonzept fehlt bislang ebenfalls. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt sind bislang ebenfalls Fehlanzeige. Ob welche benötigt werden, soll ein Verkehrskonzept im kommenden Jahr zeigen.

Bildung und Soziales

Das Ziel: Die Verbesserung der städtischen Infrastruktur in diesen Bereichen und die Sicherung der sozialen Infrastruktur vor allem für Ältere, soziale Schwache und Benachteiligte.

Das ist erreicht: Das Begegnungszentrum in Ribnitz West wurde gebaut und erfreut sich als Veranstaltungsort, Vereinshaus und Treffpunkt großer Beliebtheit. Das Haus 3 des ehemaligen Bildungszentrums in Damgarten wurde zur Kita umgebaut. Der Erhalt und die bedarfsgerechte Schaffung von Kinderbetreuungskapazitäten ist hier sicherlich auch zu nennen. Unter anderem ist ganz konkret geplant, in Klockenhagen eine neue Kita zu bauen.

Der Rohbau der neuen Grundschule steht. Rechts wird die alte Grundschule in der Demmler-Straße saniert. Quelle: Robert Niemeyer

Ganz vorne steht in dieser Kategorie jedoch der Bau des Bildungscampus in Ribnitz. Rund 30 Millionen Euro werden hier ausgegeben. Eine neue Grundschule wird gebaut, die Demmler-Schule wird saniert, eine neue Sporthalle entsteht, neue Sport- und Außenanlagen ebenso. Zum kommenden Schuljahr sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Dann wird auch noch die Schule in der Berliner Straße saniert.

Die Löwenzahn-Grundschule Damgarten soll saniert werden und einen Anbau erhalten. Voraussetzung ist, dass Fördermittel kommen. Quelle: Edwin Sternkiker

Das ist in Vorbereitung: Die Sanierung und Ergänzung des Schulstandortes in Damgarten ist der nächste wichtige Schritt. Hier hat der Träger der Grundschule, die evangelische Schulstiftung, bereits einen Schritt gemacht und Fördermittel in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro für einen Anbau beantragt. Im kommenden Jahr sollen auch die Planungen für die Regionalschule vorangetrieben werden.

Die Neuordnung des Schulstandorts Mühlenberg steht ebenfalls im ISEK. Denkbar ist, dass im Zuge des Baus des Bildungscampus die Schule nicht mehr benötigt wird. Aus der Sanierung und Umnutzung des Stadtkulturhauses – das ursprünglich ganz auf der Abschussliste stand – wurde das Ziel „bedarfsgerechte Entwicklung von Kultur- und Veranstaltungskapazitäten“. Das geschieht derzeit im Rahmen einer Kulturwerkstatt, die unter anderem am Konzept Kulturcampus im Bereich des Stadtkulturhauses arbeitet.

Da stockt es: Die Erneuerung der Spiel- und Sportflächen sowie der Bau eines Kunstrasenplatzes im Stadion Am Bodden oder auf dem Sportplatz Damgarten steht nach wie vor im ISEK.

Von Robert Niemeyer