Das Geheimnis der grünen Tür ist gelüftet

Ribnitz-Damgarten

1951 zog Herbert Kammel mit seinen Eltern in die Ribnitzer Seestraße (heute Fritz-Reuter-Straße). In ihren Vorratskeller führte eine grüne Tür mit Guckloch und einer roten Nummer. Irgendwann fragte er, was es mit der Tür auf sich hat, da war er acht Jahre alt. Seine Eltern sagten nur, dass die Keller nach Kriegsende als Gefängniszellen genutzt wurden. Von der Roten Armee. Danach wurde über das Thema nicht mehr gesprochen. Erst 74 Jahre später machte sich der Ribnitzer auf Spurensuche. Und konnte fünf Zeitzeugen ausfindig machen. Sie berichteten davon, dass die Russen 1945 die Seestraße zur Sperrzone gemacht und alle Bewohner umquartiert hatten.

Sowjetische Geheimpolizei beschlagnahmte Häuser

„Ein Zeitzeuge berichtet, dass die GPU, die Sowjetische Geheimpolizei, dort eingezogen war und Wlassow-Soldaten aus dem Stadtgefängnis in der Mühlenstraße in die Seestraße überführt wurden“, so Kammel. Die Wlassow-Soldaten gehörten einem russischen Freiwilligenverband an, der auf Seiten der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gegen die Rote Armee kämpfte. Andere Zeitzeugen sind der Meinung, dass ausschließlich sowjetische Soldaten in den Kellern inhaftiert gewesen seien.

Herbert Kammel hat das, was er von den Zeitzeugen gehört hat, aufgeschrieben und in einem Beitrag zusammengefasst. Nachzulesen ist er im neuen Heft der „ Passgänge – diesseits und jenseits der Recknitz“. Der Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte Ribnitz-Damgarten hat es im Café des Deutschen Bernsteinmuseums vorgestellt. Es ist das mittlerweile vierte Heft der Reihe und bietet auf 114 Seiten neben diesem fast vergessenen Kapitel der Ribnitzer Nachkriegszeit viele weitere interessante Einblicke in die Stadtgeschichte von Ribnitz und Damgarten.

So begegnet den Leserinnen und Lesern mit Claus Ulrich von Schwerin (1624 bis 1681) ein in schwedischen Diensten stehender Oberst, dessen sterbliche Überreste erst etliche Jahre nach seinem Tod in der Damgartener Stadtkirche beigesetzt wurden. Verfasser des Beitrages ist Elmar Koch.

Erinnerungen an mecklenburgische Schriftstellerin

Stadtarchivarin Jana Behnke befasst sich mit der mecklenburgischen Schriftstellerin Luise Algenstaedt (1861 bis 1947). Sie war Diakonisse und zu ihrer Zeit eine gern gelesene Schriftstellerin. 1910 kam sie nach Ribnitz. „Das Zusammenleben von Juden und Christen ist seit 1905, als ihr Roman ’Allzeit Fremde“ erscheint, ein immer wiederkehrendes Motiv bei Luise Algenstaedt. Sehr einfühlsam veranschaulicht sie die Situation unterschiedlichster Schichten jüdischer Bevölkerung“, so Behnke. In einem weiteren Beitrag (Von Haus zu Haus) nimmt sie die Leserinnen und Leser mit auf einen Gang durch Ribnitz. Dazu hat sie die Bauaktensammlung des Stadtarchivs ausgewertet.

Über die Auseinandersetzungen innerhalb der Ribnitzer NSDAP in den Jahren 1931 bis 1934 schreibt Benjamin Brüdigam. Diese vornehmlich auf Akten des Bundesarchivs Berlin beruhende Darstellung besticht durch ihre Tiefgründigkeit und darf als das Beste bezeichnet werden, was zu diesem Thema bisher erschienen ist.

Unter der Überschrift „’Wer hämmert da quer’. Die Gemeindewahlen in Ribnitz und Damgarten im September 1946“ greift Jan Berg ein spannendes Stück Stadtgeschichte der Nachkriegszeit auf. Der Beitrag fußt auf sehr umfangreiche Recherchen und gibt tiefe Einblicke in das politische System dieser Zeit. „Wer hämmert da quer“ ist eine Anspielung auf den Namen Friedrich Wilhelm Querhammer. Der CDU-Lokalpolitiker geriet in die Mühlen der SED und der sowjetischen Besatzungsmacht. Aber nicht nur ihn traf es, sondern die gesamte CDU-Ortsgruppe Ribnitz. Nur zwei Tage vor der Wahl wurde sie verboten und von der Wahl ausgeschlossen.

Fotos Damgartener Schüler von Klassenfahrten

Am Ende des Heftes werden die Leserinnen und Leser von den Schülern der Harbig-Schule mit Hilfe von Fotos auf eine Klassenfahrt kreuz und quer durch die DDR mitgenommen.

Das Heft kostet 10 Euro und ist erhältlich an der Kasse des Bernsteinmuseums. Beim Advent in den Höfen am 14. Dezember kann es auch im Service-Center der OZ in der Langen Straße 43/45 erworben werden. Großer Dank gebühre Uta Harnisch für ihre Unterstützung. Sie habe beim Layout und bei der Bildbearbeitung wieder eine hervorragende Arbeit geleistet, so Herbert Kammel und Vereinsvorsitzender Axel Attula am Ende der Veranstaltung.

Von Edwin Sternkiker