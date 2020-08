Ribnitz: Darum war Kika-Moderator Tom Lehel im Begegnungszentrum

Ribnitz-Damgarten

Man kennt ihn als lustigen Spaßmacher im Kinderfernsehen. Tom Lehel, Moderator bei Kika, kennt aber auch die Schattenseiten des Lebens beziehungsweise des Erwachsenwerdens. „Acht Jahre lang wurde ich gemobbt“, berichtete der 50-Jährige am Donnerstag im Ribnitzer Begegnungszentrum.

Zu dieser Zeit war das Thema Mobbing noch so gut wie keines. Als es schließlich auch noch seinen Sohn erwischte, hatte Lehel genug. Er schrieb ein Buch, um von seinen Erfahrungen zu berichten. „Du doof?! – Auch ich wurde gemobbt“ lautete der Titel. Er gründete die Stiftung „ Mobbing stoppen, Kinder stärken“, mit der er Schulen bei der Bewältigung von Mobbing unterstützt.

Dazu gehört derzeit eine Lesereise. Am Donnerstag nahm er Grundschüler der Bernsteinschule in Ribnitz an die Hand. Auf unterhaltsame und sympathische Art und Weise reiste er mit den Mädchen und Jungen durch verschiedene Mobbingsituationen. Spiele, „die Kinder es spüren lassen, wie es ist, verstoßen zu werden und alleine zu sein“, so Lehel.

Bibliothek unterstützt Schulen

Initiiert hatte die Veranstaltung die Stadtbibliothek Ribnitz-Damgarten. „Die Bernsteinschule betreibt bereits sehr viel Prävention. Und es ist wichtig, das Thema immer wieder anzugehen. Das möchten wir unterstützen“, so Katinka Friese, Leiterin der Stadtbibliothek. Sie sei froh, einen so engagierten Mann wie Tom Lehel dafür gewinnen zu können.

Wöchentlich werden laut dem Moderator 500 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland gemobbt. Jeder dritte Jugendliche habe bereits Erfahrungen mit Mobbing. Fakten, die von den Kindern erstaunt aufgenommen wurden. Gerade Cybermobbing, also Mobbing im Internet und in sozialen Medien, sei heutzutage ein großes Problem. „Das ist eine Waffe“, so Tom Lehel.

Selbst Mobbingopfer gewesen zu sein, helfe dabei, das Thema zu vermitteln. „Es ist authentischer, wenn man es selbst erlebt hat“, so der 50-Jährige. Das Wichtigste im Umgang mit betroffenen Kindern sei zuzuhören. Ebenso wichtig sei, möglichst früh für das Thema zu sensibilisieren. „Wir sind die einzige Stiftung zu diesem Thema, die bereits in der Grundschule aktiv ist“, sagt Tom Lehel.

Denn gerade der spätere Wechsel zur weiterführenden Schule beziehungsweise Schulwechsel im Allgemeinen seien Zeitpunkte, an denen die Gefahr, Mobbingopfer zu werden, am größten ist. Bereits in der Grundschule Mobbing zu thematisieren, wirke präventiv. „Wir möchten mit unserem Engagement auch die weiterführenden Schulen entlasten“, so der Moderator.

Engagement für Kinder

Tom Lehel wurde in Bonn geboren. Zu den Markenzeichen des Schauspieler, Fernsehmoderators, Komiker und Musiker gehören die nach oben gegelten Haare seiner Halbglatze in Kombination mit einer Sonnenbrille. Der 50-Jährige trat in verschiedenen Fernsehserien, Comedyshows und vor allem in Kindersendungen im ZDF und bei Kika auf. Er moderierte beispielsweise die erfolgreiche Sendung „ Tabaluga tivi“. Aktuell präsentiert er die Kika-Sendung „Tanzalarm“.

Der dreifache Familienvater engagiert sich für die McDonald’s-Kinderhilfe und ist Schirmherr der Ronald-McDonald-Oase Sankt Augustin. Seit Anfang 2006 ist Lehel Botschafter bei Kinderlachen e.V. und erhielt 2007 den Kind-Award für sein Engagement.

Von Robert Niemeyer