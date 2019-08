Ribnitz-Damgarten

Die OZ gegen den Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten: Nein, dabei handelt es sich nicht um eine mediale Kampagne gegen das Stadtoberhaupt. Anlässlich des Hafenfestes in Ribnitz vom 16. bis 18. August hat die OZ Frank Ilchmann zu einer Stadtwette herausgefordert. „Ich wette, dass es der Bürgermeister nicht schafft, am Eröffnungstag um 15 Uhr mindestens 50 Erstklässler aus Ribnitz-Damgarten mit ihrer Schultüte an die Bühne des Hafenfestes zu locken“, sagt Robert Niemeyer, Leiter der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten.

An diesem Wochenende werden in der Region die Erstklässler eingeschult. Nach ihrer ersten Schulwoche sollen die Kinder dann am kommenden Freitag, 16. August, dem Bürgermeister helfen, die Stadtwette gegen die OSTSEE-ZEITUNG zu gewinnen. „Am Freitagnachmittag haben die Mädchen und Jungen doch gar keine Zeit für das Hafenfest. Zu dieser Uhrzeit sitzen sie doch zu Hause an ihren Hausaufgaben“, meint der 35-Jährige augenzwinkernd.

„Ich halte dagegen“, sagt Frank Ilchmann, „Ich habe Vertrauen in die Kinder der Stadt.“ Falls der Bürgermeister es schafft, am 16. August mindestens 50 Erstklässler zu mobilisieren, dann bekommt jedes Kind fünf Freifahrten mit den Fahrgeschäften. Wenn weniger als 50 Kinder vorbeikommen, gibt es für jedes Kind immerhin ein Eis als Trostpreis.

Um die Chancen des Bürgermeisters zu erhöhen, hat die Stadtverwaltung dafür gesorgt, dass auch die Erstklässler der Löwenzahn-Grundschule mitmachen können. Die Mädchen und Jungen werden hier erst am 18. August offiziell eingeschult. Doch die Stadt stellt den Kindern spezielle Stadtwettenschultüten zur Verfügung, die die Eltern am Freitag, 16. August, von 8 bis 14 Uhr in der Damgartener Grundschule abholen können. Mit diesen Schultüten können die Kinder dann zum Hafenfest kommen.

Das diesjährige Hafenfest findet vom 16. bis 18. August statt. Riesenrad, Autoscooter und Familienfahrgeschäfte stehen dann unter anderem bereit. Zum Programm des Hafenfestes gehören neben der Eröffnungsparty am Freitag mit Höhenfeuerwerk unter anderem der Küstencup des Segel-Club Ribnitz, das beliebte Drachenbootrennen, das Bierpaddeln und das traditionelle Boddenschwimmen.

Von Anika Wenning