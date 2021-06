Ribnitz: Das ist der Gewinner des 5. Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathons

Ribnitz-Damgarten

Ein lauter Jubelschrei, Applaus im Zieleinlauf an der Bodden-Therme, eine herzliche Umarmung: Alexander Strauß ist der Gewinner des 5. Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathons. 115 Kilometer hat der 51-Jährige am Sonnabend laufend hinter sich gebracht. In aller Herrgottsfrühe in Ribnitz gestartet, lief er über die Halbinsel einmal um den Bodden herum. Nach 10 Stunden, 40 Minuten und 46 Sekunden erreichte er am Nachmittag den Zieleinlauf in Ribnitz.

Tolle Landschaft, tolle Organisation

„So langsam registriere ich, was ich da gemacht habe“, sagte Strauß wenige Minuten nach seiner Ankunft. Begleitet wurde er von seiner Nichte Josy Ritscher auf dem Fahrrad, die den Läufer unter anderem mit Getränken versorgte. Zum dritten Mal in Folge nahm Alexander Strauß am FDZU teil. „Ich bin total begeistert von dem Lauf, von der Landschaft, von der Organisation, vom Organisationsteam“, so der Brandenburger.

34 Läufer hatten sich an die 115-Kilometer-Strecke gewagt. 11 Teilnehmer zählten die Veranstalter beim 100-Kilometer-Lauf, dessen Ziel am Ostseehotel in Dierhagen zu finden war. Fünf Teams nahmen an der Run&Bike-Variante des FDZU teil, bei der jeweils gelaufen und mit dem Rad gefahren wird. Dabei wechseln sich beide Starter regelmäßig ab. Zwei vierköpfige Mannschaften nahmen in der Kategorie Staffel teil.

Kampf mit Körper und Geist

„Man hat mit sich zu kämpfen, mit seinem Körper und mit dem Kopf“, beschrieb Alexander Strauß, wie es ihm erging. Der 51-Jährige hat erst vor fünf Jahren mit dem Laufen begonnen. Eine Sechs-Kilometer-Strecke um einen See in der Nähe. Das Fieber packte ihn und bald war schon die Marathon-Strecke nicht mehr lang genug. „Man ist ja laufverrückt“, so Strauß, heute 25 Kilogramm leichter als zu Beginn seiner Laufkarriere.

FDZU-Gewinner Alexander Strauß Quelle: Robert Niemeyer

Die ersten 10 bis 20 Kilometer seien mit die schwersten, so Alexander Strauß. Danach setze der sogenannte Flow ein. Wichtig sei, den Kopf abzulenken vom Körper. Das gelinge aufgrund der tollen Landschaft beim FDZU sehr gut. Dennoch müsse man auf die Signale des Körpers hören. „Der Mann mit dem Hammer, der beim Marathon nach etwa 30 Kilometer kommt, kommt hier mehrmals“, sagt Alexander Strauß. Der Begriff bezeichnet das Phänomen, dass dem Läufer aufgrund von Kohlenhydratmangel plötzlich Energie beim Laufen fehlt.

Trainingsdistanz Marathon

Man könne sich noch so sehr vorbereiten, man können nie sagen, was bei einem Ultramarathon passiert. Pro (Corona-freiem) Jahr nimmt Strauß an bis zu vier solcher Läufe teil, unter anderem auch am Seentrail in Schwerin (61 Kilometer). Ultramarathons sind Läufe, die länger sind als ein Marathon. Zu einem Lauf wie dem FDZU mit fast der dreifachen Marathon-Distanz, sagt Strauß: „Man weiß erst, dass man es schaffen kann, wenn man es geschafft hat.“

Denn für einen solchen Lauf zu trainieren, sei durchaus kompliziert. Wer hat schon Zeit, regelmäßig zehn Stunden am Stück zu laufen. „Das geht nicht. Aber ich versuche, pro Woche insgesamt mindestens zehn Stunden zu laufen.“ Und das trotz zeitaufwendigen Jobs. Strauß ist selbstständig und Geschäftsführer einer Metallbaufirma in Seefeld. In Vorbereitung auf den FDZU ist Alexander Strauß zweimal einen Marathon gelaufen, wie er sagt. Wenn 42,195 Kilometer nur Training sind.

Von Robert Niemeyer