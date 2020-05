Ribnitz: Die „Cari“-Bar wird zum „Weinfuzzi“

Ribnitz-Damgarten

Wer in den vergangenen Tagen durch die Lange Straße in Ribnitz geschlendert ist, dem dürfte in der Nähe des Rostocker Tores aufgefallen sein, dass sich in der ehemaligen Caribaltic-Bar etwas tut. „Demnächst Neueröffnung“ ist an der Eingangstür zu lesen.

Dahinter wirbelt derzeit unter anderem Wolfgang Vogel durch die Räume, seines Zeichens Diplom-Sommelier. Bis zum 1. Juni sollen Tische und Stühle stehen, sollen die Küche und der kleine Verkaufsraum im Eingangsbereich bereit sein. Dann wird die „Cari“ zum „Weinfuzzi“.

Cocktail-Bar und Zigarren-Lounge

„Irgendwas mit ’Vino’ findet man wie Sand am Meer. Wir wollten etwas, das moderner klingt. Und man muss auch mal über sich selbst lachen können“, erklärt Wolfgang Vogel die Wahl des Namens für die neue Lounge im Ribnitzer Zentrum. Seit etwa zwei Wochen werden die Räume umgebaut. Das Konzept soll vor allem jüngeres Publikum anlocken.

Eine Bar bzw. Lounge soll entstehen. Hier gibt es Cocktails, wechselnde Gerichte und dazu den passenden Wein. Im vorderen Bereich entsteht ein Ladengeschäft. „Hier gibt es gehobene Weine, Spirituosen, Craft-Biere oder Feinkostspezialitäten“, erklärt der 36-Jährige. Im ehemaligen Raucherbereich soll eine Zigarren- und Whiskey-Lounge entstehen.

Gemeinsam mit Marcel-Andree Hübner, der kürzlich das Strandhaus in Dierhagen unter anderem mit dem Restaurant „Orange Blue“ übernommen hat, baut Wolfgang Vogel den „Weinfuzzi“ auf. Bis zum Start müssten unter anderem noch die Küche und die sanitären Anlagen auf Vordermann gebracht werden. „Bestellungen sind aber bereits möglich. Und wir haben auch einen Online-Shop“, sagt Wolfgang Vogel.

Neueröffnung trotz Corona

Die Idee, die ehemalige Caribaltic-Bar zu übernehmen, sei bereits vor der Corona-Pandemie entstanden. Die Corona-Krise hatte zumindest kurzzeitig dazu geführt, das Vorhaben noch einmal zu überdenken, wie Vogel eingesteht. „Aber es stehen genug Leute dahinter, die überzeugt davon sind. Und wenn man gestärkt aus einer Krise herausgeht, ist das auch nicht so verkehrt.“

Diplom-Sommelier Wolfgang Vogel vor der neuen Lounge mit dem Namen Weinfuzzi, die am 1. Juni eröffnet werden soll. Quelle: Robert Niemeyer

Der 36-Jährige ist ein Fachmann. Geboren wurde er in der Nähe von Nürnberg ( Bayern). Seit 15 Jahren arbeitet Vogel in der gehobenen Gastronomie. Unter anderem war er Commis de Rang im Schloss Prielau in Zell am See und in dem ehemaligen Wiener Nobel-Italiener Novelli und zuletzt Chef-Sommelier auf der MS Deutschland. 2014 ging er von Bord und ließ sich mit seiner Verlobten zunächst in Ribnitz-Damgarten, etwas später in Marlow nieder.

In der Region arbeitete er unter anderem für das Strandhotel Fischland in Dierhagen und das Hotel The Grand in Ahrenshoop. Derzeit ist er hauptberuflich Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Hier berät Wolfgang Vogel Gastronomen in ganz MV und auch in Schleswig-Holstein in Sachen Wein und Spirituosen.

Weinseminare und Karaoke

Seine Expertise wolle er im Weinfuzzi einbringen. Geplant seien unter anderem Weinverkostungen und Weinseminare. Die Gäste, die einfach so vorbeikommen, erhalten eine entsprechende Beratung. „Unser Konzept ist sowohl auf Urlauber als auch Einheimische ausgelegt. Man muss nicht extra nach Rostock fahren, um gut zu essen und zu trinken“, sagt der 36-Jährige. Geplant seien zudem Themenabende oder -wochen, beispielsweise ein Karaoke-Abend, um regelmäßig Highlights zu bieten. Und egal welcher Anlass: „Wein geht immer“, so Wolfgang Vogel.

Ende Oktober vergangenen Jahres schloss die Caribaltic-Bar ihre Türen. 2008 war die Bar eröffnet worden, damals noch in der Neuen Klosterstraße. Später zog sie in die Lange Straße 88.

Von Robert Niemeyer