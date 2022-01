Ribnitz: Deshalb kommt Galerie im Kloster personell an ihre Grenzen

Ribnitz-Damgarten

Rund 4500 Besucher konnten im vergangenen Jahr in der Galerie im Kloster des Kunstvereins Ribnitz-Damgarten gezählt werden.

Das waren zwar weniger Gäste als in den Jahren zuvor. Dennoch ist Galerieleiterin Gabi Raskop durchaus zufrieden mit dem Ergebnis, denn schließlich habe Corona wie schon 2020 auch 2021 Spuren hinterlassen. So gab es unter anderem deshalb Besucherverluste, weil weder Ausstellungsveranstaltungen noch Gruppenführungen stattfinden konnten.

Trotz des coronabedingten generellen Besucherschwunds gab es einige Lichtblicke. So lief es von Juli bis September richtig gut in der Galerie. „Immerhin konnten wir an einigen Tagen zwischen 80 und 100 Besucherinnen und Besucher im Haus begrüßen. Das waren Spitzenwerte“, berichtet die 62-Jährige. Da spiele in Corona-Zeiten der Nachholeffekt eine Rolle, ist sie überzeugt. „Wegen der vielen Einschränkungen durch die Pandemie suchen viele Menschen in der Kunst nach Abwechslung und Entspannung.“

Und die finden sie in den Wechselausstellungen und in der ständigen Ausstellung mit Grafiken des Bauhaus-Meisters Lyonel Feininger (1871 bis 1956), die zu Motiven aus Ribnitz und Damgarten entstanden sind. Besonders auffällig sei es gewesen, dass rund 90 Prozent der Gäste, die im Kunsthaus begrüßt werden konnten, zum ersten Mal in der Region ihren Urlaub verbrachten, erläutert die Galerieleiterin.

Nebenkosten haben sich fast verdoppelt

Unabhängig von der schwierigen Corona-Situation mit wochenlangen Schließungen und damit fehlenden Einnahmen habe sich auch die Personalsituation deutlich verschlechtert, sagt Gabi Raskop.

Viele Jahre konnten über vom Arbeitsamt geförderte Maßnahmen, also mit Arbeitssuchenden, die interessiert und geeignet waren, regelmäßige Öffnungszeiten der Galerie sowie die Hilfe bei der Durchführung begleitender Veranstaltungen abgesichert werden. Dadurch konnten immer mehr Besucher und Gäste im Kunsthaus begrüßt werden, 6000 waren das vor Corona jährlich.

Es konnte auch der Eigenerwirtschaftungsgrad durch Kunstverkäufe und den Galerie-Shop erhöht und somit stundenweise Helfer-Tätigkeit und eine 20- bzw. eine 30- Stunden-Arbeitsstelle bezahlt werden. Zudem hätten viele Kunstvereinsmitglieder die Arbeit über fast drei Jahrzehnte unterstützt. Aber wie in anderen Vereinen, so habe auch der Kunstverein mit einer Überalterung zu kämpfen. Jüngere für die ehrenamtliche Arbeit im Verein zu gewinnen, sei sehr schwierig.

Gabi Raskop: „Unser Hauptproblem ist, dass uns nun akut Helfer und Arbeitskräfte fehlen, sodass wir die Arbeit personell einfach nicht mehr schaffen. „Rechnet man das fehlende Personal um, dann ist das eine fünfstellige Summe, die unterm Strich fehlt.“

Kunstverein bemüht sich um Unterstützung

Zudem seien auch die Fixkosten gestiegen. So haben sich die Nebenkosten fast verdoppelt. Bei einem jährlichen Gesamtbudget von 100 000 Euro belaufen sich die Zuschüsse auf rund 70 000 Euro. Der Rest muss irgendwie über andere Quellen hereingeholt werden.

Gabi Raskop: „Geld zu beschaffen, das ist meine Hauptaufgabe geworden. Mit der Kunst beschäftige ich mich immer weniger. Das ist sehr unbefriedigend, denn damit wird es immer schwieriger, das Niveau der Ausstellungen und begleitenden Veranstaltungen sowie die Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Corona-Schließungen ist das zwar noch nicht so zu spüren, aber die Saison naht.“

Aus diesem Grunde bemüht sich der Kunstverein derzeit um weitergehende Unterstützung vom Jobcenter, dem Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung und um eine Zuschusserhöhung für die Pflege der beiden im Hause befindlichen Kunstsammlungen durch die Besitzer, den Landkreis und die Stadt.

Im Laufe der Jahre habe man immer wieder vor großen Problemen gestanden und diese am Ende mit Unterstützern lösen können, sagt sie. Deshalb habe sie die Hoffnung, dass das auch dieses Mal klappt. Sicher sei aber, dass man dafür dicke Bretter bohren müsse.

Stadtwerke unterstützen Galerie mit 500 Euro

Die Galerie und Kunstverein möchten nicht nur Touristen und einheimische erwachsene Gäste erreichen, betont die Galerieleiterin. Großes Anliegen sei es auch, kunstpädagogische Angebote zu offerieren. Dazu gehören Feininger- und Galeriegruppenführungen, Schul- und Kita-Kunstprojekte sowie der Kunstkindergarten, der seit einiger Zeit „Samstagsmaler“ heißt und immer am letzten Samstag eines Monats stattfindet.

Diese Bildungsangebote werden zwar von allen Seiten dankbar und wertschätzend angenommen, macht Gabi Raskop deutlich. Allerdings spiegle sich das bisher leider nicht in angemessener finanzieller Absicherung wider.

Umso mehr freut sie sich, dass die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten die Arbeit der Galerie mit Kindern und Jugendlichen mit 500 Euro unterstützt haben. Den Spendenscheck übergab Stadtwerkegeschäftsführer Sebastian Pott Ende letzten Jahres an Gabi Raskop und den Vorsitzenden des Kunstvereins, Rolf Günther.

Die Galeristin wünscht sich, dass unabhängig von solchen Spenden dieses Bildungsangebot in allen Kunst- und musealen Einrichtungen vom Land MV viel stärker unterstützt wird, „denn schließlich ist das doch eine wertvolle Ergänzung für den Schulunterricht und die Kita-Betreuung im Land“.

Von Edwin Sternkiker