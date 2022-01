Ribnitz: Deshalb ist Kalender von Suchtberaterinnen rappelvoll

Ribnitz-Damgarten

Wenn Anke Hansen, Jenny Jelitto und Angelika Löscher über das Thema Sucht reden, dann reden sie vor allem über Alkohol. Für die meisten ihrer Klientinnen und Klienten, die sich bei ihnen in der Außenstelle Ribnitz-Damgarten der evangelischen Suchtkrankenhilfe Stralsund melden, ist Alkohol das Hauptproblem.

Cannabis spielt auch eine Rolle in der Beratungsstelle Ribnitz-Damgarten, weit weniger solche Drogen wie Kokain, Heroin oder Crystal-Meth. Aber ob Alkohol oder andere Drogen: Bis sich Suchtkranke Hilfe in der Beratungsstelle holen, vergehen mitunter Jahre.

Sich einzugestehen, dass man ein ernstes Problem hat, fällt vielen Menschen schwer. Sie reden sich immer wieder ein, dass sie es aus eigener Kraft oder mit Hilfe ihres Partners schaffen können. Allzu oft ein Trugschluss. Und häufig genug ist der soziale Abstieg damit vorgezeichnet: Arbeitsplatzverlust, der Verlust der Familie, Führerscheinentzug … „Viele Betroffene sind erst dann bereit, Hilfe zu suchen, wenn es bereits richtig wehtut“, sagt Angelika Löscher. Sie ist Leiterin der Einrichtungen in Stralsund und Ribnitz-Damgarten.

Beratungsstelle steht auch Angehörigen von Suchtkranken offen

Um so wichtiger sei es, ihnen den Schritt zur Beratungsstelle so weit wie möglich zu erleichtern, ergänzt Jenny Jelitto. Betroffene brauchen weder Chipkarte noch einen Überweisungsschein vom Arzt, um Hilfe zu bekommen in der Beratungsstelle, die sich seit Juli 2020 im Körkwitzer Weg 48 befindet. „Einfach nur Termin vereinbaren, fertig“, so die Beraterin. Die Beratungsstelle steht übrigens nicht nur den Menschen offen, die ein Suchtproblem haben, sondern auch ihren Angehörigen.

Zu den Angeboten der Beratungsstelle gehören unter anderem die Vermittlung in Entgiftungen und stationären Entwöhnungsbehandlungen sowie zu niedergelassenen Ärzten und die ambulante Suchtnachsorge. Bei Bedarf werden Klienten und deren Angehörige auch zu Ämtern, Behörden und anderen Einrichtungen begleitet. Angeboten werden ebenfalls Einzel- und Gruppengespräche für suchtmittelauffällige Kraftfahrer als Vorbereitung auf die sogenannte medizinisch-psychologische Untersuchung, kurz: MPU.

80 Prozent der Klienten sind Männer

Im vergangenen Jahr hatten mit Stand 10. Dezember 161 Klienten die Hilfe der Sucht- und Drogenberatungsstelle Ribnitz-Damgarten in Anspruch genommen. 1277 Gesprächskontakte gab es. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 waren es 148 Klienten und 1114 Gesprächskontakte. Rund 80 Prozent der Klienten sind Männer; Frauen haben einen Anteil von rund 20 Prozent. Die Auswirkungen der Corona-Krise seien sehr deutlich zu spüren, berichten die Sucht- und Drogenberaterinnen. Bei so manchem, der ohnehin schon ein Problem mit dem Alkohol hat, habe die Pandemie die Alkoholsucht noch verstärkt. In vollem Umfang werden sich die Auswirkungen der Pandemie aber erst zeitversetzt sichtbar manifestieren, sind sich die Beraterinnen sicher. Denn eine Sucht wie Alkoholismus sei eine schleichende Krankheit.

Sehr stark zugenommen haben durch Corona die telefonischen Kontakte nach Terminvereinbarung, nachdem über mehrere Wochen wegen der Kontaktsperren überall die Türen geschlossen blieben. Auch für diejenigen, die bei der Sucht- und Drogenberatungsstelle Hilfe suchten. Doch man habe nie aufgehört, für die Hilfesuchenden da zu sein, sondern sehr schnell auf Telefon umgestellt, berichtet Angelika Löscher. Das heißt, alles wurde am Hörer abgewickelt. Beratungen, Erstgespräche, Hilfe bei Anträgen oder wenn ein Klient einfach mal nur reden wollte. „Dass bei uns die Arbeit auch unter Corona-Bedingungen weiterlief und jemand da ist, der zuhört, dafür waren und sind die Hilfesuchenden sehr dankbar“, erzählt Anke Hansen. Und die Gespräche am Telefon spielen nach wie vor eine sehr große Rolle. „Schon jetzt ist der Kalender für die nächste Zeit rappelvoll“, so Anke Hansen.

Beratungen sind anonym und kostenlos

Die Sucht- und Drogenberatung können nicht nur alle Frauen und Männer in Anspruch nehmen, die ein Alkohol-, Drogen- oder auch Medikamentenproblem haben. Auch wenn es zum Beispiel um Kauf-, Spiel- oder Mediensucht geht, finden sie in der Beratungsstelle Hilfe. Völlig anonym und kostenlos.

In der Beratungsstelle im Körkwitzer Weg treffen sich auch mehrere Selbsthilfegruppen. Seit Neuestem auch eine Frauenselbsthilfegruppe. Wer dazu oder zu den anderen Angeboten Fragen hat, kann sich telefonisch, 038 21 / 390 00 69, oder per E-Mail, sb-ribnitz@suchthilfe-mv.de, an die Sucht- und Drogenberaterinnen wenden.

Von Edwin Sternkiker