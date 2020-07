Ribnitz-Damgarten

Mancher Autofahrer musste an dieser Stelle in den vergangenen Tagen bereits umdrehen. Die Mühlenstraße in Ribnitz ist derzeit voll gesperrt. Auch in Klockenhagen und in Langendamm kommt es dieser Tage zu Verkehrsbehinderungen.

Grund für die Vollsperrung der Mühlenstraße ist die Sanierung der Brücke auf Höhe des dortigen Steinmetzbetriebes. „Das Gewölbe ist schadhaft. Die Tragfähigkeit der Brücke wird wiederhergestellt“, erklärt Ribnitz-Damgartens Stadtarchitekt Heiko Werth auf Anfrage. Derzeit werden die Arbeiten für die Stabilisierung der Brücke vorbereitet. Bis Ende kommender Woche sollen diese abgeschlossen sein.

Vollsperrung wird zum neuen Schuljahr aufgehoben

Mit dem Schuljahresbeginn am 3. August soll die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Busse und Pkw dürfen dann wieder durchfahren. Damit ist die Erreichbarkeit der Schule am Mühlenberg, die in den kommenden zwei Schuljahren die Grundschüler der Ribnitzer Bernsteinschule besuchen, gewährleistet.

Einspurig können Fahrzeuge die Brücke während der weiteren Sanierungsarbeiten passieren. Fußgänger nutzen dann die andere Straßenseite. Die kleine Fußgängerbrücke muss für die Arbeiten an der Brücke vorübergehend abgenommen werden. Etwas mehr als 250 000 Euro kostet die Sanierung der Brücke.

Klockenhagen : 27 neue Baugrundstücke

Im Ortsteil Klockenhagen beeinträchtigt die Erschließung des neuen Wohngebiets Achterberg II derzeit den Straßenverkehr. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird die Mecklenburger Straße im Bereich der Bauarbeiten voraussichtlich bis Anfang August nur einseitig befahrbar sein. Fußgänger und Radfahrer werden seitlich an der Baustelle vorbeigeleitet.

In Klockenhagen wird das neue Baugebiet Achterberg II erschlossen. Quelle: Robert Niemeyer

27 Baugrundstücke mit einer Größe zwischen 575 und 1200 Quadratmeter entstehen in Klockenhagen. Ende des Jahres soll die Erschließung abgeschlossen sein. Knapp 900 000 Euro kostet die Maßnahme.

Damit setzt die Stadtverwaltung ihren Weg fort, regelmäßig weitere Wohngebiete auszuweisen. Zuletzt erfolgte die Erschließung des Baugebiets Alte Schmiede in Petersdorf. In Planung ist bereits eine Erweiterung des Wohngebietes Sandhufe.

Bauarbeiten in Langendamm

Auch im Ortsteil Langendamm entstehen für knapp 200 000 Euro fünf neue Baugrundstücke. Ab 1. August wird im Heideweg gearbeitet. Auch hier wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Kommunikations- und Versorgungsleitungen sollen umverlegt werden. Parkplätze und eine Wendeanlage werden gebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September.

Von Robert Niemeyer