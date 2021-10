Ribnitz-Damgarten

Ein riesengroßer silberner Pokal steht seit wenigen Tagen in der Vitrine des Segel-Clubs Ribnitz. Der Pokal ist neu, wie Carsten Clauser erklärt. Die Vorgängerversion dieses Pokals fand schon öfter den Weg auf das Vereinsgelände am Ufer des Ribnitzer Sees in der Nähe des Hafens. Dieser jedoch hat bereits fünf Plaketten mit anderen Vereinsnamen. Nun kommt endlich der des SCR dazu. Die jungen Talente aus Ribnitz sind Deutschlands beste Segler in der Klasse Cadet im Jahr 2021.

„Das zeigt, dass einzelne Erfolge keine Eintagsfliege sind. Wir haben kontinuierlich über die gesamte Saison gute Ergebnisse ersegelt“, sagt Carsten Clauser. Mehr als fünf Jahre hat es nicht mit dem Mannschaftspokal geklappt. Bei der jüngsten Regatta, den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Neuruppin, holte der SCR mehrere Top-Platzierungen.

Spezialisiert auf zwei Klassen

Der SCR hat sich im Nachwuchs vor allem auf zwei Klassen spezialisiert, wie Trainer Clauser erklärt. Das ist der Optimist, eine Ein-Personen-Jolle, mit der Kinder zwischen 6 und 14 Jahren die ersten Segeltörns unternehmen. Der Bootstyp Cadet ist eine Jolle für zwei Besatzungsmitglieder, die dem Opti entwachsen sind, aber noch nicht allein mit einem größeren Boot segeln wollen. Das Cadet-Boot hat einen Steuermann bis 17 Jahre und einen sogenannten Vorschoter ab 7 Jahren.

Siegerehrung in Neuruppin: Maximilian Hauer (3.v.l.), Emilius Hauer (2.v.r.) und Tim Braunsdorf (r.). Quelle: privat

Montags und mittwochs wird beim Ribnitzer Segel-Club trainiert. „Wir haben uns auf die beiden Klassen Opti und Cadet fokussiert“, sagt Carsten Clauser. Die Vorteile laut dem Trainer: Besatzung und Boote könnten einfach getauscht werden. Die Kinder können zu Hause üben.

Carsten Clauser auf dem Vereinsgelände. Quelle: Edwin Sternkiker

„Es ist cool, auf dem Wasser zu sein. Da bekomme ich den Kopf frei“, sagt Maximilian Wulff. Der Ribnitz-Damgartener fährt in der Klasse Cadet vereinsübergreifend mit Kiran Hirthe aus Güstrow. Das Duo räumte in Neuruppin richtig ab. Deutscher Meister in der Klasse Cadet darf sich Maximilian Wulff nun nennen. „Das fühlt sich richtig gut an“, so der Zwölfjährige. Es sei aufregend, „wenn man an dem anderen Boot vorbeifährt.“

Sieg im Revier der Konkurrenten

Das andere Boot waren die großen Konkurrenten Wulffs und seines Partners. Zwei Boote hätten die Saison dominiert. Das Ribnitz-Güstrower Boot und ein Boot des Vereins Regatta-Segler Neuruppin. Ausgerechnet im Heimrevier der Neuruppiner am ersten Oktoberwochenende behielten Wulff und Hirthe nach elf von zwölf angesetzten Wettfahrten die Oberhand. „Das haben die beiden top gemacht“, lobt Carsten Clauser. Maximilian Wulff holte damit zum ersten Mal eine deutsche Meisterschaft. „Und ich hoffe, nicht zum letzten Mal.“

Tim Braunsdorf und Emilius Hauer. Quelle: privat

Fünf Boote des SCR waren in Neuruppin gestartet. Emilius Hauer und Tim Braunsdorf wurden in der Altersklasse U 16 Zweite, holten also Silber. „Ich hatte Gold erwartet. Wir waren das ganze Jahr vorne. Aber wir haben die Gegner unterschätzt“, sagt Emilius Hauer selbstkritisch. Ein Beinbruch sei das Ergebnis dennoch nicht. „Ich bin froh, dass wir auf dem Treppchen gelandet sind.“ In der Gesamtwertung belegten sie zwei Plätze hinter Maximilian Wulff den Bronzerang.

Segeln sei eine Familientradition, sagt der 13-Jährige. „Und das über mehrere Generationen.“ Das Freiheitsgefühl mache das Segeln für ihn aus. „Gleichzeitig konzentriert man sich auf das Wesentliche“, so Emilius Hauer. Auf seinen Partner Tim Braunsdorf könne er sich verlassen. „Die Stimmung auf dem Boot ist cool“, sagt der achtjährige Braunsdorf.

Maximilian Wulff und Kiran Hirthe. Quelle: privat

Zwei eigene Regatten auf dem Ribnitzer See

Mit Blick Richtung Herbst und Winter endet nun die Saison auf dem Wasser. In der Schwimmhalle oder Sporthalle wird nun trainiert. Auch Theorie ist hier Bestandteil. „Am Besten ist es aber auf dem Wasser“, sagt Tim Braunsdorf.

Und noch besser im eigenen Revier. Der Ribnitzer See „ist für die kleinen Jollen ein optimales Revier“, sagt Carsten Clauser. Mit dem Bernsteinpokal im April und dem Küstencup im August hat der Segel-Club Ribnitz auch eigene Regatten. Im kommenden Jahr sollen diese dann genauso wie alle anderen Wettfahrten wieder so erfolgreich wie möglich gestaltet werden.

Von Robert Niemeyer