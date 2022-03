Ribnitz: Darum war am Sonnabend die Feuerwehr im Einsatz

Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten hat es am Sonnabend gebrannt. In der Gänsestraße im Ribnitzer Zentrum war in einer Wohnung am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. 16 Kameraden der Ribnitzer Feuerwehr rückten an und löschten den Brand.

Offenbar hatte der Bewohner ein Gerät auf einem eingeschalteten Herd vergessen. Das Gerät fing Feuer und löste den Rauchmelder aus. Nachdem der Brand gelöscht war, lüftete die Feuerwehr die Wohnung.

Keine Verletzten

Verletzt wurde niemand. Die Anwohner des Wohn- und Geschäftshauses hatten das Gebäude bei Ankunft der Feuerwehr bereits verlassen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Robert Niemeyer