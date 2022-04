Ribnitz-Dammgarten: Betrunkener randaliert in der Bodden-Klinik

Ribnitz-Damgarten

Am Dienstagabend randalierte ein 68 Jahre alter Mann in der Notaufnahme der Bodden-Klinik in Ribnitz-Damgarten. Er drohte Angestellten und warf mit Gegenständen um sich.

Randale unter Alkoholeinfluss

Am frühen Abend traf der 68-jährige Mann in der Notaufnahme ein. Er sei selbst mit dem Fahrrad zur Notaufnahme gekommen, berichtet die Polizeiinspektion Stralsund. Der offensichtlich alkoholisierte Mann, drohte zunächst einem 22 Jahre alten Mitarbeiter des Krankenhauses. Nur kurze Zeit später begann er mit Gegenständen um sich zu werfen.

Die herbeigerufene Polizei nahm den Randalierer zunächst in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von 1,44 Promille im Blut.

Aufruhe endete in der Ausnüchterungszelle

Nach einer medizinischen Untersuchung wurde der Patient nach richterlicher Zustimmung in die Ausnüchterungszelle des Polizeireviers in Ribnitz-Damgarten gebracht, wo er den Rest der Nacht verbrachte.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen.

Von ots