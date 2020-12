Ribnitz-Damgarten

Menschen aus Ribnitz-Damgarten und Umgebung kennen vielleicht den Weihnachtsbaumverkauf auf dem Markt der Stadt, doch nur wenige kennen den Mann, der sie verkauft. Seit fünf Jahren reist Wolfgang Hoff aus seiner nordrhein-westfälischen Heimat nahe Münster in die Bernsteinstadt.

Ergeben hat sich diese Gelegenheit durch eine gute Bekanntschaft, wie er sagt: „Ich kenne den Besitzer des Forstbetriebs sehr gut.“ Hoff hat Spaß an dem Job. Für etwas mehr als drei Wochen wohnt er in Ribnitz-Damgarten und verkauft Christbäume in sämtlicher Form.

Eine genaue Definition für den perfekten Baum gebe es nicht, denn „jeder Kunde hat seine eigenen Ideen und sucht sich den für ihn passenden Weihnachtsbaum aus“, sagt er. Der 68-Jährige schätzt dabei vor allem die Arbeit an der frischen Luft und den Kontakt mit den Kunden: „Das mochte ich immer am meisten. Auch damals als Maschinenbauingeneur.“

Von Lena-Marie Walter