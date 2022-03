Ribnitz: Darum darf in der Neuhöfer Straße nur noch mit Tempo 30 gefahren werden

Ribnitz-Damgarten

Tempo runter in der Neuhöfer Straße in Ribnitz: Statt mit 50 Kilometer pro Stunde darf hier nur noch mit Tempo 30 gefahren werden. Außerdem gilt damit im Kreuzungsbereich Neuhöfer Straße/ Straße des Friedens die Rechts-vor-Links-Regelung. Darüber informierte die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten. Bereits im Oktober 2020 wurde von der Stadt bei der Kreisverwaltung beantragt, die Neuhöfer Straße in Ribnitz von der Rostocker Straße bis zum Ortsausgang in die Tempo-30-Zone des angrenzenden Wohngebietes aufzunehmen.

Dass es nun endlich die Genehmigung erteilt wurde, hängt offenbar mit dem Unfall zusammen, der sich hier Mitte Februar dieses Jahres in diesem Bereich ereignete. Dabei stießen in der Neuhöfer Straße zwei Autos zusammen. Ein 75-jähriger Mann aus dem Bereich Marlow hatte einem 27-Jährigen die Vorfahrt genommen. In Folge des Zusammenstoßes durchbrach der Toyota des 75-Jährigen den Zaun der Kindertagesstätte in der Straße des Friedens. Der Wagen landete schließlich auf dem Kita-Gelände. Glücklicherweise befanden sich dort zum Zeitpunkt keine Kinder.

Von Edwin Sternkiker