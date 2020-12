Ribnitz: Die süße Tierfamilie des Heimattierhofs

Ribnitz-Damgarten

Der Heimattierhof in Ribnitz-Damgarten ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Gäste. Die tierischen Bewohner des Hofes haben dabei ihre ganz eigene Geschichte. Und so gut wie alle einen Namen. Die OZ stellt einige von ihnen vor.

Kaninchen „Schlappi“

Warum „Schlappi“ so heißt, wie er heißt, dürfte auf den ersten Blick ersichtlich sein. Seit zweieinhalb Jahren ist der Heimattierhof das Zuhause des Schlappohrkaninchens. „Er war wirklich abgemagert, als er bei uns abgegeben wurde“, berichtet Andrea Petrich, Chefin des Tierhofs. Doch schnell wurde „Schlappi“ aufgepäppelt. Mit vier weiteren Kaninchen und drei Meerschweinchen teilt er sich das Gehege, das von den Patienten der Suchttherapie der Bodden-Kliniken mit einem Hasenhotel und einer Schaukel aufgehübscht wurde. Glücklicherweise hat „Schlappi“ ein ausgeglichenes Gemüt und vor allem ein wunderbar weiches Fell. „Er ist sehr beliebt bei Kindern und lässt sich auf den Schoß nehmen und streicheln“, sagt Andrea Petrich.

Huhn „Emma“

Henne „Emma“ lässt sich gerne auf den Arm nehmen, hier von Tierhofchefin Andrea Petrich. Quelle: Robert Niemeyer

„Emma“ ist keine normale Henne. „Emma“ weiß, was sie will, und ist in der Lage, das auch zu zeigen. „Manchmal läuft sie mir hinterher und pickt mir auf die Füße. Dann weiß ich, sie will etwas zu fressen“, sagt Andrea Petrich. „Emma“ hatte ursprünglich ihr Zuhause im Freilichtmuseum Klockenhagen. Mit drei weiteren Hühnern und einem Hahn zog die Henne 2018 nach Ribnitz. Die anderen Hühner des „ersten Schwungs“, wie Andrea Petrich sagt, sind bereits gestorben. „Die Hühner werden nicht geschlachtet, sondern leben ein glückliches Leben bis an ihr Lebensende“, erklärt Andrea Petrich. Aber „Emma“, die demnächst drei Jahre alt wird, ist trotzdem nicht allein, teilt sich den Stall und das Gehege mit vier anderen Hühnern und vier Gänsen. Das Besondere an „Emma“: Die Henne ist extrem zutraulich und die einzige, die sich auf den Arm nehmen und streicheln lässt.

Ganter „Gustav“

Apropos Gänse: Der Chef im Stall ist Ganter „Gustav“. „Eigentlich ist er ganz lieb. Aber er beschützt seine Damen auch“, sagt Andrea Petrich. Diese Damen sind die Gänse „Elfriede“, „ Karin“ und „Gerlinde“. Nur mit dem Nachwuchs will es nicht so richtig klappen. Kürzlich hatte „ Karin“ lange auf ihren „Gustav“ in ihrem Nest gewartet. Doch aus irgendwelchen Gründen war dem eigentlich so kräftigen Ganter nicht danach, mit der „ Karin“ die Gänsefamilie zu vergrößern. Vielleicht ist es der Corona-Stress.

Ziegenbock „Herrmann“

Ziegenbock "Hermann" ist manchmal ein wenig eifersüchtig. Quelle: Robert Niemeyer

Ganz anders Ziegenbock „Hermann“. Er hat bereits für Nachwuchs gesorgt und zwar mit Ziege „Hertha“. „Hendrikje“ heißt das Ziegentöchterchen. Dass alle Namen der Ziegen mit H beginnen, „kam einfach so“, sagt Andrea Petrich. Und, ja, es gibt noch eine weitere Ziegendame: „Hermine“.

„Hermann“ lebt seit drei Jahren auf dem Tierhof und ist im Grunde ein Lieber, lässt sich gerne streicheln. Doch schenkt man seinen Damen etwas zu viel Aufmerksamkeit, „sagt er auch mal Bescheid“, so Andrea Petrich.

Schaf „ Frieda “

Schaf „Frieda“ fährt gerne Auto und schenkt dem Tierhof im kommenden Jahr hoffentlich Nachwuchs. Quelle: Robert Niemeyer

„ Frieda“ ist wohl das entspannteste Wesen auf dem Tierhof. Vier Jahre ist das Schaf alt. „Sie ist eine ganz Liebe“, sagt Andrea Petrich. Streicheln ist kein Problem. „ Frieda“ ist sogar mit Andrea Petrich bei der tiergestützten Therapie für psychisch Kranke im Einsatz. „Das macht ihr gar nichts aus“, so die Tierhofchefin. „Und sie mag Autofahren. Sie schaut dann wie ein Hund einfach aus dem Fenster“, sagt Andrea Petrich.

Kürzlich stattete „ Frieda“ Schafbock „ Otto“ im Freilichtmuseum Klockenhagen einen Besuch ab. Das Treffen war natürlich arrangiert, in der Hoffnung, dass „ Otto“ den Corona-Stress besser als Ganter „Gustav“ verkraftet hat. „Wir hoffen jetzt, dass sie uns im Frühjahr ein oder zwei Lämmchen schenkt“, sagt Andrea Petrich. Einmal war das bereits geglückt, zwei kleine Böcke kamen auf die Welt. Nun können es gerne zwei weibliche Schäfchen sein.

Pony „ Minze “

Islandpony „Minze“ musste lange aufgepäppelt werden. Quelle: Robert Niemeyer

Islandpony „ Minze“ ging es eine ganze Weile nicht wirklich gut. „Sie hatte lange nichts zu tun“, erklärt Andrea Petrich. Und wenn Ponys wie „ Minze“ nur fressen, sich aber nicht bewegen, bekommen Probleme mit den Hufen und mit der Beweglichkeit. „Sie war steif“, sagt Andrea Petrich. Spaziergänge halfen „ Minze“, ganz langsam wieder fit zu werden. Mittlerweile geht es der Pony-Dame wieder gut. An die Kutsche könne sie zwar nicht angespannt werden. Aber sie sei bereits so weit, dass auch Kinder auf ihr reiten können.

Von Robert Niemeyer