Ribnitz: Deshalb ist die Straße an der Klosterkirche gesperrt

Ribnitz-Damgarten

Zumindest gefühlt war in der Langen Straße in Ribnitz-Damgarten in dieser Woche etwas mehr los als zuletzt. Der Grund dürfte sein, dass es in der Straße Bei der Klosterkirche derzeit kein Durchkommen gibt. Die Parallelstraße zur Langen Straße ist gesperrt. Zu verdanken ist dies Orkantief „Zeynep“.

Das hatte vor einer Woche in der Region allerhand Schaden angerichtet. Unter anderem hatte der Sturm Dachziegel vom Dach der Klosterkirche geweht. Die Feuerwehr musste mit dem Leiterwagen anrücken und Dachziegelteile aus der Regenrinne sammeln. Damit war das Problem aber offenbar nicht gelöst.

Gefahr durch herabfallende Dachziegel

Denn das Dach der Klosterkirche hat Schaden genommen. Der muss repariert werden. Bis dahin wollen die Verantwortlichen sichergehen, dass alles sicher ist. Laut Heiko Körner, Leiter des Ribnitz-Damgartener Bauamtes, besteht die Gefahr, dass weitere Dachziegel herabfallen und Autos oder im schlimmsten Fall Menschen gefährlich treffen könnten. Deshalb ist die Straße derzeit zwischen der Neuen Klosterstraße und der Alten Klosterstraße gesperrt.

In der kommenden Woche, so die Hoffnung, soll der Schaden behoben werden. Am vergangenen Montag waren laut Heiko Körner 100 Dachziegel bestellt worden. Die haben eine besondere Form und müssen angefertigt werden. Das dauert seine Zeit. „Ich hoffe, dass es nur Tage dauert“, sagt Heiko Körner.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinsam mit der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr und einem Dachdecker soll der Dachschaden der Kirche behoben werden. Dann wird auch die Straße Bei der Klosterkirche wieder freigegeben.

„Zeynep“: Mehr als 1000 Einsätze in Vorpommern-Rügen

Sturm „Zeynep“ hatte im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen am vergangenen Wochenende für mehr als 1000 Einsätze gesorgt. Im Bereich Ribnitz-Damgarten und Barth waren es allein mehr als 260 Einsätze. In der gesamten Region wurden vor allem Bäume entwurzelt. Teilweise mussten deshalb Straßen gesperrt werden. Die Feuerwehr war an dem Wochenende stundenlang im Dauereinsatz.

In Pruchten blies der Sturm die Giebelseite eines unfertigen Hauses um. Im Bereich des Ravenhorster Kreuzes zwischen Franzburg und Schlemmin war ein Pkw mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Von Robert Niemeyer